Chuyên gia quân sự Alexei Zhivov đã bày tỏ quan điểm rằng việc sử dụng máy bay chiến đấu và xe tăng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SMO) đã thay đổi đáng kể trong suốt cuộc xung đột.

"Hàng không không hề biến mất khỏi các hoạt động chiến đấu, nhưng phương pháp triển khai của chúng cần được xem xét lại do sự bão hòa của hệ thống phòng không đối phương, cả cơ động lẫn cố định trong khu vực chiến sự".

"Việc sử dụng máy bay tấn công đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trọng tâm đã chuyển sang máy bay ném bom tiền tuyến với bom lượn tầm xa", ông Zhivov nhận xét trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Lenta.

Theo vị chuyên gia, nhiều loại đạn dược đã xuất hiện gần đây có khả năng bay xa, mang lại sự thay đổi toàn diện đối với cục diện chiến trường.

Bên cạnh đó, ông Zhivov cũng lưu ý rằng xe tăng đã đóng góp đáng kể vào các hoạt động chiến đấu của cả hai bên cho đến mùa thu năm 2023.

Tuy nhiên sau khi máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi, việc triển khai xe tăng dọc theo đường tiếp xúc đã trở nên không hiệu quả và khái niệm về lực lượng thiết giáp sẽ được sửa đổi hoàn toàn trong tương lai, nhà phân tích kết luận.

Vai trò của xe tăng cùng với máy bay trên chiến trường hiện đại đã suy giảm rất nhiều.

Trước đó vào ngày 9 tháng 11, tạp chí Tecnologia & Defesa đưa tin, Đức có ý định bán cho Brazil một lô xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A5, trước đó đã được chào hàng cho Ukraine.

Mặc dù vậy, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Ukraine về việc họ từ chối nhận những phương tiện chiến đấu này, cho dù chúng đã qua sử dụng và được tân trang lại.

Vào tháng 2 năm 2024, tạp chí National Interest của Mỹ đã gọi xe tăng Challenger 2 của Anh, cũng như Abrams của Mỹ và Leopard 2 do Đức sản xuất Đức là những phương tiện chiến đấu được đánh giá quá cao, và thực tế chiến trường cho thấy chúng không đủ khả năng thay đổi cục diện như kỳ vọng.