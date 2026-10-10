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Ưu điểm vượt trội của hệ thống phòng không Buk-M3 được nêu rõ

Bạch Dương
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Buk-M3 khác biệt như thế nào so với các phiên bản trước đó và hoạt động ra sao trên chiến tuyến trong đội hình phòng không Nga?

- Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga được coi là một trong những tổ hợp tiên tiến nhất thế giới. Chúng có khả năng tiêu diệt nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ máy bay không người lái đến tiêm kích và tên lửa hành trình, bao gồm cả những loại sử dụng công nghệ tàng hình.

Một báo cáo từ Cục Thông tin và Truyền thông đại chúng, được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga đã cho thấy hoạt động chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không thuộc nhóm tác chiến Trung tâm.

"Các binh sĩ của chúng ta bảo vệ những tuyến đường hậu cần và địa điểm triển khai tạm thời của đơn vị tại khu vực Dobropillia khỏi hàng loạt cuộc tấn công trên không.

Họ thường xuyên đánh chặn các loại đạn dược từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow /SCALP-EG của Anh - Pháp", văn bản nêu rõ.

- Ảnh 2.

Hệ thống phòng không Buk-M3 đã thể hiện độ tin cậy rất cao.

Trước đó có thông tin cho rằng hai quả bom dẫn đường của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phát hiện và đánh chặn trên cùng một hướng, chúng bị phát hiện ở khoảng cách 90km.

Hệ thống Buk-M3 khác biệt so với các phiên bản trước đó khi tên lửa của nó được chứa trong các ống phóng đặc biệt thay vì lộ hoàn toàn ra ngoài như ở phiên bản cũ.

Thiết kế này giúp đơn giản hóa việc nạp lại đạn, cho phép phản ứng nhanh chóng trước các thách thức mới. Ngoài ra tên lửa đánh chặn của hệ thống có thể tấn công cả mục tiêu trên đất liền và trên biển, cự ly tác chiến tối đa khi chống lại máy bay kích thước lớn lên tới 70km.

Theo Rossiyskaya Gazeta
Tags

Buk-M3

phòng không

HIMARS

storm shadow

Ukraine

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