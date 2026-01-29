Giá vàng 29/1 tăng không ngừng nghỉ, mọi dự báo đều đã trở nên lỗi thời!

Giá vàng thế giới: Vượt 5.400 USD – Kỷ lục mọi thời đại

Bản tin giá vàng ngày 29/01/2026 ghi nhận một cột mốc lịch sử khi giá vàng thế giới chính thức vượt ngưỡng 5.400 USD/ounce. Đà tăng "phi mã" này đang gây rúng động thị trường tài chính toàn cầu.

Sau cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2026 từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), giá vàng đã có bước nhảy vọt không tưởng. Giá vàng giao ngay: Chạm mức 5.419 USD/ounce (tăng mạnh hơn 200 USD chỉ trong vòng 24 giờ). Chỉ tính riêng trong tháng 1/2026, vàng đã tăng trưởng tới 24,5%, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo các chuyên gia tài chính, có 3 "ngòi nổ" chính khiến kim loại quý này tăng điên cuồng: Quyết định của Fed: Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75% nhưng không đưa ra lộ trình cắt giảm rõ ràng, khiến nhà đầu tư lo ngại về sự bất ổn kinh tế và tìm đến vàng như "vịnh tránh bão".

Căng thẳng địa chính trị: Những bất ổn tại các khu vực trọng điểm và chính sách thuế quan mới của Mỹ (thuế nhập khẩu đối với Canada và các nước châu Âu) đã làm rung chuyển lòng tin vào đồng USD. Làn sóng "Phi đô la hóa": Các Ngân hàng Trung ương tiếp tục đẩy mạnh mua ròng vàng để dự trữ, thay thế cho các tài sản bằng đồng USD.

Giá vàng trong nước "dậy sóng" theo đà thế giới

Theo đà tăng từ thị trường quốc tế, giá vàng SJC tại Việt Nam cũng thiết lập những đỉnh cao mới: Vàng miếng SJC: Niêm yết quanh mức 181,7 - 184,2 triệu đồng/lượng (Mua vào - Bán ra). Vàng nhẫn 9999: Cán mốc 183 triệu đồng/lượng , tăng khoảng 7 triệu đồng so với phiên trước đó. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 18,07 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 18 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

Giá vàng hôm nay 29/1 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá vàng có thể điều chỉnh.

Lúc 6h ngày 29/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) - 184,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng6,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Vàng nhẫn hôm nay cũng không đứng ngoài cuộc đua khi liên tục phá đỉnh: Nhẫn SJC 9999: Mua vào 180,7 - Bán ra 183,7 (triệu đồng/lượng). Nhẫn Tròn PNJ: Mua vào 180,0 - Bán ra 183,0 (triệu đồng/lượng). Nhẫn Tròn DOJI (Hưng Thịnh Vượng): Mua vào 180,0 - Bán ra 183,0 (triệu đồng/lượng). Vàng Rồng Thăng Long (BTMC): Mua vào 180,0 - Bán ra 183,0 (triệu đồng/lượng).

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện đang có sự chênh lệch lớn, nhà đầu tư cần cẩn trọng trước các nhịp điều chỉnh kỹ thuật của thị trường.

Việc giá vàng vượt ngưỡng 5.400 USD/ounce sớm hơn dự kiến đã khiến hàng loạt ngân hàng lớn phải "viết lại" kịch bản cho năm 2026.﻿

Các tổ chức lớn như Goldman Sachs đã nâng mức dự báo cuối năm lên 5.400 USD , tuy nhiên con số này đã bị chinh phục ngay trong tháng 1. Một số nhà phân tích lạc quan Deutsche Bank và Societe Generale đều dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce nếu các bất ổn chính trị không hạ nhiệt.