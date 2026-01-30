Vàng tiếp tục giảm mạnh, thời khắc "đen tối" nhất của những người mua giá 191 triệu đồng hôm qua

Thị trường vàng trong nước sáng nay (30/01/2026) đang trải qua một đợt rung lắc dữ dội nhất trong lịch sử. Sau khi thiết lập đỉnh cao chưa từng có vào ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "lao dốc không phanh", lấy đi toàn bộ thành quả tăng trưởng của cả tuần qua chỉ trong vài giờ giao dịch.

Diễn biến giá vàng trong nước: SJC giảm kỷ lục 11 triệu đồng

Tính đến 10h00 sáng nay, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn đã lùi xa khỏi mốc 190 triệu đồng/lượng. Cụ thể: Vàng miếng SJC: Được niêm yết tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn ở mức 177,10 triệu đồng/lượng (mua vào) – 180,10 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đỉnh cao 191,3 triệu đồng của ngày 29/1, giá vàng đã sụt giảm tới 11,2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI và PNJ: Đồng loạt điều chỉnh giá bán ra quanh ngưỡng 180,00 - 180,10 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 9,5 triệu đồng so với phiên trước đó.

Vàng nhẫn trơn 9999: Sau khi "nhảy múa" sát mốc 190 triệu đồng, sáng nay cũng quay đầu giảm mạnh. Vàng nhẫn SJC hiện giao dịch ở mức 176,80 – 179,80 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu duy trì mức cao hơn đôi chút nhưng cũng đã lùi về 180,60 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Nhẫn tròn Phú Quý đang mua vào 177,00 – Bán ra 180,00 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, các doanh nghiệp vàng đã nới rộng biên độ mua - bán lên mức 3 triệu đồng/lượng.

Nếu một người "đu đỉnh" 1 lượng vàng vào hôm qua và buộc phải bán ngay sáng nay sẽ mất 14,2 triệu đồng.

“Cơn địa chấn” từ giá vàng thế giới

Đà giảm của vàng Việt Nam hoàn toàn chịu tác động từ sự đảo chiều đột ngột trên sàn Kitco. Sau khi chạm mốc gần 5.600 USD/ounce , giá vàng thế giới đã giảm một mạch xuống còn khoảng 5.190 - 5.300 USD/ounce (giảm hơn 5% chỉ trong một phiên).

Làn sóng chốt lời đã khiến giá vàng thế giới rơi tự do . Sau khi giá tăng quá nhanh (tăng 24% chỉ trong tháng 1), các quỹ đầu tư lớn đã đồng loạt bán ra để hiện thực hóa lợi nhuận. Đáng chú ý, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới gây sốc khi xả gần 4 tấn vàng trong một phiên, tạo hiệu ứng dây chuyền bán tháo trên toàn cầu.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã quay đầu sụt giảm xuống quanh ngưỡng 5.200 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay, nối dài đà trượt dốc từ phiên trước đó do áp lực chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Dù xuất hiện nhịp điều chỉnh, kim loại quý vẫn đang hướng tới một tháng tăng trưởng bùng nổ với mức tăng hơn 20% – hiệu suất hàng tháng ấn tượng nhất kể từ những năm 1980.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho rằng đà tăng của vàng đã diễn ra quá nhanh trong thời gian ngắn, và những đợt tăng mạnh như vậy thường kéo theo hoạt động chốt lời khi giá chạm các mức kỷ lục.

Các chuyên gia cảnh báo, trong bối cảnh chênh lệch mua - bán quá rộng và giá thế giới biến động theo từng phút, nhà đầu tư nên bình tĩnh quan sát, tránh tâm lý đám đông (FOMO) để không rơi vào tình trạng "mua đỉnh, bán đáy".