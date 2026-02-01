HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh sách 1015 lỗi phạt nguội, các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 68

Trang Anh |

Tất cả 1015 trường hợp lỗi phạt nguội đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Theo danh sách phạt nguội mới nhất từ 12h00 ngày 29/1 đến 12h00 ngày 30/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 41 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 26 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), có 07 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Như vậy, theo số liệu từ Cục CSGT, tổng cộng tháng 1 có hơn 1000 lượt vi phạm giao thông phải nộp phạt nguội.

Danh sách phạt nguội tháng 1 cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
2/1/26 1:21 22A35890 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2/1/26 1:01 29E20856 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2/1/26 0:08 24C13939 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
1/1/26 21:48 29A79683 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
1/1/26 20:20 24H01854 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
1/1/26 19:23 99A83894 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
1/1/26 18:55 30G92785 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
1/1/26 12:08 30L61995 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
2/1/26 8:54 72F176642 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 8:53 29T148041 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 8:53 29Y148041 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 8:14 29S127946 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 7:28 29V110003 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 7:22 30H75996 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 4:03 19P114211 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 3:15 90AA03790 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 18:31 18E109736 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 17:58 18L121007 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 17:12 17B855199 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 17:08 17B832839 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 16:58 30M79924 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 16:31 29X128680 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 16:25 29BC07808 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 16:11 69H126481 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 15:29 30K78458 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 15:13 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 15:05 33P92547 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 14:48 19K146342 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 14:40 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 14:37 18B289152 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 14:17 29V768339 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 14:10 29L557308 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 13:58 29H231378 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 13:20 71C162373 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 13:17 24V129003 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 12:48 29X353867 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 9:27 36BC03440 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 9:19 29AC77056 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 9:15 33N92903 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 8:36 29AD70113 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 8:30 29Y101185 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 8:05 98K115550 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 7:50 18H165685 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 7:26 35N160930 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 7:17 30M29063 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1/1/26 7:07 36B838674 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
2/1/26 8:49 29X527031 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:37 29AA90314 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:35 29X508704 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:32 29E171421 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:26 29AE03893 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:21 29V359566 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:18 29S131939 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:13 36G129786 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:11 79N237400 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:09 21V72334 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 8:02 16K55869 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 7:45 29L187234 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:49 29U38610 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:42 29S140689 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:42 29D105403 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:34 99C132387 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:31 36G115077 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:19 29A006964 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:13 50N166877 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:08 29B194270 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:02 29B189149 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 9:34 29M99217 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 9:30 30L69959 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 9:15 30M31528 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 9:13 29E106561 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 9:06 29K136896 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 9:02 29X529563 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 8:42 29B202341 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 8:33 98B241475 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 8:29 29AP03266 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 8:18 29B110318 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 8:02 88AB96305 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 8:00 29X83575 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 7:51 18H165685 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 7:48 30Z18767 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:24 90H11868 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:24 29P113373 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:18 29G176690 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:13 29AX08561 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:53 29P187778 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:47 29P162144 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:40 29E143561 