IRGC tuyên bố, 2 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi trúng thủy lôi gần Oman, trong bối cảnh Iran tiếp tục siết kiểm soát eo biển Hormuz.

Ảnh minh họa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 26/11 tuyên bố, 2 tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở phía Bắc cảng Khasab của Oman, khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà Iran coi là không được phép.

Theo thông báo được hãng thông tấn Tasnim dẫn lại, IRGC cáo buộc các tàu đã sử dụng tuyến đường không được Iran cho phép để đi qua eo biển Hormuz. Một trong hai tàu là tàu chở dầu siêu lớn (supertanker), vận chuyển hơn 2 triệu thùng dầu thô.

Iran từ lâu tuyên bố các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz an toàn phải phối hợp với Iran, đồng thời cảnh báo nguy cơ thủy lôi và những mối đe dọa khác trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebbi cho biết, lực lượng này đang sử dụng hỏa lực mạnh nhằm duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz, gây sức ép lên nền kinh tế Mỹ và bảo vệ Iran.

Tuy nhiên, các cơ quan giám sát an ninh hàng hải quốc tế chưa xác nhận độc lập thông tin về hai tàu trúng thủy lôi. Những báo cáo về sự cố tàu thuyền trong khu vực đôi khi không trùng khớp với thông tin do IRGC công bố.

Trong một diễn biến riêng cùng ngày, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo xảy ra vụ nổ do vật thể không xác định gây ra gần một tàu chở dầu, cách Dubai khoảng 50 hải lý về phía Tây.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận sự cố này có liên quan đến vụ việc mà Iran công bố hay không.

Từ tháng 10, Iran đã triển khai những chiến thuật tấn công mới nhằm vào hoạt động vận tải hàng hải qua Hormuz, với mục tiêu ngăn cản sự phục hồi của dòng chảy dầu mỏ qua Vịnh, vốn được hỗ trợ bởi Hải quân Mỹ và việc các doanh nghiệp vận tải dầu chấp nhận rủi ro lớn hơn.

Chuẩn đô đốc Ali Azmaei, chỉ huy Hải quân IRGC, cũng tuyên bố Iran có toàn quyền kiểm soát tác chiến đối với eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định việc đi lại an toàn phụ thuộc vào sự tôn trọng các quyền chủ quyền hợp pháp của Iran.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới, nơi trung chuyển một phần lớn lượng dầu mỏ giao dịch quốc tế. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể tác động trực tiếp đến thị trường dầu mỏ, giá năng lượng và hoạt động vận tải biển toàn cầu.

Những tuyên bố mới nhất của IRGC cho thấy Iran tiếp tục sử dụng sức ép quân sự và nguy cơ đối với hoạt động hàng hải tại Hormuz như một công cụ trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Theo Reuters