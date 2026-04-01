Vụ vung tay tát vợ đang mang thai, người vợ mong chồng được "tạo điều kiện"

Sau khi clip thai phụ trẻ bị người đàn ông đánh trước Bệnh viện II Lâm Đồng (phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Tối 7/4, Dân Việt đã dẫn thông tin cụ thể từ cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc này.

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường B’Lao đã làm việc với N.X.T (25 tuổi) liên quan đến clip đang gây xôn xao mạng xã hội. Lực lượng công an xác minh, ngày 3/4 vừa qua, anh N.X.T. đưa vợ là chị P.T.K.L .(20 tuổi, trú tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) đến Bệnh viện II Lâm Đồng để khám thai và chờ sinh. Đến khoảng hơn 15h ngày 6/4, chị L. tự ý bỏ đi ra khỏi khoa sản không chấp hành việc thăm khám và nằm theo dõi tại khoa sản theo yêu cầu của bác sĩ và xảy ra cự cãi với anh T.

Do nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc, anh T. đã tát chị L. và yêu cầu vợ quay lại thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Sau đó, chị L. quay lại khoa sản và đến khoảng 17h cùng ngày, chị L. được chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,7kg chào đời và hiện đang được chăm sóc tích cực tại khoa nhi sơ sinh do sinh thiếu tháng.

Khi làm việc với Công an phường B’Lao, chị L. thừa nhận bản thân có một phần lỗi và không có khiếu nại đối với sự việc. Chị L. cho biết nguyên nhân là do chị không chấp hành theo hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, chị mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho vợ chồng chị vì đã gây mất trật tự tại nơi khám, chữa bệnh, cũng như hành động nóng nảy của chồng và tạo điều kiện để chồng tập trung chăm sóc cho chị L. và hai con.

Phía Bệnh viện II Lâm Đồng cũng không có yêu cầu xử lý vụ người đàn ông tát thai phụ trước cổng bệnh viện.