HANET ra mắt hệ sinh thái Camera AI “Make in Vietnam” toàn diện bậc nhất thị trường: Hơn 1.000 thuật toán

Tại sự kiện AI VISION DAY 2025 diễn ra ngày 12/11 với chủ đề “Kiến tạo cuộc sống an toàn”, HANET Technology đã chính thức trình làng Hệ sinh thái AI Camera chuyên dụng. Điểm nhấn của hệ sinh thái này là danh mục hơn 100 thiết bị cùng "AI Store" – cửa hàng cho phép tải xuống hơn 1.000 thuật toán AI, bao phủ hầu hết các lĩnh vực trong đời sống.

Hệ sinh thái này đánh dấu bước tiến mới của các giải pháp an ninh "Make in Vietnam". Các thiết bị được giới thiệu có khả năng ứng dụng rộng rãi từ gia đình, giao thông, khu dân cư, nhà máy, bán lẻ, ngân hàng, trường học cho đến các khu vực đặc thù như trại giam.

Điểm nổi bật trong dòng sản phẩm của HANET là khả năng thu nhận và xử lý hình ảnh với độ tin cậy cao, tốc độ nhận diện chưa đến 0,2 giây, đặc biệt hiệu quả trong quản lý an ninh giao thông và hành chính công.

Ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc HANET Technology.

Đột phá với kho 1.000 thuật toán AI tùy biến

Khác biệt với các dòng camera truyền thống trên thị trường, thường có phần mềm và tính năng giám sát mặc định, khó nâng cấp hay thay đổi dẫn đến tình trạng "lúc thiếu, lúc thừa", giải pháp của HANET cung cấp sự linh hoạt tối đa.

1.000 thuật toán này hoạt động như một thư viện tính năng, cho phép tích hợp tùy theo nhu cầu cụ thể của khách hàng trong từng lĩnh vực: từ Giáo dục – Y tế, Thương mại – Dịch vụ (ngân hàng, chuỗi nhà hàng, trạm xăng, rạp phim...) đến Sản xuất công nghiệp, Bất động sản và An ninh công cộng.

Đơn cử trong lĩnh vực ngân hàng, bộ thuật toán AI có đầy đủ các công cụ giám sát tác phong nhân viên (nụ cười, thái độ phục vụ, thời gian rời vị trí) và giám sát khách hàng (phát hiện vật dụng khả nghi, chen lấn, che mặt hoặc có hành tung lạ).

Mỗi lĩnh vực đều có các thuật toán tương ứng đã được HANET nghiên cứu và phát triển trong suốt 4 năm qua. Điều này giúp cho hệ sinh thái của HANET được đánh giá là đầy đủ và toàn diện trên thị trường. Mọi ngữ cảnh sử dụng của camera AI đều được HANET cung cấp hoặc tùy biến trong thời gian rất ngắn.﻿

Ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc HANET Technology, nhấn mạnh: “Việc ra mắt nền tảng AI Vision với hơn 1.000 thuật toán AI độc quyền là bước tiến đột phá. Nếu trước đây quy trình từ khảo sát, nhận đề bài, đào tạo mô hình đến thử nghiệm phải mất hàng tháng, thì nay nền tảng này đáp ứng tới 90% nhu cầu doanh nghiệp chỉ trong chưa đầy một tuần. Doanh nghiệp có thể đưa ra đề bài, thử nghiệm trực tiếp, giúp rút ngắn thời gian triển khai và giảm chi phí, đồng thời kích hoạt linh hoạt nhiều bài toán AI cùng lúc”.

Công nghệ giám sát "may đo" với độ chính xác cao

Đại diện HANET cho biết, các thuật toán AI chỉ được đưa vào áp dụng khi đạt độ chính xác trên 90%. Các kịch bản an ninh được thiết kế như một giải pháp "may đo", giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai phù hợp với hiện trường.

Khả năng giám sát an ninh của HANET được nâng cấp vượt trội trong việc phát hiện đối tượng, nhận dạng đặc điểm sinh học và hành vi, theo dõi mật độ và cảnh báo bất thường theo thời gian thực. Đáng chú ý, hệ thống có thể phát hiện đối tượng khả nghi ngay cả khi dùng ảnh che mặt, đồng thời nhận diện đặc điểm sinh học để khoanh vùng các đối tượng xuất hiện nhiều lần.

Hiện tại, các giải pháp của HANET tập trung vào khối doanh nghiệp và tổ chức. Tuy nhiên, ông Thọ tiết lộ trong thời gian tới, công ty sẽ phát triển dòng camera AI dành cho người dùng cá nhân với mức giá cạnh tranh, cho phép người dùng phổ thông cũng có thể "tải xuống" các thuật toán từ AI Store, đáp ứng nhu cầu đa dạng, thay vì bó buộc vào một vài tính năng như các mẫu camera trên thị trường.