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:37 17B259842 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:30 98M115599 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:27 29P203503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:22 29U113786 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:18 29E222974 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:12 29P106303 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:08 29L166920 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 14:04 29S100088 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 13:42 97B158637 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 13:30 29D105572 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 13:24 28FE01827 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 12:35 49D162231 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 12:01 29H120915 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 11:57 33P93151 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 11:57 37H139304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 11:48 29B135077 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 11:42 28E104931 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 11:25 35N142333 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 10:53 29AE15842 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 17:17 29E149255 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 17:16 26C105508 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 17:06 21C100140 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:45 29N144356 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:38 29P182607 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:32 30K99674 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:30 29Y37199 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:22 19AB05023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:20 29B188304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:19 31889U5 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:11 69H126481 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 16:00 29Y356315 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:57 37P105528 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:47 30H16376 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:44 29F155006 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:32 18D165311 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:28 15B224626 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:26 29S625447 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 15:24 30K47097 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:23 29D145589 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:23 33P16297 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:06 29Y84657 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 17:40 29T211551 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 17:28 29X557202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 17:24 29F11986 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 17:21 29X580260 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 19:52 30X24187 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 19:50 29P136783 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 19:50 29AC31672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 19:50 26G119266 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 19:40 36G147202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:59 26H78183 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:57 29AC83709 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:53 17B362669 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:49 29X761788 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 18:30 29L117490 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 22:55 29B191060 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 22:22 30E65802 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ
1/1/26 21:26 29U121196 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 20:16 29AD24609 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
1/1/26 20:07 29Y306298 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:39 29P38660 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:35 30K92682 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:07 29X528536 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 4:18 29B167478 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:46 17D46810 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:45 29LD56032 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:43 18R15551 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:39 29V102674 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:37 29B188129 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:36 29AS00038 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:36 19P140815 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:34 89K93028 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:24 36AS11060 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:22 17B952459 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:16 30X94137 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:14 33N64463 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:05 30K91733 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:03 30F13440 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 7:03 30H89448 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:59 29Y369304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:54 29P126517 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:52 30Z80966 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:52 9F147069 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:45 29L191859 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
2/1/26 6:42 99C141754 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số
1 5/1/26 15:56 Không đội mũ Xe mô tô 29E263633
2 5/1/26 15:30 Không đội mũ Xe mô tô 29AD24609
3 5/1/26 14:45 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261
4 5/1/26 14:29 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548
5 5/1/26 14:24 Không đội mũ Xe mô tô 29B228901
6 5/1/26 14:04 Không đội mũ Xe mô tô 89D107587
7 5/1/26 13:32 Không đội mũ Xe mô tô 36L610822
8 5/1/26 13:19 Không đội mũ Xe mô tô 29X583843
9 5/1/26 12:56 Không đội mũ Xe mô tô 29E128867
10 5/1/26 12:22 Không đội mũ Xe mô tô 29L38962
11 5/1/26 12:01 Không đội mũ Xe mô tô 29AB66162
12 5/1/26 11:09 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809
13 5/1/26 10:56 Không đội mũ Xe mô tô 36H98169
14 5/1/26 10:55 Không đội mũ Xe mô tô 30X52637
15 5/1/26 9:28 Không đội mũ Xe mô tô 29Y762262
16 5/1/26 9:24 Không đội mũ Xe mô tô 29V722946
17 5/1/26 9:17 Không đội mũ Xe mô tô 30Y41282
18 5/1/26 9:08 Không đội mũ Xe mô tô 29P33034
19 5/1/26 8:40 Không đội mũ Xe mô tô 19P114211
20 5/1/26 8:03 Không đội mũ Xe mô tô 30F65016
21 5/1/26 7:43 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233
