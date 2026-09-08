Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng khu đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và đường La Thành, nhiều hộ dân hối hả dọn nhà, tháo dỡ công trình để bàn giao đất.
Tại đoạn đường La Thành nằm trong phạm vi dự án, khu vực giải phóng mặt bằng được rào chắn, khoanh vùng. Một số vị trí hạn chế phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ và vận chuyển vật liệu.
Cùng với lực lượng chức năng, các hộ dân cũng tranh thủ thu dọn tài sản, đóng gói đồ đạc và chuyển đến nơi ở mới.
Một số hộ kinh doanh trên đường La Thành phải nhanh chóng di chuyển hàng hóa, tìm địa điểm mới để tiếp tục công việc.
Khu đất này được hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Việc đầu tư công trình được xác định nhằm khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông và cảnh quan sau khi tuyến Vành đai 1 được hoàn thiện. Theo kế hoạch, dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng bổ sung quỹ đỗ xe, tạo thêm không gian cây xanh và hoàn thiện hạ tầng khu vực, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị dọc tuyến Vành đai 1.