Lý do robot hình người mới nhất của Trung Quốc lại có "bộ ngực phụ nữ": Không ngờ đã đạt đến trình độ này

Tự động hóa ngày nay dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Những tiến bộ gần đây trong thế giới robot đã cho ra đời từ cửa hàng tạp hóa tự hành đến cả khủng long chạy bằng AI. Phần lớn, các dự án này đều mang tính chất nhẹ nhàng, dù đôi khi khiến chúng ta rùng mình.

Tuy nhiên, điều đó có thể đang thay đổi với sự xuất hiện của robot hình người “Iron” từ công ty ô tô Trung Quốc XPeng.

Ra mắt tại sự kiện AI Day của XPeng ở Quảng Châu, robot Iron ngay lập tức thu hút sự chú ý khi bước lên sân khấu với dáng đi giống người thật đến khó tin, đi kèm với ngoại hình giống phụ nữ khiến nhiều người tò mò về lý do đằng sau, theo Mashable.

Nghi vấn "người đóng giả" và màn chứng minh của CEO

Trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, một phiên bản "trần trụi" của Iron, không có lớp da trắng bóng bẩy thường thấy, đã lộ rõ bộ xương ngoài cơ khí. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến các nhân vật trong game hậu tận thế Fallout hay thậm chí là kẻ phản diện trong loạt phim Kẻ hủy diệt (Terminator).

Tuy nhiên, khi "chỉnh trang", con bot lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Tại một sự kiện trong tuần, công ty đã trưng bày nó trong một bộ bodysuit bằng vải, mang lại vóc dáng nữ tính rõ rệt, với hông rộng và bộ ngực đáng chú ý.

Chính dáng đi uyển chuyển như mèo, với những chuyển động lắc hông mượt mà khi di chuyển, đã khiến khán giả phải kinh ngạc và làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trên cộng đồng mạng Trung Quốc và quốc tế.

Dáng đi của Iron ấn tượng đến nỗi một số nhà quan sát tự hỏi liệu đó có phải là một người bên trong bộ đồ hay không — một chiêu trò mà Elon Musk cũng từng thực hiện.

"Chúng ta đang ở thời điểm mà robot có thể di chuyển gợi cảm hơn cả Taylor Swift," một người dùng Reddit bình luận. Một người khác viết: "Tôi khá bất ngờ khi họ có thể khiến động cơ hoạt động một cách thanh lịch như vậy... Chà."

Để dập tắt những đồn đoán, CEO XPeng, ông He Xiaopeng, đã có những hành động quyết liệt. Ngay tại sự kiện, ông đã kéo khóa bộ trang phục của robot, để lộ cấu trúc cơ khí bên trong.

Chưa dừng lại ở đó, tại sự kiện ra mắt xe X9, công ty tiếp tục trưng bày robot Iron ở trạng thái bật nguồn và tiến hành dùng kéo cắt mở lớp bọc chân của nó, công khai tiết lộ cấu trúc cơ khí phức tạp bên trong cho khán giả.

"Chúng tôi chưa bao giờ cắt mở 'da và cơ' của robot trước đây khi nó đang bật nguồn," ông He Xiaopeng nói. "Chỉ một giờ trước sự kiện ra mắt này, chúng tôi đã quyết định tiến hành buổi trình diễn này, hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi chứng minh nó là robot chứ không phải con người."

Trước đó, vị CEO cũng phát hành một video quay một lần, không chỉnh sửa, cho thấy quá trình robot thực hiện động tác đi bộ. "Một số người đơn giản là không tin thế giới đang thay đổi nhanh như vậy," ông He nói.

Tại sao lại là robot hình người và có dáng vẻ nữ tính?

Trong bài phát biểu của mình, ông He Xiaopeng đã giải thích lý do công ty lựa chọn thiết kế hình người. Ban đầu, ông khăng khăng sử dụng robot bốn chân vì chúng ổn định hơn. Tuy nhiên, robot bốn chân thiếu chức năng của tay và gặp khó khăn khi di chuyển trong không gian nhỏ do khó xoay người.

Ông He tin rằng mặc dù robot tương lai sẽ có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng dạng hình người là thiết kế thực tế nhất ở giai đoạn này.

"Rất nhiều kịch bản được thiết kế cho con người trên thế giới này," ông He nói. "Nếu robot giống người hơn thì sẽ dễ dàng hơn để chúng thích nghi với thế giới thực."

Ông cũng cho rằng robot hình người gợi lên phản ứng cảm xúc nhiều hơn từ người tiêu dùng, tạo cảm giác thân thiện và mời gọi. "Robot giống người có thể thân mật hơn," ông He tiếp tục. "Nếu bạn nghĩ nó ấm áp hơn, con người hơn, thì bạn có thể bán được nhiều hơn... nó thực sự sẽ có một chu kỳ tích cực."

Về thiết kế nữ tính với các đường cong rõ rệt, ông Liangchuan "LC" Mi, phó chủ tịch Trung tâm Robot của XPeng, giải thích rằng đây là một lựa chọn xuất phát từ "cảm hứng".

"Chúng tôi thấy các lựa chọn khác nhau vì có nhiều loại người khác nhau," ông Mi nói. "Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng xem mọi người có thể phản ứng [với các yếu tố hình thức khác nhau] như thế nào... mọi người có thể có sở thích khác nhau khi họ đưa robot vào lực lượng lao động."

Triết lý "Chúng tôi đang tạo ra con người"

Theo CEO He Xiaopeng, Iron được giới thiệu là robot "giống người nhất" trên thị trường cho đến nay.

"Giám đốc Trung tâm Robot của chúng tôi... nói, 'Chúng tôi không tạo ra robot. Chúng tôi đang tạo ra con người,'" ông He chia sẻ. "Trong tương lai, robot sẽ là bạn đời và cũng có thể là đồng nghiệp của bạn."

Để đạt được mục tiêu này, Iron được trang bị công nghệ tiên tiến. Không giống hầu hết các robot hình người khác, Iron thế hệ mới được thiết kế để "sinh ra từ bên trong", nổi bật với "cột sống giống người", cơ bắp sinh học, và "đôi tay khéo léo" với 22 độ linh hoạt. Robot cũng có khuôn mặt kỹ thuật số và các tùy chọn giới tính.

Đặc biệt, ông He tiết lộ con bot chứa "pin thể rắn hoàn toàn đầu tiên trong ngành", thay vì pin lithium-ion truyền thống. Pin thể rắn được coi là "chén thánh" trong phát triển xe điện, và lựa chọn này sẽ giúp robot an toàn hơn khi sử dụng trong gia đình.

Ông He hy vọng sẽ làm cho Iron càng giống người càng tốt, bao gồm làn da mềm mại bao phủ toàn bộ để "ấm áp hơn và thân mật hơn", cùng chiều cao tương tự con người.

Trong tương lai, việc mua robot có thể giống như mua xe hơi. "Bạn có thể chọn IRON béo hơn một chút, hoặc... mảnh mai hơn," ông He nói. "Chúng ta có thể thấy IRON có thể có các hình dạng cơ thể và giới tính khác nhau... bạn có thể chọn giới tính, và bạn có thể chọn tóc, dài hay không, hoặc quần áo."

Tất nhiên, người tiêu dùng sẽ phải chờ một thời gian. IRON của XPeng hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, nhưng công ty có kế hoạch bắt đầu chuẩn bị sản xuất hàng loạt để sử dụng thương mại vào tháng 4 tới, và nhắm đến việc sản xuất hàng loạt robot hiệu suất cao vào cuối năm 2026.