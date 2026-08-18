Vật thể trị giá 2,9 tỷ USD đang trên đường "lột xác" đầy ngoạn mục.

Vào thời điểm 15h30 ngày 17/8/2026, tàu cẩu khổng lồ Pioneering Spirit (IMO: 9593505) đang neo đậu tại khu vực cảng Rotterdam (Hà Lan), Marinetraffic cập nhật theo từng phút cho biết.

Giữa khu cảng lớn nhất châu Âu sầm uất đó, có một con tàu mà khi nhìn thấy lần đầu, người ta khó lòng tin nó là một phương tiện có thể di chuyển: Pioneering Spirit lớn đến mức nếu dựng đứng lên, nó còn cao hơn cả tháp Eiffel của Pháp.

Tàu trang bị đầy đủ khu sinh hoạt tiêu chuẩn cao (phòng ở, nhà ăn, khu giải trí, phòng y tế), sàn đáp trực thuống kích thước lớn đáp ứng các dòng máy bay hạng nặng. Ảnh: Allseas Group

Tàu có sức chứa thuyền viên/chuyên gia lên đến 571 người. Ảnh: Allseas Group

Đây không đơn thuần là một con tàu, mà là một công trường di động, một cỗ máy nâng hạ có khả năng bốc cả một giàn khoan dầu khí nặng hàng chục nghìn tấn lên khỏi mặt biển chỉ trong một lần nâng duy nhất.

Khả năng nâng siêu việt của Pioneering Spirit rung chuyển hoạt động ngoài khơi như thế nào?



Đúng như cái tên của mình - Tinh thần Tiên phong, Pioneering Spirit hiện nắm kỷ lục là tàu xây dựng lớn nhất và đa năng nhất thế giới, nó đánh dấu một bước tiến đột phá trong kỹ thuật ngoài khơi của con người.

Pioneering Spirit được đóng tại Hàn Quốc bởi Daewoo Shipbuilding (nay là Hanwha Ocean) với chi phí ước tính 2,9 tỷ USD và chính thức hoạt động từ tháng 8/2016, Pioneering Spirit thuộc sở hữu của công ty Thụy Sĩ Allseas Group.

Để nằm ngang, tàu Pioneering Spirit chẳng kém cạnh gì so với tòa Empire State của Mỹ. Ảnh Việt hóa do AI thực hiện

Pioneering Spirit đã cách mạng hóa các hoạt động ngoài khơi từ chính khối lượng, kích thước khổng lồ cùng khả năng nâng siêu việt mà nó sở hữu.

Với chiều dài 382m và chiều rộng 124m, tàu Pioneering Spirit có kích thước gần bằng một tòa nhà Empire State Building nổi trên mặt nước.

Ở mực nước sâu nhất, nó đạt kỷ lục thế giới về trọng lượng rẽ nước lên tới 1 triệu tấn nước biển, trở thành vật thể nổi nặng nhất trên Trái đất.

Với trọng tải toàn phần 403.342 tấn, đây là con tàu lớn nhất từng được chế tạo. Và với chiều rộng 124 mét, nó còn rộng hơn hầu hết các tàu sân bay.

Không những thế, công nghệ nâng một lần đột phá của nó cho phép lắp đặt hoặc tháo dỡ phần thượng tầng giàn khoan có trọng lượng lên đến 60.000 tấn và phần chân đế lên đến 20.000 tấn.

Ảnh: Allseas Group

Khả năng phi thường này của tàu giảm thiểu rủi ro ngoài khơi và chuyển các hoạt động phức tạp lên bờ, nơi các kết cấu an toàn hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Quy trình được tinh giản này giúp giảm thiểu rủi ro, chi phí và thời gian phát triển, thiết lập các tiêu chuẩn mới về hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ngoài khơi.

