Tuyên tử hình đối tượng vận chuyển gần 18kg ma tuý đá

TAND tỉnh Thái Bình vừa tiến hành xét xử đối với bị cáo Phạm Đức Khoa (SN 1971; HKTT tại số nhà 46, tổ 26, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình; Nơi ở: số nhà 514B, tổ 22, phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội “ Vận chuyển trái phép chất ma túy ” theo điểm b, khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, lúc 19 giờ, ngày 15/10/2018, Khoa điều khiển xe ô tô 24 chỗ mang BKS: 17B-019.35 trên QL10 đoạn qua thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.



Tại đây, Phòng CSĐT tội phạm ma túy và Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Cục CSĐT tội phạm ma túy - Bộ Công an kiểm tra, phát hiện trên xe chở 2 can nhựa màu trắng, trong có chứa 48,3 lít dung dịch Methaphetamin.

Kết quả giám định hàm lượng cho thấy, số dung dịch trên tương đương 17,979kg ma túy đá .

Làm việc với cơ quan điều tra, Khoa khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của bị cáo, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Phạm Đức Khoa.