Vào web 'đen' mua đồ chơi tình dục, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng

Minh Tuệ/VTC News |

Khi vào trang web "đen", anh Q. được một tài khoản hướng dẫn mua đồ chơi tình dục, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết, một người đàn ông ở Hà Nội lên mạng tìm kiếm trang web "đen" đã bị các đối tượng thao túng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngày 3/8, anh Q. (SN 1985) lên mạng tìm trang web "đen". Sau đó, anh Q. nhắn tin trò chuyện với một tài khoản trên web. Tài khoản này hướng dẫn anh mua sản phẩm đồ chơi tình dục.

Trong quá trình giao dịch, đối tượng liên tục đưa ra các lý do như nhập sai nội dung chuyển khoản, hệ thống lỗi,… từ đó dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền nhiều lần để được hoàn tiền. Anh Q. làm theo yêu cầu của đối tượng và bị chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng.

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 2 tỷ đồng khi vào web "đen". (Ảnh minh hoạ)

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất đồi trụy, khiêu dâm trên không gian mạng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP… cho người lạ.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ qua mạng, kể cả được hứa hẹn sẽ hoàn tiền hoặc là “thủ tục” để nhận phần thưởng.

Khi gặp các trường hợp lừa đảo, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

