Văn Mai Hương bị phát hiện buôn bất động sản

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của Trấn Thành, Hari Won, Văn Mai Hương, Trung Quân, Sam, Khả Như.



Phiên bản AI của Văn Mai Hương

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ tham gia phải đối diện với một phiên bản AI của chính mình để kiểm chứng xem công nghệ giả giọng, giả người của AI đã tiến tới đâu.

Sau Hari Won, Văn Mai Hương là nhân vật tiếp theo được đối diện với phiên bản AI của chính mình. Ngay khi phiên bản AI này xuất hiện, ai cũng phải giật mình vì giống Văn Mai Hương đến 90%.

Văn Mai Hương vừa thấy phiên bản AI của mình liền đứng dậy đòi đi về: "Tôi đi về đây, sợ quá! Tôi nổi da gà đây này, sao giống quá! Có răng khểnh luôn kìa. Đến cách nói chuyện cũng giống tôi nữa".

Khả Như nói: "Tôi thấy giống Văn Mai Hương một cách kinh hoảng".

Hari Won thốt lên: "Chẳng khác gì, từ giọng nói đến kiểu cách cũng giống, điệu cười cũng y chang".

Văn Mai Hương

Trung Quân phát hiện: "Giống cả nốt ruồi, giống đến cả mắt to mắt nhỏ như Văn Mai Hương ở ngoài".

Phiên bản AI của Văn Mai Hương tiết lộ một bí mật ít ai biết: "Tôi đang suy nghĩ về việc mua rất nhiều bất động sản nhờ khuôn mặt này".

Trấn Thành nói: "Giống cả Văn Mai Hương ở chỗ mê bất động sản".

Văn Mai Hương sững sờ thốt lên: "Trời ơi, sao nó lại biết tôi mê bất động sản? Tôi phải nhìn nhận lại tam quan của mình khi chơi với các người bạn".

Trấn Thành

Tiếp đó, phiên bản AI còn tiết lộ một câu chuyện của Văn Mai Hương: "Ngày xưa, Văn Mai Hương suýt không được là Văn Mai Hương bây giờ. Cụ thể, Văn Mai Hương từng bị người ta nói đi về bán cà phê đi, không đi hát được đâu".

Văn Mai Hương thú nhận: "Chuyện này là đúng. Hồi xưa tôi đi xin học hát ở một cô giáo. Bình thường các học sinh chỉ hát thử một lần là đi về hoặc được vào học tiếp. Nhưng tôi xin hát đến 9 bài liền chỉ vì một câu cô nói "hát hò như này không ổn, về nhà bán cà phê đi". Câu chuyện này tôi cũng có kể ra nhưng không nhiều người biết".

Chưa dừng lại, phiên bản AI còn tiết lộ: "Gu bạn trai của Văn Mai Hương không còn là người trong showbiz nữa rồi".

Văn Mai Hương thừa nhận: "Đúng vậy, tôi cần người có thể take care được cho tôi".