Giá vàng hôm nay 30/1: Rơi tự do từ "đỉnh cao muôn trượng"

Thị trường vàng toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động khi giá kim loại quý này quay đầu giảm sâu, rời xa mốc kỷ lục vừa thiết lập. Đà bán tháo xuất hiện trên diện rộng sau khi vàng chạm ngưỡng "quá nhiệt", khiến nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời.

Trong phiên, có lúc giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại ở mức 5.596 USD/oz, có thời điểm rớt sâu tới 5.106 USD/oz, tương đương khoảng cách 490 USD/oz...

Hiện tại, giá kim loại quý phục hồi lên 5.444 USD một ounce. "Chúng ta đã chứng kiến lực bán tháo mạnh, sau khi giá kim loại quý liên tiếp lập đỉnh mới gần đây", David Meger - Giám đốc Giao dịch Kim loại tại High Ridge Futures nhận định.﻿

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên giảm điểm này chính là động thái của các định chế tài chính lớn. SPDR Gold Trust – quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới – đã gây sốc khi mạnh tay xả hàng: Gần 4 tấn vàng đã được quỹ này đẩy ra thị trường chỉ trong một phiên.

Giá vàng quay đầu suy giảm do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư khi giá vàng đạt đỉnh.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng khoảng 20% nhờ sự suy yếu của đồng bạc xanh so với các loại tiền tệ khác. Tuần trước, các chuyên gia phân tích tại Goldman Sachs đã đặt mục tiêu giá vàng cuối năm ở mức 5.400 USD, đồng thời lưu ý rủi ro giá có thể còn tăng cao hơn do sự tham gia ngày càng đông đảo của các nhà đầu tư tư nhân.

Giá vàng trong nước cũng có phiên điều chỉnh giảm từ 29/1, sáng nay vẫn ở ngưỡng cao. Lúc 6h ngày 30/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,7 triệu đồng/lượng (mua) - 184,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 6,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua) và 183 triệu đồng/lượng (bán), tăng 7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 18,07 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 18 - 18,3 triệu đồng/chỉ (mua - bán).﻿

Trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh, người mua cần theo dõi sát các lệnh điều chỉnh từ các doanh nghiệp kim hoàn lớn để có quyết định phù hợp.