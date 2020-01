Văn khấn cúng giao thừa trong nhà 2020 và mâm lễ cúng chuẩn nhất

Giao thừa là thời khắc được chờ đợi nhất trong năm, đó không chỉ đơn giản chỉ là thời điểm tiễn năm cũ, đón năm mới mà đây còn là lúc mọi người cầu sự bình an, may mắn, thịnh vượng và xua đi những khó khăn, đen đủi trong một năm sắp tới.



Chuẩn bị mâm cỗ cúng Giao thừa trong nhà hàng năm nói chung, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 nói riêng, là việc mọi người đều phải chuẩn bị.

Bài văn khấn cúng giao thừa trong nhà đêm 30 Tết là cách tỏ lòng thành kính, lễ tạ trời đất trước giai đoạn chuyển giao thời khắc và mời ông bà tổ tiên về nhà mình sum họp, cầu cho các cụ phù hộ độ trì năm mới trong nhà có nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, sức khỏe tốt.

Ý nghĩa của lễ cúng Giao thừa trong nhà năm 2020 (Lễ Trừ tịch)

Lễ Trừ tịch là giờ phút cuối cùng của năm cũ chuẩn bị bước qua năm mới. Với ý nghĩa để lại những cái cũ, những cái xui và bắt đầu một năm mới thì ta làm lễ Trừ tịch.

Lễ Trừ tịch còn có ý để “trừ khử ma quỷ” đó cũng là ý nghĩa của từ “trừ tịch”. Vì thời điểm trừ khử vận xui và đón mừng những điều mới xảy ra ngay vào lúc Giao thừa nên còn được gọi là lễ Giao thừa.

Cách cúng giao thừa trong nhà đêm 30 tết âm lịch

Cúng giao thừa trong nhà là lễ cúng Thổ Công, thần Thổ Công là vị thần cai quản trong nhà. Theo đúng phong tục, cúng giao thừa sẽ có nhiều nghi lễ.

Trước ngày giao thừa, cần làm lễ trừ tịch nhằm đếm ngược thời gian sang năm mới. Vào chiều 30 Tết, các gia đình sẽ sum họp để làm lễ tất niên, mời các cụ về ăn Tết. Rồi đọc văn khấn cúng giao thừa trong nhà đêm 30 tết.

Vào thời khắc giao thừa (đúng 12 giờ đêm 30 tháng Chạp), các gia đình sẽ chuẩn bị 2 mâm cúng – cúng quan thần và gia tiên.

Với mâm cúng quan thần sẽ được tiến hành lễ cúng ở ngoài trời để tiễn người nhà trời đã cai quản hạ giới và tiếp đón vị mới xuống cai quản công việc.

Sau khi cúng giao thừa ngoài trời (ngoài sân), gia chủ sẽ khấn Thổ công, tức là vị thần cai quản trong nhà để xin phép cho tổ tiên về ăn Tết.

Sau khi cung kính bày lễ lên bàn thờ thì đốt nến (đèn), thắp hương, tất cả các thành viên trong gia đình đứng trang nghiêm trước bàn thờ Gia tiên và thực hiện nghi lễ cầu khấn khấn tổ tiên.

Cầu cho các cụ phù hộ độ trì năm mới trong nhà có nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, sức khỏe tốt.

Lưu ý phải cắm hương ngay ngắn, không được cắm nghiêng. Khi thắp hương lên mọi người chỉ cần cắm mỗi bát một nén hương.

Chuẩn bị lễ vật cúng Giao thừa trong nhà năm 2020 Canh Tý

+ Hương

+ Hoa

+ Tờ sớ bài cúng giao thừa trong nhà nếu không có thì dùng cái khác.

+ Tiền vàng

+ Đèn nến

+ Một chiếc mũ chuồn mua của hàng mã (giống trong Tuồng Chèo), chính là mũ để cúng tế vị thần.

+ Trầu cau

+ Rượu, bia và các loại đồ uống khác

+ Bánh kẹo

+ Mâm cỗ mặn ngày Tết đầy đặn, thơm ngon, tinh khiết với bánh chưng, giò – chả, thủ lợn hoặc con gà trống luộc, các loại xôi, các món ăn mặn khác tùy theo nhu cầu của gia đình.

Bài văn khấn cúng giao thừa trong nhà

– Nam mô A-di-đà Phật

– Nam mô A-di-đà Phật

– Nam mô A-di-đà Phật

– Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

– Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

– Nam mô Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

– Các cụ tổ tiên nội ngoại chư vị tiên linh

Nay phút Giao thừa năm cũ Kỷ Hợi với năm mới Canh Tý

Chúng con là :…………………….………sinh năm: ………….

Hành canh: ………… tuổi ( ví dụ: 65 tuổi )

Ngụ tại số nhà ………, ấp/khu phố …………………………………….., xã/phường………………………….…., quận/huyện/thành phố ……….., tỉnh/thành phố ……………………………………………………………

Phút Giao thừa vừa điểm, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội ngoại gia tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên khang thái, vạn sự cát tường, bốn mùa được bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Tâm thành cầu nguyện, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám.

Nam mô A-di-đà Phật ( lạy)

Nam mô A-di-đà Phật ( lạy)

Nam mô A-di-đà Phật ( lạy)

(Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam)

Lời kết văn khấn cúng giao thừa trong nhà năm 2020

Qua thông tin chúng tôi chia sẻ cho các bạn, hi vọng các bạn sẽ chuẩn bị việc đón giao thừa cho nhà mình một cách chu đáo và đầy đủ nhất nhằm cầu mong cho một năm mới nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, sức khỏe tốt.

Chúc các bạn có những ngày Tết vui vẻ và hạnh phúc nhất nhé!