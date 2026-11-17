Áp lực tài chính hiện tại khiến người trong cuộc bắt đầu nghi ngờ chính quyết định của mình.

Mới đây, người vợ trong gia đình 3 thành viên tại TP.HCM về áp lực vay tiền mua chung cư đã thu hút sự quan tâm trên MXH.

Vay 2,5 tỷ mua nhà, mỗi tháng trả lãi ngân hàng gần 30 triệu/tháng

Theo người vợ chia sẻ, gia đình đã quyết định mua một căn hộ trị giá 4,5 tỷ, trong đó có tới 2,5 tỷ là tiền vay ngân hàng. Thời điểm xuống tiền, có lẽ gia đình cũng như nhiều người mua nhà khác, kỳ vọng việc sở hữu một căn hộ sẽ mang lại sự ổn định lâu dài. Thế nhưng, áp lực tài chính hiện tại khiến người trong cuộc bắt đầu nghi ngờ chính quyết định của mình.

"Tầm này em mới thấy, quyết định vay ngân hàng mua chung cư thực sự quá áp lực. Căn 4,5 tỷ, em vay 2,5 tỷ. Mỗi tháng riêng tiền lãi đã gần 30 triệu, giờ thực sự em không còn gồng nổi nữa"- người vợ chia sẻ.

Điều khiến gia đình mệt mỏi không chỉ là số tiền phải trả ngân hàng, mà còn là cảm giác làm ra bao nhiêu cũng không đủ để tích lũy.

"Làm được bao nhiêu lại trả ngân hàng bấy nhiêu, nhiều lúc nghĩ không biết đến ngày trả hết nợ thì căn nhà còn giữ được giá như hiện tại không, hay lúc đó đã xuống cấp rồi. Em cũng đã chấp nhận hạ giá gần 20% nhưng vẫn chưa bán được".

Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng bán nhà ở thời điểm thị trường khó khăn có thể khiến gia đình chịu thiệt hại lớn.

Một người khuyên: "Em bán tại thời điểm này sẽ khó có giá tốt, vì lãi suất ngân hàng đang cao nên ít khách mua. Về lâu dài thì giá tăng chứ không giảm đâu, đừng lo. Ráng gồng qua cuối năm sau".

Người khác cũng đưa ra quan điểm tương tự: "Có dòng tiền trả được hàng tháng thì ráng gồng qua hết năm sau thì ổn nhé bạn".

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tiếp tục giữ căn hộ hay chấp nhận bán lỗ cần dựa trên khả năng tài chính thực tế, thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào việc giá bất động sản sẽ tăng trong tương lai.

Khi giấc mơ mua nhà trở thành áp lực tài chính

Thực tế, trường hợp trên phản ánh một trong những rủi ro lớn nhất của việc sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà: thu nhập không theo kịp chi phí vay.

Với khoản lãi gần 30 triệu/tháng, gia đình phải chi khoảng 360 triệu mỗi năm chỉ để trả lãi ngân hàng, chưa kể tiền gốc, phí quản lý chung cư, sinh hoạt và những khoản chi tiêu khác. Đối với một gia đình có 3 thành viên, đây rõ ràng là áp lực không nhỏ, đặc biệt nếu nguồn thu nhập thiếu ổn định hoặc không còn dư địa tiết kiệm.

Đáng chú ý, khó khăn của người vay diễn ra trong bối cảnh thị trường căn hộ đang chịu sức ép về thanh khoản. Lãi suất vay mua nhà ở mức cao tiếp tục ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người mua.

Nhiều căn hộ trên thị trường thứ cấp gặp khó khăn trong việc tìm khách, dù người bán đã điều chỉnh giá. Điều này phần nào lý giải vì sao một căn hộ giảm giá đáng kể vẫn chưa chắc có thể giao dịch ngay.

Ở chiều ngược lại, lời khuyên cố gắng giữ nhà chờ thị trường phục hồi cũng có cơ sở nhất định, bởi bất động sản tại những khu vực có hạ tầng tốt, nhu cầu ở thực cao vẫn có khả năng tăng giá trong dài hạn.

Tuy nhiên, không phải căn hộ nào cũng tăng giá, và càng không có gì bảo đảm thị trường sẽ phục hồi đúng vào thời điểm người vay cần bán. Nếu tiếp tục giữ nhà thêm một năm, với mức lãi hiện tại, gia đình có thể phải bỏ ra thêm khoảng 360 triệu tiền lãi. Trong khi đó, giá bán căn hộ trong tương lai vẫn là một ẩn số.

Bởi vậy, bài toán không đơn thuần là bán ngay sẽ lỗ bao nhiêu, mà còn phải tính đến việc tiếp tục giữ nhà sẽ tiêu tốn thêm bao nhiêu tiền và gia đình có đủ khả năng chịu đựng hay không.

Với những người có thu nhập ổn định, khoản dự phòng đủ lớn và dòng tiền vẫn bảo đảm, việc giữ tài sản chờ thị trường tốt hơn có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng nếu mỗi tháng đều phải vay mượn, cắt giảm các nhu cầu thiết yếu để trả ngân hàng, cố gắng giữ nhà bằng mọi giá có thể khiến rủi ro ngày càng lớn.

Trong hoàn cảnh này, chủ nhà cũng cần cân nhắc trao đổi với ngân hàng về phương án cơ cấu kỳ trả nợ hoặc điều chỉnh điều kiện vay, đồng thời xác định mức giá bán phù hợp với thực tế thị trường.

Câu chuyện của gia đình tại TP.HCM cũng là lời nhắc nhở đối với những ai đang có ý định vay ngân hàng mua nhà. Sở hữu một căn hộ là mong muốn chính đáng, nhưng giá trị của việc an cư không chỉ nằm ở tài sản đứng tên mình, mà còn ở sự ổn định tài chính và chất lượng cuộc sống của cả gia đình.

Bởi sau cùng, một căn nhà đáng lẽ phải là nơi mang lại cảm giác bình yên, chứ không phải trở thành nỗi lo thường trực mỗi khi đến kỳ trả nợ ngân hàng.