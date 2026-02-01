HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Uống rượu từ hôm trước, sáng hôm sau lái xe đi làm, bị phát hiện có nồng độ cồn thì có bị xử phạt?

VGP |

Bộ Công an trả lời về xử phạt trường hợp uống rượu từ ngày hôm trước, sáng hôm sau lái xe đi làm bị Cảnh sát giao thông phát hiện có nồng độ cồn.

Bộ Công an đã nhận được thắc mắc của công dân như sau: "Tôi uống rượu từ chiều ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau tôi lái xe đi làm và được Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn của tôi ở mức 3, tôi bị giữ Giấy phép lái xe.

Bộ Công an cho tôi hỏi, tôi không uống rượu vào ngày hôm sau là thời điểm tôi bị xử phạt thì trường hợp của tôi xử lý thế nào cho đúng và tôi phải chứng minh như thế nào?"

Về nội dung trên, Bộ Công an trả lời:

Khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại thời điểm khi Cảnh sát giao thông kiểm tra mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

