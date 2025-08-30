Khu công nghiệp thế hệ mới, tích hợp AI, robot, công nghệ xanh, được đầu tư 8.000 tỷ đồng của THACO

Toàn cảnh Khu công nghiệp THACO Chu Lai.

Khu công nghiệp (KCN) Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng vừa được Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) tổ chức khởi công xây dựng. Dự án được quy hoạch trên diện tích 115 hecta với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng (trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở).



Đây là Trung tâm Cơ khí mở rộng, đóng vai trò kết nối các sản phẩm cơ khí và linh kiện phụ tùng từ các nhà máy hiện hữu của THACO tại Chu Lai, tạo ra sản phẩm, thiết bị tự động hóa, điều khiển thông minh và sản phẩm công nghệ cao.

Nhà máy THACO tại Chu Lai.

Dự án được đầu tư theo mô hình KCN thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Công trình này có nhiều hạng mục trọng điểm.

Các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng thế hệ mới: Sản xuất các board mạch điện tử, linh kiện, thiết bị điện - điện tử thông minh; hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống cảm biến, giám sát; thiết bị truyền thông và điện tử chuyên dụng cho các thiết bị tự động hóa.

Các nhà máy chế tạo và lắp ráp các thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa: Robot; thiết bị tự hành AGV, AMR; thiết bị in 3D, thiết bị CNC thế hệ mới, máy bay dân dụng hạng nhẹ, thiết bị bay không người lái, trạm sạc nhanh cho xe điện, thiết bị điều khiển cho tàu cao tốc, tàu đô thị và nhiều thiết bị công nghiệp, dân dụng khác.

Toàn bộ hoạt động tại Trung tâm được triển khai theo quy trình khép kín từ thiết kế sản phẩm, nghiên cứu vật liệu - gia công chế tạo, sản xuất, lắp ráp - kiểm định chất lượng đến đóng gói, vận chuyển, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Trong đó, hoạt động nghiên cứu và phát triển được xác định là động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, THACO sẽ tiếp tục phát triển lực lượng nhân sự trình độ cao, chuyên môn sâu, mời gọi các chuyên gia trong và ngoài nước, qua đó nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hình thành những sản phẩm mang tính đột phá về công nghệ, đáp ứng xu thế và nhu cầu thị trường, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên trong một nhà máy THACO tại Chu Lai.

Trung tâm Cơ khí mở rộng sẽ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, đồng thời sử dụng một số sản phẩm đầu ra của Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, tạo nên hệ sinh thái có tính tích hợp và bổ trợ, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước theo quy hoạch phát triển của thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khi KCN Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ có những đóng góp lớn trong việc thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa và tham gia chuỗi giá trị cung ứng của khu vực và toàn cầu.

Cùng với đó, gia tăng quy mô sản xuất - xuất khẩu, thúc đẩy dịch vụ cảng - logistics, đóng góp vào ngân sách và cán cân thương mại của địa phương; tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời góp phần phát triển hạ tầng bền vững, khuyến khích mô hình KCN xanh, sạch và tuần hoàn.