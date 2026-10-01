Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về việc "thị trường lòng tin thời trang nữ sụp đổ, người bán chuyển sang giải pháp độc”.

Sau mác quần áo kích thước lớn, các thương gia thương mại điện tử thời trang nữ Trung Quốc lại tiếp tục tung ra "dây chống tháo" nhằm ngăn chặn người tiêu dùng mặc đồ rồi đem trả hàng. Chủ đề "thị trường lòng tin thời trang nữ sụp đổ, người bán chuyển sang dùng dây chống tháo" thậm chí còn leo lên hot search Weibo, nhanh chóng châm ngòi cho các cuộc tranh cãi.

Dây chống tháo (Aenh: Weibo)

Dây chống tháo (Aenh: Weibo)

Trong dịp lễ mua sắm Ngày độc thân (11/11) năm ngoái, các thương gia thương mại điện tử thời trang nữ Trung Quốc từng tung ra một loại mác quần áo khổng lồ dùng để ngăn chặn tình trạng trả hàng ác ý. Theo giới thiệu, loại mác khổng lồ này đã chứng kiến lượng đơn hàng bùng nổ ngay trước thềm ngày 11/11 năm ngoái, một số mẫu mã hot còn rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.

Gần đây, một cư dân mạng đăng bài cho biết họ phát hiện trên bộ quần áo mới nhận có một sợi dây chống tháo dài: "Mảng thời trang nữ đều nên học hỏi theo đi nhé, người bán thực sự rất thông minh, chắc sẽ chẳng có ai lại mặc sợi dây vừa xấu vừa dài này mà đi ra ngoài đường đâu nhỉ."

Không ít người bán cho biết họ đã sớm cảm thấy không thể chịu nổi những hành vi trả hàng ác ý từ phía người tiêu dùng (Aenh: Weibo)

Theo báo cáo của "Guancha Syndicate" vào năm ngoái, tỷ lệ trả hàng của mặt hàng thời trang nữ trên các trang thương mại điện tử cao tới 50% đến 60%, thậm chí tỷ lệ trả hàng trên các buổi phát sóng trực tiếp (livestream) còn đạt trên 80%. Trong số đó, rất nhiều trường hợp trả hàng không phải do vấn đề chất lượng, mà là giấu mác đi mặc vài ngày rồi sau đó lấy lý do "đổi trả không cần lý do trong 7 ngày" để hoàn hàng, không ít người tiêu dùng đã công khai "móc túi trục lợi" bằng cách này.

Chủ đề "thị trường lòng tin thời trang nữ sụp đổ, người bán chuyển sang dùng dây chống tháo" đã leo lên hot search Weibo, nhanh chóng châm ngòi cho các cuộc tranh cãi. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với cách làm của người bán: "Cái này tốt hơn mác lớn, không làm ảnh hưởng đến việc thử quần áo.", "Điều này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến những người mua hàng bình thường cả."

Cũng có cư dân mạng chỉ ra rằng chính vì thời trang nữ tồn tại vấn đề về chất lượng nên mới dẫn đến tỷ lệ trả hàng cao: "Thực ra chỉ cần chất liệu tốt, mặc lên đẹp thoải mái, giá cả phù hợp thì mấy ai lại muốn quay đi quay lại rườm rà để đổi trả hàng chứ?", "Hãy làm cho chất lượng và phom dáng của thời trang nữ thật tốt rồi hãy hay."

Mác quần áo khổng lồ xuất hiện lần đầu vào tháng 3 năm 2025. (Weibo)

Nguồn: HK01