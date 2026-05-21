Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đã công bố những hình ảnh đầu tiên về một biến thể mới của tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57, được cho là có tên gọi Su-57D.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào ngày 19/5 được tuyên bố thành công. Bình luận về điều này, tạp chí Military Watch (MW) của Mỹ nhận định chiến đấu cơ thế hệ thứ năm của Nga có ưu thế đáng kể so với sản phẩm của Mỹ.

"Một khía cạnh đáng chú ý và có lợi đặc biệt trong thiết kế của máy bay chiến đấu này là chi phí vận hành và yêu cầu bảo trì của nó tương đương với loại Su-27 và Su-30 mà nó dự kiến thay thế", tờ MW giải thích.

Tác giả cho biết thêm, Su-57D cho phép thay thế những tiêm kích hai chỗ ngồi cũ mà không làm tăng gánh nặng cho cơ sở hạ tầng hoặc giảm khả năng hoạt động.

Điều này hoàn toàn trái ngược với các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ, mà theo một số ước tính, có chi phí mỗi giờ bay cao hơn từ 60 - 100% so với các thế hệ tiền nhiệm thứ tư của chúng gồm F-15 và F-16.

"Trong khi quá trình chuyển đổi sang thế hệ thứ năm ở Mỹ đòi hỏi phải giảm quy mô phi đội và tăng đáng kể ngân sách, gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, thì Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga và các binh chủng khác khi chuyển sang sử dụng Su-57D dự kiến sẽ không gặp phải những vấn đề tương tự", tờ MW dự đoán.

Bài báo cũng nhấn mạnh Su-57 là một trong 4 chiến đấu cơ thế hệ thứ năm đang được sản xuất trên toàn thế giới, cùng với J-20 và J-35 của Trung Quốc, và F-35 của Mỹ. Máy bay này được sử dụng trong các hoạt động tác chiến cường độ cao thường xuyên hơn nhiều so với sản phẩm khác cùng thế hệ.

"Tại chiến trường Ukraine, nó không chỉ được sử dụng để tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt đất, mà còn cho các hoạt động phức tạp hơn nhiều, bao gồm cả việc trấn áp hệ thống phòng không của Ukraine và theo một số báo cáo, thậm chí cả không chiến tầm xa", tờ MW nói rõ.

Kết luận, ấn phẩm này chỉ ra rằng tiêm kích tàng hình hai chỗ ngồi có thể rất hữu ích cho các chức năng chỉ huy và kiểm soát trong Quân đội Nga, đặc biệt khi được sử dụng kết hợp với máy bay không người lái như S-70 Okhotnik.