Từ hôm nay, người dân có thể mua vàng 0,1 chỉ online, freeship tận nhà!

Trong bối cảnh thị trường vàng dịp cận Tết và ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) bắt đầu tăng nhiệt, xu hướng mua vàng online đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều nhà đầu tư và người dân. Ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải, dịch vụ mua vàng trực tuyến chỉ mất 1 phút đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, nhất là với dòng sản phẩm Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ.

Xu hướng tích lũy vàng "mini" lên ngôi

Không còn là những thỏi vàng nặng ký, xu hướng quà tặng và tích lũy năm 2026 đang chuyển dịch sang các sản phẩm nhỏ gọn nhưng tinh xảo. Bộ sưu tập Tiểu Kim Cát Tứ Quý Thịnh Vượng (0,1 chỉ vàng 999.9) của Bảo Tín Mạnh Hải chính là tâm điểm. Với trọng lượng nhỏ, chi phí vừa túi tiền, sản phẩm này không chỉ phù hợp để tích lũy cá nhân mà còn là món quà biếu đối tác, người thân đầy ý nghĩa trong dịp đầu xuân.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao và tránh tình trạng chen lấn tại các cửa hàng vật lý trong ngày cao điểm, Bảo Tín Mạnh Hải đã chính thức triển khai chương trình đặt trước online từ ngày 28/01 đến 09/02/2026.

Khách hàng lựa chọn hình thức online sẽ nhận được các đặc quyền:

Giữ giá vàng tích trữ: Khi thanh toán trước 100%, khách hàng được chốt giá tại thời điểm thanh toán.

Freeship toàn quốc: Áp dụng cho các đơn hàng đặt sớm, nhận hàng tận nhà từ ngày 10/02/2026.

Vàng 0,1 chỉ đang gây "sốt" thị trường.

Người mua tham khảo website của Bảo Tín Mạnh Hải để có thông tin cụ thể về chương trình này.

Cập nhật giá vàng hôm nay 29/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải

Tham khảo giá vàng hôm nay 29/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Thị trường vàng trong nước hôm nay ghi nhận một phiên biến động cực kỳ mạnh mẽ, thiết lập những cột mốc giá cao kỷ lục mới. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, hầu hết các mặt hàng vàng đều tăng so với hôm qua.

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) loại 0,1 chỉ: Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Mua vào 187,20 — Bán ra 190,20 triệu đồng/lượng.

Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long: Mua vào 187,20 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 186,20 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 185,70 — Bán ra 187,80 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 185,60 — Bán ra 187,70 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999.9: Mua vào 179,00 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 178,50 triệu đồng/lượng.

Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng từ giá vàng thế giới (đã vượt mốc 5.500 USD/ounce) và áp lực nhu cầu tích lũy tăng cao.

Dù vàng đang là kênh trú ẩn hấp dẫn, các chuyên gia tài chính và cơ quan chức năng đưa ra 3 lời khuyên quan trọng cho người dân:

Cảnh giác với lừa đảo trực tuyến: Hiện nay xuất hiện nhiều Fanpage giả mạo các thương hiệu lớn để lừa đảo chuyển khoản. Người dân chỉ giao dịch tại website và fanpage chính thống có dấu tích xanh. Tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân lạ.

Tránh tâm lý "FOMO" (mua đuổi): Khi giá vàng ở đỉnh cao kỷ lục, rủi ro đảo chiều kỹ thuật là rất lớn. Người dân không nên vay mượn tiền để đầu tư vàng "lướt sóng" ngắn hạn. Nên chia nhỏ khoản đầu tư và sử dụng tiền nhàn rỗi.

Lưu ý chênh lệch mua - bán giá vàng để có sự thận trọng, mua tại các cơ sở uy tín, được nhà nước cho phép và theo đúng quy định pháp luật.



