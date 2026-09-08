Va chạm giữa ô tô tải và xe máy, người phụ nữ cùng 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

Tai nạn giữa ô tô tải và xe máy tại ngã tư Cổng 11, TP Đồng Nai khiến một phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong tại chỗ, một trẻ khác bị thương nặng.

Sáng 8/9, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Cổng 11, phường Phước Tân, TP Đồng Nai, khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 nạn nhân tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h15, ô tô tải biển kiểm soát 29H-890.XX lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa.

Khi đến khu vực ngã tư Cổng 11, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 60F2-415.XX do một phụ nữ điều khiển, chở theo 3 trẻ em.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ cùng 2 trẻ em tử vong tại chỗ. Trẻ còn lại bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, nằm sát bánh xe tải. Nhiều vật dụng cá nhân cùng mảnh vỡ của phương tiện văng trên mặt đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ngã tư Cổng 11 ùn ứ cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa, điều tiết giao thông, đồng thời khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.