Bí quyết nằm ở thiết kế thân đôi độc đáo. Mũi tàu có một khe hở khổng lồ dài 122m, rộng 59m, đủ để con tàu "cưỡi" hẳn lên một giàn khoan, dùng 8 bộ dầm nâng ngang kẹp chặt và nhấc bổng toàn bộ phần thượng tầng (topside) lên khỏi chân đế trong một động tác duy nhất - thay vì phải tháo dỡ từng mảnh nhỏ như cách làm truyền thống tốn kém và nguy hiểm hơn nhiều.

Nhưng điều khiến Pioneering Spirit trở nên đáng chú ý ngay lúc này không chỉ là kích thước, sức nâng của nó, mà là hướng đi mới - xanh hơn mà nó đang theo đuổi.

Hướng sang "trụ cột" của ngành điện sạch châu Âu

Trước xu hướng chuyển sang năng lượng sạch của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung, tàu Pioneering Spirit cũng được trang bị đầy đủ cho thị trường năng lượng tái tạo, đặc biệt phù hợp cho việc vận chuyển và lắp đặt các trạm biến áp điện gió ngoài khơi lớn nhất.

Trong nhiều năm, con tàu được biết đến chủ yếu qua các dự án lắp đặt và tháo dỡ giàn khoan dầu khí, như việc di dời phần thượng tầng nặng 24.200 tấn của giàn Brent Delta năm 2017, một trong những chiến dịch tháo dỡ giàn khoan lớn nhất lịch sử Biển Bắc.

Hay vào tháng 7/2024, Pioneering Spirit thực hiện phi vụ nâng hạ ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay: Phần thượng tầng của giàn khoan Brent Charlie nặng 31.000 tấn!

Song song với đó, một chương mới đang mở ra: Pioneering Spirit ngày càng gắn liền với ngành điện gió ngoài khơi, một trong những "trụ cột" của quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tại châu Âu.

Tháng 7/2026, Allseas Group công bố sẽ triển khai con tàu để lắp đặt trạm biến áp cho Dự án điện gió Gennaker (của Đức) trên Biển Baltic, cách bờ biển Đức 15km - dự án điện gió lớn và mạnh nhất khu vực này với công suất 900MW, mục tiêu vận hành năm 2028.

Nhờ khả năng nâng nguyên khối, Pioneering Spirit có thể đặt cả phần thượng tầng trạm biến áp dài 61m, rộng 34m xuống chân đế chỉ trong một chiến dịch ngoài khơi duy nhất, giảm đáng kể thời gian và rủi ro so với phương pháp lắp ráp truyền thống.

Tham vọng của Allseas Group với năng lượng gió không dừng lại ở đó. Đầu tháng 8/2026, công ty công bố hợp đồng đóng mới một con tàu vận chuyển hạng nặng có tên Grand Tour, dự kiến bàn giao năm 2028, chuyên trách nhiệm vụ chở các trạm chuyển đổi điện siêu lớn.

Ảnh: Allseas Group

Ảnh: Allseas Group

Đây là thiết bị cốt lõi biến dòng điện xoay chiều từ tuabin gió thành dòng một chiều để truyền tải vào bờ - từ các xưởng chế tạo ở châu Á và châu Âu, sau đó chuyển giao trực tiếp cho Pioneering Spirit lắp đặt ngoài khơi.

Pioneering Spirit không chỉ trực tiếp góp phần dựng lên hạ tầng điện gió ngoài khơi (từ trạm biến áp đến các trạm chuyển đổi điện, những mắt xích không thể thiếu để đưa điện gió vào lưới điện quốc gia), mà còn tháo dỡ các giàn khoan dầu khí đã hết vòng đời, giúp dọn dẹp hạ tầng hóa thạch cũ một cách an toàn, giảm thiểu tác động môi trường, và trả lại vùng biển đó cho tương lai.

Giữa hai đại dương của quá khứ và tương lai năng lượng, Pioneering Spirit đang đóng vai trò như một cây cầu nổi khổng lồ - "bàn tay thép" nâng đỡ cả những gì cần được gỡ bỏ, rồi xây mới những công trình điện gió ngoài khơi cho một thế giới ít phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch hơn.

Tham khảo: Allseas Group