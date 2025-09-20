Vàng nóng ‘bỏng tay’ nhưng nắm giữ bao nhiêu lúc này là hợp lý - Chuyên gia có câu trả lời

Thị trường vàng tiếp tục củng cố ở mức cao trên 3.600 USD/ounce nhưng đang gặp khó trong việc tìm kiếm động lực tăng mới – ngay cả khi Fed vừa mở ra một chu kỳ nới lỏng mới.

Mặc dù giá vàng có dấu hiệu giảm, nhiều nhà phân tích dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn và vẫn còn nhiều giá trị trên thị trường do bất ổn kinh tế và địa chính trị vẫn còn ở mức cao.

Vì vàng vẫn được hỗ trợ tốt trong xu hướng tăng dài hạn, câu hỏi lớn nhất với nhà đầu tư là họ nên sở hữu bao nhiêu vàng. Hiện tại, có khá nhiều ý kiến khác nhau giữa các nhà đầu tư về việc phân bổ hợp lý.

Một gợi ý để nhà đầu tư có thể nhìn vào là các quỹ, hoặc ngân hàng. Chẳng hạn, ngân hàng Pháp Societe Generale đã tăng tỷ lệ nắm giữ vàng lên mức 10% trong chiến lược Danh mục đa tài sản của họ. Ngân hàng này dự kiến giá vàng sẽ giao dịch quanh mốc 4.000 USD/ounce đến năm 2026.

Chia sẻ với Kitco News, Chris Mancini, đồng quản lý danh mục GOLDX tại Gabelli Funds cho biết ông khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ 5-10% danh mục của mình bằng vàng. Ông nói thêm rằng vàng vẫn là một khoản đầu tư hấp dẫn trong khi các nhà đầu tư đại trà phần lớn vẫn bỏ qua kim loại quý này.

“Các nhà đầu tư vẫn còn khá hoài nghi về vàng. Chúng tôi chưa thấy nhiều sự quan tâm từ thị trường chung bất chấp biến động lớn gần đây về giá kim loại quý này”, ông nói.

“Khi vàng được nắm giữ bởi các quý ETF tăng đáng kể, chúng có thể đang tiến gần đến đỉnh giá vàng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đạt đến đó”.

David Miller, Giám đốc đầu tư tại Catalyst và Quản lý danh mục đầu tư của Quỹ Strategy Shares Fold Enganced Yield khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ khoảng 15% danh mục đầu tư của mình bằng vàng.

“Các nhà đầu tư đang ngày càng chuyển sang vàng như một tài sản trú ẩn an toàn do thiếu niềm tin rõ rệt vào đồng đô la Mỹ, vốn đang suy yếu trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và bất ổn địa chính trị”, ông nói.

Miler dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng khi nợ chính phủ Mỹ tiếp tục làm suy yếu vai trò của đồng đô la Mỹ như một đồng tiền dự trữ của thế giới.

Trong khi đó, Jerry Prior, Giám đốc điều hành kiêm Quản lý danh mục đầu tư cấp cao của quỹ KraneShares Mount Lucas Mânged Futures Index Strategy ETF cho biết công ty của ông hiện nắm giữ 8% đến 9% vị thế vàng – đây là mức phân bổ tối đa.