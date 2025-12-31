'Vàng mười' trên đất khó: Nông dân thở phào nhờ giống lúa TBR97

Tại các vùng đất có áp lực dịch bệnh cao hoặc điều kiện canh tác không thuận lợi, việc đảm bảo năng suất lúa luôn là thử thách lớn. Thực tế những vụ mùa vừa qua cho thấy, giống lúa TBR97 của Tập đoàn ThaiBinh Seed đã giải quyết tốt bài toán này nhờ bộ gen kháng bệnh tự nhiên và khả năng thích nghi rộng trên nhiều chân đất khác nhau.

Ghi nhận tại Hải Phòng, giống lúa này đã chứng minh được sự bền bỉ ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ông Lương Trọng Thân (xã Quảng Thanh, TP, Hải Phòng) cho biết việc chọn giống lúa này giúp ông hoàn toàn yên tâm trước những rủi ro thường trực về dịch bệnh và đổ ngã.

Ông Thân cho biết: “Cây rất cứng nên mưa gió lớn lúa vẫn đứng vững, không bị đổ rạp, giúp việc thu hoạch bằng máy thuận tiện và giảm thất thoát rõ rệt.”

Không chỉ được đánh giá cao về sức đề kháng, TBR97 còn ghi điểm nhờ thời gian sinh trưởng ngắn ngày (vụ Xuân khoảng 120-125 ngày, vụ Mùa 100-105 ngày). Đặc tính này cực kỳ quan trọng giúp bà con chủ động né tránh thiên tai cuối vụ và giải phóng đất sớm để triển khai cây vụ Đông. Năng suất thực tế ổn định từ 75 - 80 tạ/ha, hạt lúa vàng sáng, hạt gạo trắng trong, không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn thị trường cao.

Nông dân tiếp tục đặt niềm tin vào TBR97 trong vụ mới

Chính từ những hiệu quả thực chứng về việc giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và đảm bảo năng suất trên các vùng đất khó, bước vào vụ Đông Xuân này, TBR97 ghi nhận sức mua tăng mạnh. Tại các đại lý vật tư nông nghiệp, không khí mua sắm đang diễn ra hết sức sôi động.

Nhiều bà con nông dân sau khi theo dõi các mô hình trình diễn vụ trước đã chủ động tìm mua TBR97 từ sớm. Việc ưu tiên giống lúa này cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy canh tác: Chọn giống có sức chống chịu tự nhiên tốt để "nhàn" thân và cầm chắc lợi nhuận trong bối cảnh giá phân bón, vật tư đầu vào vẫn ở mức cao.

ThaiBinh Seed sẵn sàng cung ứng bộ giống ưu việt cho vụ Đông Xuân

Đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường, Tập đoàn ThaiBinh Seed đã chủ động chuẩn bị nguồn giống TBR97 chất lượng cao, sẵn sàng cung ứng kịp thời cho bà con trên mọi miền tổ quốc. Bên cạnh chủ lực TBR97, tập đoàn còn đưa ra thị trường hệ sinh thái các bộ giống lúa ưu việt, được chọn tạo để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Có thể kể đến các bộ giống đã khẳng định vị thế như: TBR225 - giống lúa cực ngắn ngày, năng suất cao, đặc biệt có dòng TBR225 có gen kháng bạc lá giúp bảo vệ mùa màng trong điều kiện mưa ẩm. BC15 - giống lúa "huyền thoại" của ThaiBinh Seed, hiện đã có dòng BC15 có gen kháng đạo ôn, khắc phục triệt để yếu điểm lớn nhất của giống cũ. Bên cạnh đó có các nhóm giống lúa chất lượng cao, gạo thơm gồm TBR39, TBR89.

Không chỉ dừng lại ở việc cung ứng số lượng, ThaiBinh Seed đặc biệt chú trọng đến khâu kiểm soát chất lượng. Toàn bộ các lô giống trước khi xuất kho đều phải trải qua quy trình kiểm định khắt khe tại hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại đạt chuẩn quốc tế (ISTA), đảm bảo tỷ lệ nảy mầm và độ đồng đều cao nhất.

Đồng thời, để bà con yên tâm sản xuất, tập đoàn đã triển khai hàng trăm mô hình trình diễn tại các địa phương, cử cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng để tư vấn quy trình thâm canh "chuẩn" cho từng giống lúa. Hệ thống kho bãi dự phòng cũng được tập đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp thời tiết diễn biến xấu gây thiệt hại, cần gieo sấy lại.

Sự chuẩn bị bài bản từ khâu chọn tạo giống đến cung ứng của ThaiBinh Seed giúp nông dân hoàn toàn chủ động trước mùa gieo cấy. Với những giống lúa "vàng" từ ThaiBinh Seed, bà con nông dân có thêm tự tin để chinh phục những vùng đất khó, hướng tới một vụ Đông Xuân bội thu và thắng lợi.