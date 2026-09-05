Nhân chứng có mặt trong đường hầm bị lũ cuốn trôi ở Nepal không thể nào quên đi khoảnh khắc sinh tử họ phải trải qua cách đây 1 tuần.

Dhan Bahadur Tamang đang làm việc tại dự án thủy điện gần biên giới Nepal với Trung Quốc thì cảm nhận được sự thay đổi áp suất không khí đột ngột trong đường hầm ngầm tại dự án thủy điện Upper Trishuli 1. Dưới ánh đèn pha công nghiệp, bụi bắt đầu bay lên, người đàn ông 32 tuổi nhớ lại: “Có điều gì đó sắp xảy ra”.

Đưa nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Không ai trong đường hầm lường trước được điều sắp xảy ra khi trận lũ quét san bằng toàn bộ khu định cư ở thượng nguồn sông Trishuli và đang tràn xuống thung lũng với sức tàn phá khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của hơn 1.252 người ở Nepal.

Tamang cho biết thêm có thể có hàng trăm người có mặt tại hiện trường vào thời điểm thảm họa xảy ra. “Đột nhiên, mọi người bắt đầu chạy, la hét và chen lấn xô đẩy. Trước khi tôi kịp nhận ra điều gì, tôi đã ở trên nóc một chiếc xe bồn chở nhiên liệu. Khi tôi tỉnh dậy, chiếc xe bắt đầu di chuyển”, Tamang kể lại.

Khi nước bắt đầu tràn vào khu vực đường hầm, Tamang cảm thấy “sắp chết”. Anh bám vào tất cả mọi thứ có thể nắm được, trèo lên đường ống và cố gắng giữ đầu mình nổi trên dòng nước dữ.

“Tôi cứ nghĩ mãi về gia đình. Tôi nghĩ về nhà, về cha mẹ, về những người mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tôi hét lên và khóc”, anh nói.

Dhan Bahadur Tamang (32 tuổi) - người sống sót sau vụ lũ quét tràn vào đường hầm tại Dự án Thủy điện Upper Trishuli 1. (Ảnh: Reuters)

Khi dòng nước lũ rút đi, Tamang vẫn sống. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy những người khác cũng vậy. Họ cố gắng quay trở lại lối vào đường hầm, nhưng thấy đường đi bị chặn bởi những mảnh vỡ. Lựa chọn duy nhất còn lại là tiến sâu hơn vào hệ thống đường hầm.

“Khi di chuyển, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy các thi thể. Xung quanh toàn là xác chết”, Tamang đau xót.

Video sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ quét ở Nepal.

Đường hầm càng tối đen, Tamang và những người khác cố gắng nắm tay nhau để không bị lạc khi dò đường xuyên qua đống đổ nát, chỉ được soi sáng bằng chiếc đèn pin duy nhất.

“Đó là cuộc chiến dài và mệt mỏi xuyên qua bóng tối, nước, đống đổ nát và xác chết. Khi thoát ra ngoài, ánh sáng rực rỡ bên ngoài khiến tôi cảm thấy như không có thật”, anh nói.

Nhóm người sống sót run rẩy nhanh chóng được những người khác bao quanh, họ cung cấp quần áo khô. Nhưng Tamang cho biết hoạt động cứu hộ diễn ra rất chậm, vì sương mù cản trở hoạt động của trực thăng.

Quyết tâm trở về với gia đình, Tamang tìm đường đi với sự giúp đỡ của dân làng, nhưng sau đó anh được chuyển đến một khách sạn rồi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

“Khi cuối cùng tôi gặp lại vợ mình, cô ấy đã khóc. Tôi sẽ không bao giờ làm việc trong đường hầm thủy điện nữa. Tôi không muốn thử vận may” , Tamang ám ảnh khi nhớ về cảnh tượng cũ.

Khung cảnh đổ nát sau trận lũ. (Ảnh: Reuters)

Theo nhóm nghiên cứu từ Viện Môi trường và Rủi ro Núi thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), dòng lũ bùn đá ập vào trạm kiểm soát biên giới cảng Cát Long (Gyirong Port) ở Tây Tạng di chuyển với vận tốc bề mặt lên tới 19 mét/giây (khoảng 68 km/h).

Con số này nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình và cao hơn 50% so với vận tốc tối đa của Usain Bolt khi huyền thoại điền kinh này lập kỷ lục thế giới cự ly 100 mét vào năm 2009. Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Dương Tử cho thấy thảm họa bắt nguồn từ vụ sụp đổ sông băng trên cao ở Langtang Lirung (phía Nepal), tạo thành chuỗi chuyển đổi liên tiếp từ lở tuyết, dòng chảy mảnh vụn, lũ bùn cho đến lũ quét chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn.

Các nhà khoa học tính toán rằng khi dòng lũ tiến tới cây cầu trên sông Trishuli của Nepal (cách biên giới 52 km), vận tốc bề mặt vẫn duy trì ở mức khoảng 11,7 mét/giây, mất từ 46 đến 75 phút để di chuyển tới đây.