Vật phẩm đấu giá độc nhất làm từ than Quảng Ninh: Tượng Bồ tát Di Lặc mang đầy đủ mọi khí chất

Bão số 3 được biết đến với tên gọi Yagi, đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam, khiến hàng ngàn hộ gia đình phải đối mặt với hoàn cảnh khốn cùng, mất mát không chỉ về vật chất mà còn ảnh hưởng đến tính mạng con người. Đáp lại tình hình khó khăn này, Quỹ Hạt Vừng đã tái khởi động và phát động chương trình từ thiện “Tiếng gọi yêu thương" để kêu gọi sự đồng lòng của cộng đồng, nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho những người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chương trình lần này là sự tiếp nối của Hạt Vừng với những hoạt động thiện nguyện từng lan tỏa tích cực trong mùa dịch Covid-19. Đêm nhạc TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG số 1 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 15/9/2024 tại Sân khấu Tomchat, Thiên Sơn Plaza, số 89 Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình "Tiếng gọi yêu thương"

"Tiếng gọi yêu thương" là chuỗi chương trình gây quỹ từ thiện bằng ca nhạc và đấu giá vật phẩm, do nhóm thiện nguyện Hạt Vừng tổ chức. Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, chủ xưởng than đá mỹ nghệ Quyết Bình (Quảng Ninh) là một trong những mạnh thường quân mong muốn được san sẻ với đồng bào.

Chia sẻ về quyết định của mình, chi Bình cho biết:

“Bức tượng bồ tát Di Lặc mà tôi đưa đến không có pháp danh.

Tượng phật hay các sản phẩm tương tự bạn có thể dễ tìm vì đâu đâu cũng có, nhưng tượng làm bằng than đá thì chỉ duy nhất chỉ tìm thấy ở Quảng Ninh. Ở đây, chúng tôi có rất nhiều mỏ than, tuy nhiên, nguồn nguyên liệu để làm thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chỉ có thể tìm thấy ở 3 mỏ, cụ thể là Cao Sơn, Đèo Nai và Cọc Sáu.

Than đá được mệnh danh là “vàng đen" của Tổ quốc. Vì là chất liệu đặc biệt, có vỉa than và xít than nên chúng rất khó chế tác. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi có thể gặp phải trường hợp bị gãy, vỡ vì than đá rất giòn. Tuy nhiên, việc gãy vỡ chỉ gặp phải nhiều trong công đoạn chế tác. Điểm khác biệt là sản phẩm khi tới tay người sử dụng sẽ bền hơn, không khó bị phá hủy như mọi người nghĩ.

Các bức tượng được chế tác thủ công

Để tạo ra những bức tượng Phật, chúng tôi gần như phải dùng đến 99% là làm bằng tay. Một người thợ sẽ chế tác từ đầu đến cuối. Một sản phẩm đòi hỏi độ tỉ mỉ và chi tiết, có khi mất cả tháng mới có thể hoàn thành.

Nhìn chung, chúng tôi đã làm các sản phẩm về tượng Phật nhưng chưa nhiều. Đặc biệt chúng tôi mới làm hai bức tượng về Bồ tát Di Lặc. Đây là bức thứ hai. Thực tế thì hai bức tượng không giống nhau vì đều là hàng thủ công. Tôi tự tin đây là sản phẩm duy nhất trên thế giới cũng như Việt Nam.

Bức tượng tượng bồ tát Di Lặc này là sản phẩm của một người thợ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài ra, chồng tôi cũng đóng góp ý tưởng và theo sát quá trình hoàn thiện sản phẩm.”

Vật phẩm nào cũng có thể định giá, nhưng người có tiền chưa chắc đã mua được bức tượng này. Chị Bình giải thích: “Riêng với những bức tượng Phật, tôi có một thói quen “không bình thường" đó là không phải ai mua cũng bán. Tôi sẵn sàng ủng hộ tượng Phật bà Quan Âm trong thời kỳ Covid-19, và ủng hộ một tượng Phật A Di Đà cho quỹ mổ tim. Nhìn chung, những sản phẩm như thế này muốn sở hữu thì phải “có duyên". Đã có nhiều người hỏi mua nhưng tôi đã từ chối. Giá cả không quan trọng, điều cần nhất là người đó phải có niềm tin và đam mê. Mua cho vui là tôi không bán, có tiền nhưng chưa chắc đã có được!”

Thế nhưng, chị sẵn sàng trao tặng lại cho quỹ Hạt Vừng, với mong muốn được chia sẻ khó khăn với đồng bào. Ở thời điểm hiện tại, chị Bình và những nghệ nhân ở xưởng than đá mỹ nghệ Quyết Bình vẫn đang khắc phục hậu quả sau cơn bão Yagi. Chị thú thật:

“Khi quỹ Hạt Vừng được phát động, khu vực tôi sống kết nối không được ổn định. Đi xin được một chút internet, tôi đăng ký luôn! Tôi muốn mang đến cho mọi người niềm tin, sự lạc quan.

Tượng Bồ tát Di Lặc được chị Bình gửi tới buổi đấu giá

Trên thị trường có rất nhiều loại tượng phật như Quan Âm, A Di Đà… Tôi chọn làm tượng phật Di Lặc là vì dân gian mình còn có một tên gọi khác dành cho ngài đó là “Thần Tài". Hình tượng này biểu thị lời chúc phúc lộc, tài lộc cho gia chủ.

Tượng Bồ tát Di Lặc của chúng tôi mang đầy đủ khí chất: sự vui vẻ, tài lộc và phúc khí. Đặc biệt, tượng Di Lặc còn có ý nghĩa là hoan hỉ.

Nếu nói ủng hộ tiền, thì chúng tôi không có. Anh em trong nghề thường nói đùa rằng, ở Việt Nam không ai nghèo như mình. Sau cơn bão Yagi, chúng tôi bị thiệt hại khá lớn, số tiền để sửa chữa là cả một vấn đề. Những ngày vừa qua, phần lớn thời gian tôi ở ngoài trời. Vì vậy mới nói, tiền thì tôi không có, nhưng vật phẩm thì luôn sẵn. Tôi rất vui vì được góp một phần của mình vào buổi đấu giá và ngày 15/9 của quỹ Hạt Vừng.

Đến với phiên đấu giá, điều đầu tiên mà tôi mong muốn là đem sức mình, giúp đỡ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tôi cũng mong mọi người biết đến rằng Việt Nam mình có một nghề thủ công chế tác than đá, và nghề này sắp mai một.”