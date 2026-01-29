Giá vàng đột ngột giảm mạnh!

Thị trường vàng trong nước tối ngày 29/01/2026 ghi nhận một nhịp điều chỉnh đáng chú ý. Sau khi bùng nổ và thiết lập đỉnh lịch sử mới vào phiên sáng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn đã đồng loạt quay đầu giảm.

So với mức đỉnh cao nhất thiết lập vào khoảng 10h sáng nay (khi một số nơi niêm yết giá bán ra chạm ngưỡng 191,30 triệu đồng/lượng), giá vàng tối cùng ngày đã giảm trung bình từ 500.000 đến 700.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC): Giá vàng miếng SJC tại khu vực TP. Hồ Chí Minh hiện niêm yết ở mức mua vào 186,60 triệu đồng/lượng và bán ra 189,60 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh 190,30 triệu đồng/lượng vào phiên sáng, giá vàng SJC đã giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại khu vực Hà Nội và miền Bắc, giá bán ra thấp hơn một chút, đứng ở mức 189,50 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Bảo Tín Minh Châu (BTMC): Thương hiệu này cũng ghi nhận đà giảm tương ứng. Cụ thể, vàng miếng VRTL và Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu chiều nay giao dịch quanh mức mua vào 187,80 triệu đồng/lượng và bán ra 190,80 triệu đồng/lượng. So với mức giá bán ra 191,30 triệu đồng/lượng lúc cao điểm buổi sáng, các dòng vàng nhẫn tại đây đã giảm 500.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu: Tương tự như vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC tại BTMC cũng giảm về mức mua vào 187,80 triệu đồng/lượng và bán ra 190,80 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so với phiên sáng.

Giá vàng SJC đã hạ nhiệt. Tại các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu hay SJC, biên độ chênh lệch giữa mua - bán đang được duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Tại SJC, giá vàng nhẫn giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch tại ngưỡng 186,3 - 189,3 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ cũng hạ giá vàng nhẫn tròn trơn xuống mức 186,4 - 189,4 triệu đồng/lượng.

Dù thị trường trong nước có sự điều chỉnh giảm nhẹ vào cuối ngày, giá vàng thế giới vẫn đang trong xu hướng tăng rất mạnh. Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay đang đứng ở mức 5.524,06 USD/ounce, tăng tới 1,97% (tương đương hơn 106 USD) so với phiên trước đó.

Từ đầu tuần đến nay giá vàng thế giới đã lần lượt vượt hàng loạt ngưỡng quan trọng là 5.000 USD/ounce, 5.300 USD/ounce và mới nhất là 5.600 USD/ounce. Tính ra có thời điểm giá vàng thế giới tăng hơn 29,7% so với cuối năm 2025.

Sức nóng của vàng toàn cầu đến từ việc các nhà đầu tư tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn trước những lo ngại về suy thoái kinh tế và căng thẳng địa chính trị lan rộng. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 175 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, khoảng cách giữa vàng nội và vàng ngoại vẫn đang duy trì ở mức rất cao, lên tới hơn 14 triệu đồng/lượng.

Đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ, việc mua vào trong lúc giá đang ở vùng đỉnh lịch sử kèm theo chênh lệch mua - bán lớn ẩn chứa nhiều rủi ro. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thận trọng, tránh tâm lý đám đông và theo dõi sát các nhịp điều chỉnh của thị trường thế giới để có quyết định giao dịch hợp lý.



