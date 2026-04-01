Vụ vung tay tát vợ đang mang thai, người vợ mong chồng được "tạo điều kiện"

Hương Trà (T/H) |

Làm việc với Công an phường B’Lao, sản phụ trẻ thừa nhận bản thân có một phần lỗi và không có khiếu nại đối với sự việc.

Sau khi clip thai phụ trẻ bị người đàn ông đánh trước Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Tối 7/4, Dân Việt đã dẫn thông tin cụ thể từ cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc này.

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường B’Lao đã làm việc với N.X.T (25 tuổi) liên quan đến clip đang gây xôn xao mạng xã hội. Lực lượng công an xác minh, ngày 3/4 vừa qua, anh N.X.T. đưa vợ là chị P.T.K.L .(20 tuổi, trú tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đến Bệnh viện II Lâm Đồng để khám thai và chờ sinh. Đến khoảng hơn 15h ngày 6/4, chị L. tự ý bỏ đi ra khỏi khoa sản không chấp hành việc thăm khám và nằm theo dõi tại khoa sản theo yêu cầu của bác sĩ và xảy ra cự cãi với anh T.

Do nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc, anh T. đã tát chị L. và yêu cầu vợ quay lại thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, chị L. quay lại khoa sản và đến khoảng 17h cùng ngày, chị L. được chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg chào đời và hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng.

(Ảnh cắt từ clip)

Khi làm việc với Công an phường B’Lao, chị L. thừa nhận bản thân có một phần lỗi và không có khiếu nại đối với sự việc. Chị L. cho biết nguyên nhân là do chị không chấp hành theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, chị mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho vợ chồng chị vì đã gây mất trật tự tại nơi khám, chữa bệnh, cũng như hành động nóng nảy của chồng và tạo điều kiện để chồng tập trung chăm sóc cho chị L. và hai con.

Phía Bệnh viện II Lâm Đồng cũng không có yêu cầu xử lý vụ người đàn ông tát thai phụ trước cổng bệnh viện.

Đã có kết quả xác minh vụ người phụ nữ nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non ở Hưng Yên
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