22 5/1/26 7:41 Không đội mũ Xe mô tô 17M66488
23 5/1/26 7:31 Không đội mũ Xe mô tô 30F65016
24 5/1/26 8:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X38341
25 5/1/26 8:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E168732
26 5/1/26 8:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U156086
27 5/1/26 8:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778195
28 5/1/26 8:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB05456
29 5/1/26 8:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G115077
30 5/1/26 13:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14Z159922
31 5/1/26 10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88B129432
32 5/1/26 10:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V740746
33 5/1/26 10:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F153523
34 5/1/26 10:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X58511
35 5/1/26 10:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z179398
36 5/1/26 10:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B349224
37 5/1/26 9:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z63039
38 6/1/26 7:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H144716
39 6/1/26 7:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179665
40 6/1/26 7:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S31737
41 6/1/26 6:32 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24H03786
42 6/1/26 4:48 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88C28385
43 5/1/26 22:56 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 78C04587
44 5/1/26 20:33 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36N2168
45 5/1/26 20:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29F02576
46 5/1/26 17:19 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98C25648
47 5/1/26 16:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 98C24436
48 5/1/26 10:38 Chạy sai làn đường Ô tô con 89A84713
1 6/1/26 10:25 Chạy sai làn đường Ô tô con 51G35877 Trắng
2 6/1/26 20:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 29E39318 Vàng
3 6/1/26 19:50 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải HD4326 Đỏ
4 6/1/26 12:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V718507 Trắng
5 6/1/26 12:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D204474 Trắng
6 6/1/26 12:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18M14386 Trắng
7 6/1/26 12:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N140602 Trắng
8 6/1/26 12:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X62329 Trắng
9 6/1/26 12:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E213536 Trắng
10 6/1/26 12:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B822559 Trắng
11 6/1/26 12:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S19420 Trắng
12 6/1/26 12:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25B189922 Trắng
13 6/1/26 12:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X150596 Trắng
14 6/1/26 13:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B301818 Trắng
15 6/1/26 13:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 55Y70555 Trắng
16 6/1/26 14:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D113400 Trắng
17 6/1/26 14:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59T174577 Trắng
18 6/1/26 14:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26L110275 Trắng
19 6/1/26 14:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D264390 Trắng
20 6/1/26 15:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA47878 Trắng
21 6/1/26 15:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B224035 Trắng
22 6/1/26 15:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34F109115 Trắng
23 6/1/26 15:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T120226 Trắng
24 6/1/26 15:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20B256609 Trắng
25 6/1/26 15:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L13351 Trắng
26 6/1/26 16:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98AK07209 Trắng
27 6/1/26 16:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA55462 Trắng
28 6/1/26 16:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B822170 Trắng
29 6/1/26 16:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U112107 Trắng
30 7/1/26 0:04 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30A73093 Trắng
31 7/1/26 6:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H174929 Trắng
32 7/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C198114 Trắng
33 6/1/26 8:58 Không đội mũ Xe mô tô 29H162269 Trắng
34 6/1/26 9:00 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174435 Trắng
35 6/1/26 9:32 Không đội mũ Xe mô tô 30X30804 Trắng
36 6/1/26 9:41 Không đội mũ Xe mô tô 34M107530 Trắng
37 6/1/26 13:05 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161 Trắng
38 6/1/26 14:13 Không đội mũ Xe mô tô 37B328274 Trắng
39 6/1/26 14:22 Không đội mũ Xe mô tô 35B158122 Trắng
40 6/1/26 14:32 Không đội mũ Xe mô tô 36B156274 Trắng
41 6/1/26 14:56 Không đội mũ Xe mô tô 29T11559 Trắng
42 6/1/26 15:02 Không đội mũ Xe mô tô 29D227188 Trắng
43 6/1/26 16:08 Không đội mũ Xe mô tô 29L136953 Trắng
44 6/1/26 16:10 Không đội mũ Xe mô tô 17AF00695 Trắng
45 6/1/26 17:11 Không đội mũ Xe mô tô 29E220368 Trắng
STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 7/1/26 11:51 29C42881 Vàng Ô tô cứu thương Không thắt dây đai an toàn
2 8/1/26 1:11 29E20249 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
3 7/1/26 23:33 30L89998 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
4 7/1/26 15:52 30M25852 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
5 8/1/26 6:10 30M44098 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
6 7/1/26 20:04 34C28828 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
7 7/1/26 14:23 98C36130 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
8 7/1/26 20:56 99C10225 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
9 7/1/26 11:47 89E118500 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
10 7/1/26 11:35 37F197631 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
11 7/1/26 11:26 29E102340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 7/1/26 11:24 29P67689 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 7/1/26 11:14 29T107891 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 8/1/26 7:05 29L517904 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 8/1/26 7:04 29D100821 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 8/1/26 7:01 11X10654 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 8/1/26 6:54 17AA81214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 8/1/26 6:52 36AT04060 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
