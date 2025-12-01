Vbiz có mỹ nhân đẹp đến mức được ví như Thư Kỳ, gì cũng có nhưng mãi không thể bật lên

Giữa dàn diễn viên trẻ của điện ảnh Việt, Lan Thy là cái tên hiếm hoi sở hữu visual mang màu sắc điện ảnh rất riêng. Từ đó đến nay, dù không phải cái tên ồn ào hay có độ phủ sóng dày đặc, Lan Thy vẫn được nhắc đến như một gương mặt có tiềm năng đặc biệt.

Sinh năm 1998, Lan Thy từng có thời gian làm mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Năm 2022, khi Em Và Trịnh ra mắt, hình ảnh nữ diễn viên với nét đẹp dịu dàng, đôi mắt sâu và biểu cảm tinh tế đã lập tức thu hút sự chú ý. Dù không đảm nhiệm vai chính, Lan Thy vẫn để lại dấu ấn nhờ thần thái điện ảnh - thứ mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được.

Từ đây, cô bắt đầu được xem là một trong những nhân tố tiềm năng của điện ảnh Việt. Không phải vì độ nổi tiếng, mà vì cô vừa có visual thu hút, vừa có năng lượng diễn xuất tự nhiên, không gượng ép.

Vai diễn trong Em và Trịnh đã tạo nên bệ phóng cho tên tuổi của Lan Thy

Visual của Lan Thy là thứ khiến netizen đặc biệt chú ý. Đường nét sắc sảo, sống mũi cao, đôi mắt có chiều sâu, cùng khí chất mang nét suy tư đặc trưng khiến nhiều người ngay lập tức liên tưởng đến các minh tinh châu Á như Củng Lợi hay Thư Kỳ.

Không ít bình luận bày tỏ rằng Lan Thy có vẻ đẹp điện ảnh - kiểu đẹp sang, mạnh mẽ, có sức kể chuyện. Đây cũng chính là lý do mỗi lần cô xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đều cảm nhận được sự hợp vai, hợp ánh sáng và hợp mood phim. Trong bối cảnh điện ảnh Việt còn thiếu những gương mặt có nét đẹp lạ, chất điện ảnh thật sự, Lan Thy trở thành một điểm sáng đáng chờ đợi.

Lan Thy sở hữu nhan sắc và thần thái khó lẫn vào đâu

Cô cân mọi phong cách thời trang vì đường nét vào khuôn đẹp sẵn

Không ngoa khi nói visual là "vũ khí" mạnh nhất mà Lan Thy cạnh tranh với lớp diễn viên hiện tại

Nhiều người còn khen nữ diễn viên đẹp tựa phiên bản Củng Lợi, Thư Kỳ khi còn tuổi đôi mươi

Dù sở hữu visual và khí chất ấn tượng, sự nghiệp điện ảnh của Lan Thy lại không may mắn như kỳ vọng. Trong năm 2025, Lan Thy góp mặt 3 dự án điện ảnh Công Tử Bạc Liêu, Âm Dương Lộ và Nhà Ma Xó. Dù trúng phim liên tục nhưng thành tích phòng vé của các dự án này không quá ấn tượng. Doanh thu trước khi rời rạp của các bộ phim lần lượt là 36 tỷ, 33 tỷ và 18 tỷ đồng.

Có thể thấy Lan Thy hội đủ yếu tố để tỏa sáng: nhan sắc hợp điện ảnh, khí chất đặc biệt và năng lực diễn xuất đang dần hoàn thiện. Thế nhưng hành trình của cô lại không suôn sẻ như những gì khán giả kỳ vọng. Ba dự án gần nhất đều không tạo được dấu ấn phòng vé, vô tình đặt cô vào nhóm mỹ nhân Việt đóng phim mãi mà không hot.

Không xuất phát từ sự thiếu năng lực, mà bởi những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát của một diễn viên như sức cạnh tranh, kịch bản chưa đủ sức bật, chiến lược truyền thông chưa trúng, hay thậm chí là định hướng thể loại không đúng thời thế.

Lan Thy vẫn chưa bứt phá dù liên tục góp mặt các dự án điện ảnh

Về chuyện tình cảm, Lan Thy thuộc tuýp nghệ sĩ kín tiếng và hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư, đặc biệt là tình cảm. Sau Em và Trịnh, Lan Thy được khán giả tích cực "đẩy thuyền" với Avin Lu - người thủ vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc trẻ. Khán giả không khỏi thích thú trước những "phản ứng hóa học" trong phim và cả ngoài đời thường của cả hai.

Đến đầu năm 2023, Lan Thy bất ngờ đăng tải hình ảnh thân mật của cả 2, lại còn đính kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "2022 chẳng dễ dàng gì với mình, nhưng có chàng trai này luôn đồng hành". Hành động này của cô như đang ngầm xác nhận mối quan hệ yêu đương với Avin Lu sau thời gian dính nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên thời gian vừa qua, tần suất cả hai xuất hiện cùng nhau đã ít đi.

Lan Thy và Avin Lu từng được xem là cặp đôi đẹp của Vbiz

Đến tháng 2 năm nay, thông tin Lan Thy hẹn hò với Võ Điền Gia Huy lan truyền trên MXH. Đúng ngày lễ tình nhân, Võ Điền Gia Huy chia sẻ khoảnh khắc Lan Thy tựa sát vào, tay đặt nhẹ lên vai nam diễn viên, cả hai có những tương tác cực đáng yêu. Động thái này làm dấy lên nhiều suy đoán về mối quan hệ của cặp đôi.

Trước đó, trong dự án phim chung, Võ Điền Gia Huy và Lan Thy có nhiều phân cảnh tình cảm, diễn xuất tự nhiên, tạo nên sự ăn ý đáng kể trên màn ảnh. Không chỉ trong công việc, kể từ khi tham gia chung phim, Võ Điền Gia Huy và Lan Thy trở nên gắn kết hơn ngoài đời và có những tương tác thân thiết trên mạng xã hội. Với loạt động thái này, nhiều người hâm mộ đang tích cực "đẩy thuyền" cặp diễn viên xứng đôi vừa lứa này. Tuy nhiên, mối quan hệ của Lan Thy và Võ Điền Gia Huy chưa có câu trả lời rõ ràng, không loại trừ cả hai chỉ là anh em thân thiết sau dự án chung mà thôi.