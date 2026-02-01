Văn khấn rằm tháng Chạp cúng gia tiên đầy đủ nhất

Rằm tháng Chạp từ lâu đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Đây là thời điểm mỗi gia đình dành sự thành kính để tưởng nhớ tổ tiên, tri ân các bậc thần linh đã che chở, phù hộ suốt một năm qua. Trong không khí cuối năm, rằm tháng Chạp mang ý nghĩa khép lại năm cũ, giúp con người hướng lòng về sự thanh tịnh, chuẩn bị tinh thần để đón chào một năm mới bình an, hanh thông.

Vào ngày này, các gia đình thường sửa soạn lễ cúng nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với những người thân đã khuất, đồng thời gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, may mắn và thuận lợi trong thời gian tới. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm lễ, mâm cỗ chu đáo, văn khấn là phần không thể thiếu trong nghi thức cúng rằm tháng Chạp. Lời khấn thể hiện sự thành tâm của gia chủ, đồng thời giúp các nghi lễ được thực hiện trọn vẹn, đúng với truyền thống.

Theo phong tục, các bài văn khấn cúng rằm tháng Chạp dành cho gia tiên có vai trò quan trọng, giúp gia đình thực hiện đầy đủ các nghi thức trong ngày lễ ý nghĩa này. Gia chủ cần lưu ý, khi tiến hành cúng lễ, nên đọc văn khấn Thổ công và các vị thần linh trước, sau đó mới khấn gia tiên. Trình tự này thể hiện sự tôn trọng đúng thứ bậc trong tín ngưỡng dân gian của người Việt.

Văn khấn rằm tháng Chạp cúng gia tiên

Văn khấn ngày rằm tháng Chạp cúng gia tiên là lời thưa gửi trang nghiêm, bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất. Nội dung văn khấn thường cầu mong gia tiên chứng giám tấm lòng, phù hộ cho con cháu trong gia đình được mạnh khỏe, bình an, làm ăn thuận lợi, gia đạo hòa thuận.

Dưới đây là bài văn khấn cúng gia tiên rằm tháng Chạp theo sách “Văn khấn cổ truyền Việt Nam”.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày… tháng… năm, gặp tiết rằm tháng Chạp năm Ất Tỵ. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời các ngài: Bản cảnh Thành hoàng, chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần, cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội, ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời chư vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho chúng con gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, công việc phát tài, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Các gia đình thường sửa soạn lễ cúng rằm tháng Chạp. (Ảnh minh họa: Nguyễn Uyên Thanh)

Mâm cỗ cúng rằm tháng Chạp cần có những gì?

Mâm cúng rằm tháng Chạp thường được chuẩn bị khá đầy đủ, gồm cả lễ vật và mâm cơm cúng. Tùy theo phong tục từng vùng miền cũng như điều kiện của mỗi gia đình, mâm cúng có thể là cỗ mặn, cỗ chay hoặc kết hợp cả hai, miễn sao thể hiện được sự thành tâm và chu đáo.

Về lễ vật, những thành phần cơ bản thường bao gồm: hương – vật phẩm không thể thiếu, mở đầu cho nghi thức cúng lễ; hoa tươi, phổ biến là hoa cúc vàng hoặc hoa sen, được bày biện trang trọng nhằm thể hiện sự thanh khiết và lòng tôn kính; đèn hoặc nến với hai cây đặt hai bên bát hương, tượng trưng cho ánh sáng và sự tiếp nối của truyền thống.

Ngoài ra, mâm trái cây thường là mâm ngũ quả với các loại quả tươi như chuối, bưởi, đu đủ, xoài… tùy vùng miền, mang ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Trà và rượu cũng là lễ vật quen thuộc, thường gồm một ấm trà và một chai rượu nhỏ, thể hiện sự tinh khiết và lòng thành. Trầu cau là lễ vật truyền thống không thể thiếu, biểu trưng cho sự gắn kết bền chặt trong gia đình.

Mâm cỗ mặn cúng rằm tháng Chạp thường gồm các món quen thuộc như bánh chưng, xôi, gà luộc, canh măng hoặc canh miến, giò chả, nem rán cùng một số món xào. Các món ăn có thể linh hoạt thay đổi theo đặc trưng vùng miền, song đều hướng đến sự ấm cúng, no đủ.

Đối với mâm cỗ chay, cách chuẩn bị thường giản dị hơn, với các món như đậu hũ, rau xào, nấm hấp… thể hiện tinh thần thanh tịnh và lòng thành kính.

Dù mâm cỗ được chuẩn bị theo hình thức nào, điều quan trọng nhất trong dịp rằm tháng Chạp vẫn là sự nghiêm trang, chu đáo và tấm lòng hướng về tổ tiên. Đây không chỉ là một nghi lễ tâm linh, mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, chuẩn bị tâm thế tốt đẹp trước khi đón chào năm mới.