19 8/1/26 6:48 29X325526 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 8/1/26 6:34 18F76514 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 8/1/26 6:27 29A116508 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 8/1/26 6:25 19AD00602 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 8/1/26 6:19 98H115599 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 7/1/26 15:51 29L556755 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 7/1/26 15:48 17B609852 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
26 7/1/26 15:48 89AT04938 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 8/1/26 6:41 30Z29394 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
28 7/1/26 12:01 29AD33092 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
29 7/1/26 11:56 29V33038 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
30 7/1/26 11:51 14AA49284 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
31 7/1/26 11:32 39AA02940 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
32 7/1/26 10:49 30X30262 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
33 7/1/26 9:40 29L194780 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
34 7/1/26 7:05 30F34339 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
35 7/1/26 15:47 30B08813 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường
STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số
1 9/1/26 6:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AF00910
2 9/1/26 6:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17L31516
3 9/1/26 6:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G150636
4 9/1/26 6:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AA05759
5 9/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20G110483
6 9/1/26 7:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y64745
7 8/1/26 23:20 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 99H10331
8 8/1/26 19:31 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 37C40771
1 10/1/26 6:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29BC03019 Trắng
2 10/1/26 6:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29F81194 Trắng
3 10/1/26 7:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y331577 Trắng
4 10/1/26 7:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 90B294806 Trắng
5 10/1/26 7:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P179665 Trắng
6 10/1/26 7:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 31941Z3 Trắng
7 10/1/26 6:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29D100821 Trắng
8 10/1/26 6:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 17AA81214 Trắng
9 9/1/26 7:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 98B332778 Trắng
10 9/1/26 11:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 24B217992 Trắng
11 9/1/26 10:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29D112780 Trắng
12 9/1/26 10:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 36B354441 Trắng
13 9/1/26 10:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y86136 Trắng
14 9/1/26 10:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 36B388600 Không xác định
15 9/1/26 11:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29BA02103 Trắng
16 9/1/26 11:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L163924 Trắng
17 9/1/26 13:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P58104 Trắng
18 9/1/26 13:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L529953 Trắng
19 9/1/26 13:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 17B105301 Trắng
20 9/1/26 12:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29AA55462 Trắng
21 9/1/26 12:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 98D138625 Trắng
22 9/1/26 14:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29E158249 Trắng
23 9/1/26 13:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y21284 Trắng
24 9/1/26 13:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29S30935 Trắng
25 9/1/26 13:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29D180724 Trắng
26 9/1/26 15:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 75AE04086 Trắng
27 9/1/26 15:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29V773516 Trắng
28 9/1/26 15:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29X300469 Trắng
29 9/1/26 14:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L166920 Trắng
30 9/1/26 16:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P153348 Trắng
31 9/1/26 16:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 35B183643 Trắng
32 9/1/26 16:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 38B117197 Trắng
33 9/1/26 15:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29F40132 Trắng
34 9/1/26 15:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29BC20003 Trắng
35 9/1/26 16:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29G172647 Trắng
36 9/1/26 16:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29G194003 Trắng
37 9/1/26 16:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 36G115077 Trắng
38 9/1/26 16:24 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29BE06203 Trắng
39 9/1/26 14:16 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 28N16929 Trắng
40 9/1/26 13:53 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29D157981 Trắng
41 9/1/26 13:50 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 89AA89305 Trắng
42 9/1/26 13:18 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29X21172 Trắng
43 9/1/26 12:33 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29F163548 Trắng
44 9/1/26 12:01 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29U55513 Trắng
45 9/1/26 11:47 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29B200245 Trắng
46 9/1/26 11:16 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29H114411 Trắng
47 9/1/26 10:39 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 1E745842 Trắng
48 9/1/26 8:32 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29BC08031 Trắng
49 9/1/26 8:14 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29L548852 Trắng
50 10/1/26 7:03 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 30F34339 Trắng
51 10/1/26 6:31 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 16M72528 Trắng
52 10/1/26 1:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 79 60 100 89H01883 Vàng
53 9/1/26 18:12 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác Làn 1 64 60 100 88F00204 Vàng
54 9/1/26 16:58 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác Làn 1 82 60 100 29H76536 Vàng
55 9/1/26 12:20 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con Làn 1 81 60 100 30K15700 Trắng
56 9/1/26 9:01 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 84 60 100 29C44349 Trắng
STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển Tên camera
1 12/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100821 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
2 12/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E180252 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
3 12/1/26 6:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N180990 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
