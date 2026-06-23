Văn Thanh thể hiện rõ sự cưng chiều dành con gái riêng của Trần Thị Bích Hạnh, sau đám cưới mới dám công khai!

Chi tiết đời thường này của hai ba con gây chú ý.

Sau đám cưới diễn ra hôm 21/6, gia đình nhỏ của Vũ Văn Thanh và Bích Hạnh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau khi nàng WAGs lần đầu công khai con gái riêng. Sau hôn lễ, Bích Hạnh cũng trở nên cởi mở hơn khi nhắc đến con gái trên mạng xã hội.

Mới đây, trên tài khoản TikTok sở hữu hơn 210 nghìn người theo dõi, Bích Hạnh cũng lần đầu tiên đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường của con gái lúc nhỏ.

Bích Hạnh đăng tải clip chia sẻ về khoảnh khắc đời thường, khi con gái khoảng 5-6 tuổi, rất hiểu chuyện. Ảnh chụp màn hình.

Nhắc về con gái, Bích Hạnh cho biết Bông là một cô bé sống tình cảm, tự lập và chưa từng khiến mẹ phải quá vất vả vì chuyện nuông chiều hay đòi hỏi. Bên cạnh những kỷ niệm tuổi thơ đáng yêu, bà xã Văn Thanh còn tiết lộ một chi tiết khiến nhiều người chú ý, đó là sự gắn bó đặc biệt giữa con gái và nam cầu thủ.

"Bông vẫn không cho mẹ khoe ảnh em bây giờ. Bông giờ lớn rồi, ra style lắm. Hồi này em tầm 5-6 tuổi nè. Từ lúc chưa biết nói tới giờ chưa bao giờ biết mè nheo mẹ gì luôn. Hồi bé đi đâu em cũng nói với mọi người: 'Mẹ con nghèo, không có tiền ạ'.

Giờ em lớn, em vẫn giữ thói quen không đòi hỏi mẹ gì, nhưng em toàn nhắn tin xin ba Thanh vì em biết ba luôn ký duyệt cho em mọi thứ ", Bích Hạnh viết.

Dưới phần bình luận, Văn Thanh cũng nhanh chóng để lại bình luận: "Giờ tin nhắn ba ơi là hiểu vấn đề rồi".

Điều này cho thấy mối quan hệ thân thiết và Văn Thanh cũng cực kỳ yêu chiều bé Bông. Ảnh chụp màn hình.

Văn Thanh và con gái - bé Bông. Ảnh: FBNV.

Dù chỉ là một màn tương tác ngắn dưới phần bình luận, nhưng cũng phần nào hé lộ mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa Văn Thanh và con gái riêng của Bích Hạnh. Những khoảnh khắc đời thường được hé lộ cho thấy nam cầu thủ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô bé từ lâu, cùng Bích Hạnh vun đắp tổ ấm nhỏ sau khi về chung một nhà.

Trước đó, ngay sau lễ cưới tại Hà Nội, nam cầu thủ cũng đăng tải lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc con gái Bích Hạnh bước lên sân khấu trao nhẫn cưới cho ba mẹ. Đi kèm là dòng chia sẻ đầy tình cảm : "Khoảnh khắc đặc biệt nhất đối với ba ngày hôm nay. Cảm ơn con gái, ba sẽ luôn ở bên bảo vệ và yêu thương hai mẹ con".

Trong tiệc cưới được tổ chức tại một khách sạn ở Hà Nội, con gái riêng của Bích Hạnh lần đầu xuất hiện trước công chúng. Cô bé diện váy trắng, đảm nhận vai trò mang nhẫn cưới lên sân khấu cho cô dâu và chú rể.

Đặc biệt, Văn Thanh đã chủ động giới thiệu con gái riêng của vợ trước toàn thể quan khách.

Clip: Bích Hạnh công khai con gái riêng tại đám cưới, Văn Thanh có chia sẻ đặc biệt.

Đó cũng là lần đầu tiên Bích Hạnh công khai con gái trước công chúng. Trước đó, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cô đã có con riêng, tuy nhiên người đẹp chưa từng lên tiếng xác nhận hay chia sẻ về vấn đề này.

Sau đám cưới, Bích Hạnh cũng đăng tải bức tâm thư dài gửi đến con gái. Người đẹp sinh năm 1993 cho biết cô từng rất lo lắng khi quyết định để con xuất hiện trước truyền thông và mạng xã hội.

Theo Bích Hạnh, dù cô nhiều lần thuyết phục nhưng con gái vốn khá nhút nhát và không muốn hình ảnh của mình được đăng tải công khai. Chính vì vậy, việc cô bé đồng ý bước lên sân khấu trao nhẫn trong ngày cưới mang ý nghĩa đặc biệt đối với cả gia đình.

"Mẹ thật sự vui lắm vì em bé nhút nhát của mẹ đồng ý mang nhẫn lên sân khấu, dù vừa đi con vừa run cầm cập. Con cũng đồng ý cho mẹ đăng con lên MXH, dù trước đó mẹ có năn nỉ gãy lưỡi" , cô viết.

Trong những dòng tâm sự gửi con, Bích Hạnh nhiều lần nhắc đến tình yêu và sự quan tâm mà cả cô lẫn Văn Thanh dành cho cô bé. Người đẹp khẳng định dù cuộc sống có những điều không hoàn hảo, tình yêu của ba mẹ dành cho con luôn trọn vẹn.

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Cô được biết đến với hình ảnh hot gymer, hiện hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ và kinh doanh. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, Bích Hạnh từng học chuyên Sinh tại THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), sau đó theo học ngành Y.

Trong khi đó, Vũ Văn Thanh hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội sau khi gia nhập đội bóng vào năm 2023, khép lại quãng thời gian gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai. Anh là một trong những trụ cột của đội bóng ngành công an, góp công vào chức vô địch V-League 2023 và ngôi á quân ASEAN Club Championship 2024-2025.