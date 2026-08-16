Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng... nhưng người mua vẫn lỗ, dự báo tuần tới có tin vui

Trong tuần qua, dù giá vàng của nhiều thương hiệu bật tăng nhưng người mua vẫn đang chịu lỗ.

Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới đang dần được thu hẹp trong tuần qua. Ảnh minh họa

Tính đến hơn 11h trưa nay (16/8), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Trong tuần giá vàng miếng liên tục ghi nhận những đợt tăng, giảm bất ngờ. Tuy nhiên, nếu so với cuối tuần trước, giá vàng miếng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng. Do đó, người mua vàng trong ngắn hạn khó có thể có lãi, ngay cả khi giá vàng tăng. Chẳng hạn, nếu mua một lượng vàng SJC từ đầu tuần với giá khoảng 143,5 triệu đồng/lượng, thì đến nay bán ra ở mức 141 triệu đồng/lượng, người mua sẽ chịu khoản lỗ là khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự như SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mốc 144 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng có nhiều biến động trong tuần qua, nhưng khép lại tuần với mức tăng tương tự. Nhiều thương hiệu hiện đang niêm yết vàng nhẫn với nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể, vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức từ 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý hiện được niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ giao dịch vàng nhẫn ở mức 140,3 -143,9 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,7 – 144,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối tuần ở mức 140,5 – 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 10h sáng nay.

Trong tuần qua, sở dĩ giá vàng trong nước liên tục biến động là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Khép lại phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng thế giới giao ngay tạm dừng ở mức 4.377,6 USD/ounce, tương ứng tăng hơn 25 USD so với giá chốt phiên liền trước; đồng thời đã tăng hơn 3,3% so với cuối tuần trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi là hơn 5 triệu đồng/lượng. Theo đó, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới được thu hẹp dần.

Giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục tăng hay quay đầu giảm?

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới. Ảnh: Reuters

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, trong số 10 chuyên gia tham gia, có 9 người (tương ứng 90%) dự báo giá vàng tuần tới tăng, trong khi 1 người (10%) dự báo giảm và không có ai nhận định giá kim loại quý đi ngang.

Tương tự, với nhóm nhà đầu tư cá nhân, có 150 trong tổng số 222 người (tương ứng 68%) dự báo giá vàng tăng, 38 người (17%) cho rằng giá kim loại quý giảm và 34 người (15%) nhận định vàng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy.

Theo ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, dự báo giá vàng có thể tăng, đồng thời hướng tới thử thách vùng đường trung bình động 200 ngày quanh mốc 4.503 USD/ounce.

Đồng quan điểm, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, giữ quan điểm tích cực, khi cho rằng giá vàng đang nhận được lực hỗ trợ rõ ràng sau khi bật lên từ mốc quan trọng là 4.000 USD/ounce.

Theo vị chuyên gia này, tốc độ tăng của cả lạm phát tiêu dùng và giá sản xuất tại Mỹ đã chậm lại, cũng như sự suy yếu của thị trường lao động, khiến giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Ông cho rằng, xu hướng của giá vàng hiện rõ ràng nghiêng về phía tăng.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, dự báo giá kim loại quý giảm trong tuần tới.

Theo chuyên gia, các yếu tố hỗ trợ dài hạn của vàng vẫn chưa thay đổi, nhất là khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, trong khi tình hình tài khóa Mỹ có thể gây sức ép lên đồng USD. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy hợp đồng vàng tháng 12 có khả năng bước vào xu hướng giảm ngắn hạn trên biểu đồ giá đóng cửa hằng ngày. Nếu như điều này xảy ra, giá vàng có thể chịu thêm áp lực bán trong tuần tới.

Trong tuần tới, thị trường vàng sẽ tiếp tục theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ. Trong đó nổi bật nhất là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed diễn ra trong hai ngày tháng 7 (28 – 29/7), dự kiến công bố vào ngày 19/8. Ngoài ra, các số liệu về sản xuất, nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PMI cũng có thể tác động đến kỳ vọng về lãi suất, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến giá kim loại quý.