4 11/1/26 9:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S104508 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
5 11/1/26 7:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34F115517 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
6 11/1/26 7:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38MD184175 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
7 11/1/26 7:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z77399 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
8 11/1/26 7:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B294806 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
9 11/1/26 13:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC48505 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
10 11/1/26 13:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X37878 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
11 11/1/26 10:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B210611 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
12 11/1/26 16:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B186886 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
13 11/1/26 15:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E252261 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
14 11/1/26 14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z31592 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
15 11/1/26 14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18M12412 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
16 11/1/26 13:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X74588 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
17 11/1/26 18:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G161050 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
18 11/1/26 19:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S202197 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
19 12/1/26 5:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P121669 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
20 12/1/26 7:14 Không đội mũ Xe mô tô 29A33126 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
21 12/1/26 6:47 Không đội mũ Xe mô tô 23L70762 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
22 11/1/26 16:57 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
23 11/1/26 16:51 Không đội mũ Xe mô tô 29AC94401 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
24 11/1/26 16:19 Không đội mũ Xe mô tô 29L150770 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
25 11/1/26 14:27 Không đội mũ Xe mô tô 29S224301 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
26 11/1/26 14:25 Không đội mũ Xe mô tô 90D100884 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
27 11/1/26 13:09 Không đội mũ Xe mô tô 29AE57121 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
28 11/1/26 13:07 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
29 11/1/26 12:49 Không đội mũ Xe mô tô 29D134094 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
30 11/1/26 12:12 Không đội mũ Xe mô tô 29BC03061 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
31 11/1/26 10:48 Không đội mũ Xe mô tô 30N93452 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
32 11/1/26 14:02 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29X767781 Trắng

GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02
33 11/1/26 14:28 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 99H00378 Vàng

KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
34 11/1/26 23:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29K11407 Vàng

KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
35 11/1/26 23:35 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách 98F01126 Vàng

KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
36 12/1/26 0:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29H83201 Vàng

KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
1 13-01-2026 07:29:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98107625
2 13-01-2026 07:13:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC04179
3 13-01-2026 06:53:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD14166
4 13-01-2026 06:39:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X758838
5 13-01-2026 06:35:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V144353
6 13-01-2026 06:35:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K118169
7 13-01-2026 06:33:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y84657
8 13-01-2026 06:29:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P43791
9 12/1/26 16:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59B106400
10 12/1/26 16:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AA14941
11 12/1/26 16:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D208580
12 12/1/26 16:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X745011
13 12/1/26 16:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L118320
14 12/1/26 16:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C196530
15 12/1/26 16:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AS05316
16 12/1/26 15:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37S22983
17 12/1/26 14:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D109926
18 12/1/26 14:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14S16256
19 12/1/26 13:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37P128890
20 12/1/26 13:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28P101241
21 12/1/26 12:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19N118492
22 12/1/26 12:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L506593
23 12/1/26 9:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F144433
24 13-01-2026 05:43:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 20A89300
25 13-01-2026 05:37:32 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88A83026
26 13-01-2026 05:21:25 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 63H04735
27 13-01-2026 04:11:31 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 35C05394
28 13-01-2026 00:55:30 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24H04291
29 13-01-2026 00:43:13 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29E19595
30 12/1/26 18:42 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36H06252
31 12/1/26 18:07 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29C96236
32 12/1/26 17:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36H01317
33 12/1/26 16:39 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 89H03355
34 12/1/26 16:29 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 14H00986
35 12/1/26 14:04 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29H33288
36 13-01-2026 07:29:25 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888
37 12/1/26 17:03 Không đội mũ Xe mô tô 29Y368420
38 12/1/26 16:27 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940
39 12/1/26 16:25 Không đội mũ Xe mô tô 29BM05219
