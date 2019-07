Nam thanh niên vận chuyển thuê 10 kg ma túy để nhận 5 triệu tiền công

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Huy (23 tuổi, ngụ phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự) điều về hành vi "Vận chuyển trái phép các chất ma tuý".

Theo kết quả điều tra, lúc 23h30’ ngày 3/7, tại dốc cầu Hồng Ngự 2 (thuộc khóm An Tài, phường An Lộc) họ phát hiện và bắt quả tang Huy, Dương Văn Hoàng (37 tuổi) và Nguyễn Thanh Hận (21 tuổi, cùng ngụ phường An Lạc) vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Tang vật được cảnh sát thu giữ.

Huy tại cơ quan điều tra.

Lực lượng Công an bên trong cặp da màu đen, chứa 10 gói nylon, nặng hơn 10 kg. Qua giám định, số tang vật này là ma tuý đá.

Huy khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông ở Campuchia từ Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Tân Hồng) đi TP.HCM với giá 5 triệu đồng. Huy rủ hai người bạn cùng đi đến dốc cầu Hồng Ngự 2 thì cảnh sát phát hiện, bắt quả tang.