Đại diện HANET Technology cho biết thêm: “Chúng tôi muốn đưa AI trở thành công cụ sẵn sàng phục vụ doanh nghiệp nhanh hơn, thông minh hơn và phù hợp với từng nhu cầu thực tế.” Theo đó, mỗi sản phẩm và “thuật toán AI” đều hướng tới ba kết quả đo lường được: giảm rủi ro an toàn, nâng hiệu quả vận hành, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Trong khuôn khổ sự kiện, HANET đã giới thiệu dòng thiết bị AI Camera S200 PRO chuyên dụng cho giao thông. Thiết bị này có khả năng bao phủ đồng thời 4 làn đường (cải tiến so với mức 2 làn trước đây), phân loại phương tiện (xe máy, ô tô, xe tải...) và phân tích mật độ giao thông. Đặc biệt, S200 PRO có thể bắt tốc độ và nhận diện biển số chính xác ngay cả khi phương tiện di chuyển tới 300 km/h, vượt xa giới hạn 60 km/h của các thiết bị cũ.

Bên cạnh đó, hệ thống camera báo cháy mới cũng gây ấn tượng với khả năng phát hiện chính xác lên đến 99%. Nhờ tích hợp đồng thời hệ thống giám sát hình ảnh (phát hiện ngọn lửa) và cảm biến nhiệt độ, thiết bị có thể cảnh báo đám cháy thật cũng như nguy cơ cháy nổ khi vật thể đạt ngưỡng nhiệt độ cao.

Khẳng định chất lượng qua các dự án trọng điểm

Là thành viên của Tập đoàn Công nghệ G-Group, HANET Technology không còn là cái tên xa lạ. Công ty từng gây tiếng vang với camera chấm công nhận diện khuôn mặt hàng chục người cùng lúc hay hệ thống kiểm soát Covid-19 qua quét mã QR và đo thân nhiệt.

Thiếu tá Phan Đức Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm RAR.

Mới đây, thiết bị RAR-HANET – sản phẩm hợp tác giữa HANET và Trung tâm RAR (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - C06, Bộ Công an) – đã được ứng dụng thành công trong việc kiểm soát ra vào bằng Căn cước công dân/VNeID và nhận diện khuôn mặt. Thiết bị đã phục vụ hiệu quả tại các sự kiện quốc gia như Triển lãm Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hay Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I.

Thiếu tá Phan Đức Hiệp, Phó giám đốc Trung tâm RAR, đánh giá cao các giải pháp của HANET về tính hiệu quả là "vượt trội", độ chính xác và tốc độ xử lý nhanh trong môi trường yêu cầu bảo mật khắt khe đều hoàn thành tốt.

Ông Phạm Trần Long, Phó Tổng giám đốc F88.

Ở khối doanh nghiệp, HANET đã triển khai thành công dự án “Trung tâm điều hành thông minh” (Smart Operation Center) cho F88, kết nối dữ liệu từ gần 900 phòng giao dịch trên toàn quốc, mà theo công ty này, đã giải được bài rất khó mà họ từng theo đuổi.

Ông Phạm Trần Long, Phó Tổng giám đốc F88, chia sẻ: “HANET đã giúp chúng tôi giải được bài toán rất khó về quản trị. Lãnh đạo có thể nắm bắt chi tiết tình hình từng phòng giao dịch trong số 900 phòng theo thời gian thực thay vì chờ báo cáo giấy như trước kia. Điều này cũng giúp tối ưu hóa nhân sự giám sát an ninh từ vài chục người xuống còn 2-3 người, đồng thời hỗ trợ việc ra quyết định nhanh chóng ngay từ hội sở, tạo tiền đề để F88 mở rộng thêm hàng trăm phòng giao dịch mới mà không gặp trở ngại về vận hành”.

﻿Ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc HANET Technology cũng chia sẻ về khả năng cung cấp các trung tâm giám sát thông minh dành cho các khách hàng yêu cầu bảo mật cao như ngân hàng, hỗ trợ đa kênh, quản lý hàng nghìn camera trên cả trăm chi nhánh. Khách hàng yêu cầu bảo mật cao cũng được đề xuất giải pháp lưu trữ dữ liệu tại chỗ để xử lý thay vì đám mây.

Với mục tiêu đưa AI trở thành công cụ phục vụ nhanh hơn và thông minh hơn, Hệ sinh thái camera AI "Make in Vietnam" của HANET đang cho thấy sự toàn diện và độc đáo, trở thành làn gió mới trên thị trường.



