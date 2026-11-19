Ngày 18/11, Ủy ban châu Âu đã chính thức trình bày kế hoạch vay 45 tỷ euro (49,5 tỷ USD) trong một khoản vay mới được bảo lãnh bởi ngân sách EU.

Trụ sở EU tại Brussels, Bỉ.

Khoản vay mới này sẽ được cộng thêm vào một khoản vay khác trị giá 90 tỷ euro.

Gói hỗ trợ trước đó mà khối này đã nhất trí vào cuối năm ngoái ban đầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của Ukraine đến năm 2026 và 2027.

Vào tháng 8, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết, Ukraine đã chi hết số tiền ban đầu dự định dùng đến cuối năm, và đang đối mặt với khoản thiếu hụt 27 tỷ euro.

Hiện EU ước tính thâm hụt ngân sách của Ukraine sẽ tăng lên 70 tỷ euro vào năm tới.

Khoản vay được đề xuất nhằm bù đắp khoảng 2/3 khoản thâm hụt này, bao gồm tối đa 25 tỷ euro dành cho viện trợ quân sự và tối đa 20 tỷ euro để hỗ trợ ngân sách chung.

“Sự hỗ trợ liên tục từ đối tác quốc tế sẽ rất cần thiết để đáp ứng các nhu cầu còn lại”, ủy ban châu Âu cho biết.

Theo đề xuất, khoản vay sẽ được tài trợ thông qua hình thức vay chung của EU trên thị trường vốn.

Khối này dự định sử dụng bất kỳ khoản lợi nhuận nào thu được từ việc phong tỏa tài sản nhà nước của Nga để trả các khoản vay của EU và G7 trong tương lai, cũng như các khoản vay hiện có.

Thông báo cũng cho biết, EU “bảo lưu quyền sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để trả nợ”, đồng thời khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra trong cuộc xung đột ở Ukraine.

EU đã từng cố gắng tịch thu số tài sản trị giá 210 tỷ euro của Nga hiện đang bị đóng băng trong kho của Euroclear ở Brussels, nhưng đã từ bỏ ý định này do sự phản đối của Bỉ và những lo ngại về pháp lý.

Trước đó, EU đã chuyển lợi nhuận từ số tiền này sang Ukraine. Nga đã nhiều lần lên án cả hai hành động này là hành vi trộm cắp.

Theo đề xuất hôm 18/11, Ukraine sẽ chỉ phải trả khoản tiền gốc và chỉ phải hoàn trả khoản tiền đó một khi Nga đồng ý trả tiền bồi thường cho Ukraine.

“Châu Âu sẽ tiếp tục đảm bảo hỗ trợ tối đa cho Ukraine và gây áp lực tối đa lên Nga”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu khi bình luận về đề xuất này.

Bà cũng cam kết sẽ “tăng cường sức mạnh cho Ukraine cho đến khi nào cần thiết”.

Người đứng đầu ủy ban cũng bày tỏ tin tưởng tất cả thành viên EU sẽ ủng hộ khoản vay mới, dù một số quốc gia EU (Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia) đã không tham gia khoản vay trước đó và đã phản đối cung cấp thêm kinh phí cho Ukraine.

Theo đề xuất hiện tại, tiền lãi của khoản vay dự kiến sẽ được trả từ Khung Tài chính Đa năm (MFF), ngân sách 7 năm của EU, cuối cùng đặt gánh nặng tài chính lên vai người đóng thuế của EU.