1. Hai dự án sở hữu vị trí "vàng"Liên danh Công Thành – Mặt Trời Cát Bà (thành viên Sun Group) vừa chính thức được chọn làm nhà đầu tư chiến lược cho tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội và dự án cầu Trần Hưng Đạo.
2. ĐƯỜNG KẾT NỐI SÂN BAY GIA BÌNH – THỦ ĐÔTuyến đường kết nối sân bay Gia Bình – Hà Nội dài khoảng 41,3 km, tổng mức đầu tư 83.000–83.224 tỷ đồng.
3. 2,4 tỷ đồng đầu tư 1km đường ở thủ đôĐoạn qua Hà Nội dài 13,55 km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng, sử dụng khoảng 289,87 ha đất.
4. CAO TỐC 10 LÀN, TỐC ĐỘ 120 KM/HĐoạn qua Bắc Ninh dài khoảng 27,7 km, mặt cắt 120 m, đường chính 10 làn tốc độ 120 km/h.
5. PPP – HỢP ĐỒNG BT, THANH TOÁN BẰNG ĐẤTThực hiện theo phương thức PPP, hợp đồng BT, nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất.
6. Cầu trần hưng đạo tổng mức hơn 16.000 tỷ đồng Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.226 tỷ đồng, gói thành phần 3 do Sun Group triển khai trị giá 8.190,153 tỷ đồng.
7. Tuyệt tác "Vòng xoay vô cực" Cầu chính 870 m, 6 nhịp, mặt cắt khoảng 43 m với vòm thép biểu tượng “vô cực”.
8. “CÚ HÍCH” ĐÔ THỊ HAI BỜ SÔNG HỒNG Giảm tải cho sân bay Nội Bài, mở không gian đô thị mới hai bờ sông Hồng.
9. Hai dự án khủng giúp Bắc Ninh 'cất cánh'Hai siêu dự án này sẽ là động lực then chốt giúp Bắc Ninh bứt phá ngoạn mục về hạ tầng, thu hút đầu tư FDI và sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kết nối chặt chẽ với vùng Thủ đô.