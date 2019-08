Vận chuyển thuê ma túy qua biên giới lĩnh 16 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 07h25 ngày 29/04/2019, lực lượng, kiểm tra, giám sát nhập cảnh Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình – Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, phát hiện Trần Văn Bài dẫn xe môtô loại Wave S, biển kiểm soát số 67X1-2836 từ Vương quốc Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cổng cửa khẩu Long Bình có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong cốp xe môtô có 1 bọc nilon trong suốt hàn kín, một đầu có rãnh bóp được quấn băng keo màu xanh để trong một cái mũ màu nâu - xám, hiệu GUCCI, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi vấn là ma túy) , nên mời Bài vào trụ sở làm việc.

Tại đây, Bài khai nhận chất tinh thể rắn màu trắng trong bọc nilon là ma túy, Bài vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Phương (không rõ họ, địa chỉ) từ Campuchia đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang giao cho Nguyễn Văn Khải với giá 500 nghìn đồng, nên lực lượng Bộ đội Biên phòng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang, ngày 30/04/2019 kết luận: 1 bọc nilon trong suốt hàn kín, một đầu có rãnh bóp bên chứa tinh thể màu trắng, do Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình gửi đến giám định là ma túy; loại Methamphetamine, có khối lượng là 98,0261gam. Ngày 07/05/2019, Trần Văn Bài bị khởi tố, điều tra.



Quá trình điều tra, Bài còn khai nhận: Ngoài lần phạm tội nêu trên, khoảng giữa tháng 04/2019. Nguyễn Văn Khải thuê Bài sang Vương quốc Campuchia (khu vực cửa khẩu Long Bình) gặp Phương nhận 1 gói nilon màu đen, bên trong nghi vấn là chất ma túy (không rõ số lượng và chủng loại) để vận chuyển đến khu dân cư khóm 8, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang giao cho người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ với giá 500 nghìn đồng lấy tiền tiêu xài.

Tại phiên tòa, bị cáo Bài đã thành khẩn khai báo , thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các chứng cứ trong quá trình điều tra, lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bài 16 năm tù về tội “ Vận chuyển trái phép chất ma túy ”. Ngoài ra tịch thu, tiêu hủy các tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.