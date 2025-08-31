Vàng lập đỉnh 130 triệu đồng/lượng, người đàn ông từng bỏ 500 triệu mua vàng lại ngậm ngùi: "Càng nhìn giá tăng, tôi càng hối hận"

Năm 2023, thay vì đầu tư chứng khoán, bất động sản, tôi quyết định chuyển hướng sang vàng. Hồi đó, nhiều người bảo giữ tiền mặt là an toàn nhất, nhưng tôi sợ đồng tiền mất giá. Tôi lấy gần hết khoản tiết kiệm hơn 500 triệu đồng, số tiền tích góp sau nhiều năm đi làm đem ra tiệm vàng lớn ở Hà Nội để mua vàng miếng SJC. Thời điểm mua, giá vàng miếng vào khoảng 67 triệu đồng/lượng. Với số tiền ấy, tôi mua được khoảng 7 lượng vàng miếng SJC và 5 chỉ vàng nhẫn trơn.

Tôi từng nghĩ đây sẽ là khoản đầu tư dài hạn. Tôi còn hào hứng chia sẻ với bạn bè: "Vàng sẽ vượt 100 triệu chắc chắn thôi, chỉ cần kiên nhẫn!".

Nhưng đời không như mơ. Cuối năm 2023, gia đình tôi rơi vào cảnh khó khăn khi công việc kinh doanh của anh trai đổ bể, cần gấp một khoản vốn xoay vòng. Là con út, tôi không thể đứng ngoài. Thế là tháng 1/2024, tôi buộc phải bán số vàng đó. Lúc ấy, giá vàng SJC cũng đã tăng đáng kể, khoảng 73,5 triệu đồng/lượng. Tôi đành ngậm ngùi bán toàn bộ, thu về khoảng 551 triệu đồng, cũng lãi được hơn 50 triệu.

Tôi an ủi bản thân rằng ít ra mình còn kịp giúp gia đình vượt khó. Nhưng từ sau ngày đó, mỗi lần nhìn bảng giá vàng, lòng tôi lại nhói. Nhất là từ giữa năm 2024, vàng bắt đầu leo dốc không phanh, rồi sang năm 2025 thì lập đỉnh mới. Bây giờ, giá vàng đã vượt 130 triệu đồng/lượng, gần như gấp đôi so với lúc tôi bán ra. Nếu tôi giữ được đến nay, số vàng ấy có thể trị giá gần 1 tỷ đồng. Tính ra, chỉ vì phải bán sớm, tôi đã bỏ lỡ khoản lãi hơn 400 triệu đồng – một con số quá lớn so với công sức tích góp bao năm.

Bạn bè hay đùa: "Chắc giờ mày giàu to nhờ vàng rồi!". Tôi chỉ cười trừ, không dám kể sự thật rằng mình đã bán hết, và còn lỗ một khoản không nhỏ. Nhiều lúc, tôi nằm nghĩ, giá như mình có quỹ dự phòng riêng, giá như mình không dồn hết tiền tiết kiệm vào vàng, giá như tôi đủ sức chờ đợi thêm… Nhưng thực tế thì khác: một quyết định bán ra vì áp lực tài chính đã khiến tôi mất đi cơ hội lớn nhất 27 năm tuổi đời.

Tôi nghiệm ra rằng thời điểm mua – bán quyết định tất cả. Đầu tư vàng không chỉ đơn giản là "mua để đó", mà phải tính đến dòng tiền cá nhân. Quản lý tài chính cá nhân quan trọng không kém chọn đúng kênh. Nếu không có tiền dự phòng, bạn sẽ dễ bị buộc phải bán tháo, dù xu hướng thị trường đang đi đúng hướng.

Và may mắn cũng là một phần của đầu tư. Tôi chọn đúng tài sản, nhưng sai thời điểm, và kết quả là thất bại.

* Theo chia sẻ của nhà đầu tư L.T.H (Nghệ An)