40 12/1/26 16:01 Không đội mũ Xe mô tô 17B927347
41 12/1/26 13:40 Không đội mũ Xe mô tô 29H143018
42 12/1/26 13:33 Không đội mũ Xe mô tô 29X109799
43 12/1/26 13:02 Không đội mũ Xe mô tô 18C126931
44 12/1/26 11:31 Không đội mũ Xe mô tô 29L38962
45 12/1/26 11:30 Không đội mũ Xe mô tô 29MB173963
46 12/1/26 11:11 Không đội mũ Xe mô tô 36N81558
47 12/1/26 10:45 Không đội mũ Xe mô tô 29Y156923
48 12/1/26 10:36 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452
49 12/1/26 9:35 Không đội mũ Xe mô tô 29L189153
50 12/1/26 8:23 Không đội mũ Xe mô tô 29Y37199
51 12/1/26 8:12 Không đội mũ Xe mô tô 29Y760850
52 12/1/26 14:18 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29AD62461
1 14-01-2026 23:09:34 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 35F00462 Vàng
2 14-01-2026 22:19:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 34H05685 Vàng
3 14-01-2026 21:59:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 34C12068 Trắng
4 14-01-2026 17:07:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 89C19889 Vàng
5 14-01-2026 08:29:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B312973 Trắng
6 14-01-2026 08:37:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X153201 Trắng
7 14-01-2026 08:57:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V65130 Trắng
8 14-01-2026 09:21:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35H104609 Trắng
9 14-01-2026 09:24:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88F49552 Trắng
10 14-01-2026 09:24:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L537872 Trắng
11 14-01-2026 09:30:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S622662 Trắng
12 14-01-2026 11:55:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24P35526 Trắng
13 14-01-2026 12:23:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G219144 Trắng
14 14-01-2026 14:32:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H244177 Trắng
15 14-01-2026 14:39:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G148617 Trắng
16 14-01-2026 15:45:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V529863 Trắng
17 14-01-2026 16:10:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24B273193 Trắng
18 14-01-2026 16:24:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B265873 Trắng
19 15-01-2026 00:19:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H172152 Trắng
20 15-01-2026 06:01:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L523429 Trắng
21 15-01-2026 06:17:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K87339 Trắng
22 15-01-2026 06:27:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B193441 Trắng
23 15-01-2026 06:33:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AK00640 Trắng
24 15-01-2026 06:46:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K100703 Trắng
25 15-01-2026 06:48:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G110814 Trắng
26 15-01-2026 07:06:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L140109 Trắng
27 14-01-2026 08:14:33 Không đội mũ Xe mô tô 29Z54323 Trắng
28 14-01-2026 09:08:22 Không đội mũ Xe mô tô 29Y371432 Trắng
29 14-01-2026 09:35:36 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 Trắng
30 14-01-2026 09:55:38 Không đội mũ Xe mô tô 29P173806 Trắng
31 14-01-2026 11:15:32 Không đội mũ Xe mô tô 29U110889 Trắng
32 14-01-2026 11:21:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng
33 14-01-2026 11:26:00 Không đội mũ Xe mô tô 29AE51200 Trắng
34 14-01-2026 11:29:21 Không đội mũ Xe mô tô 29T147514 Trắng
35 14-01-2026 12:06:30 Không đội mũ Xe mô tô 89AC01558 Trắng
36 14-01-2026 12:31:36 Không đội mũ Xe mô tô 29G162275 Trắng
37 14-01-2026 12:33:36 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 Trắng
38 14-01-2026 12:39:54 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 Trắng
39 14-01-2026 13:24:38 Không đội mũ Xe mô tô 29X345870 Trắng
40 14-01-2026 13:35:26 Không đội mũ Xe mô tô 29D129704 Trắng
41 14-01-2026 13:54:14 Không đội mũ Xe mô tô 21B221398 Trắng
42 14-01-2026 13:58:48 Không đội mũ Xe mô tô 29C143199 Trắng
43 14-01-2026 14:55:56 Không đội mũ Xe mô tô 36B656505 Trắng
44 14-01-2026 15:46:17 Không đội mũ Xe mô tô 29M143195 Trắng
45 14-01-2026 16:42:03 Không đội mũ Xe mô tô 88F164123 Trắng
46 14-01-2026 17:02:10 Không đội mũ Xe mô tô 29P191865 Trắng
47 14-01-2026 17:24:52 Không đội mũ Xe mô tô 29T188618 Trắng
48 14-01-2026 17:28:30 Không đội mũ Xe mô tô 30N16051 Trắng
49 15-01-2026 07:03:35 Không đội mũ Xe mô tô 30Z519682 Trắng
50 15-01-2026 07:09:27 Không đội mũ Xe mô tô 29AD33126 Trắng
51 14-01-2026 14:28:09 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29E164582 Trắng
52 14-01-2026 13:39:10 Chạy ngược chiều Xe mô tô 21F30599 Trắng
STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 16-01-2026 08:28:44 29A52097 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
2 16-01-2026 21:24:37 29B18636 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
3 16-01-2026 21:44:09 34G00198 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
4 16-01-2026 16:49:51 88C24248 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
5 16-01-2026 22:33:41 89H04218 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
6 16-01-2026 17:46:31 90C14268 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
7 17-01-2026 00:59:43 98A60346 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
8 16-01-2026 17:39:32 98C27644 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
9 17-01-2026 04:28:59 29B127076 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
10 17-01-2026 04:11:30 289AA35230 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
11 16-01-2026 19:37:30 19C136789 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
12 16-01-2026 17:47:28 34B425447 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
13 16-01-2026 17:43:00 29Y573242 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
14 16-01-2026 17:42:34 29AD33126 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
15 16-01-2026 17:22:11 29P116608 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
16 16-01-2026 16:55:20 29AA88466 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
17 16-01-2026 16:20:46 29H156262 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
18 16-01-2026 16:18:48 36A53953 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
19 16-01-2026 16:10:53 29T199943 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
20 16-01-2026 16:06:29 26B233301 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
21 16-01-2026 15:58:31 29AA55462 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
22 16-01-2026 15:56:59 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
23 16-01-2026 15:50:07 29AP02230 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
24 16-01-2026 15:22:19 30L57377 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
25 16-01-2026 15:21:48 29C180828 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
26 16-01-2026 15:20:14 36H112950 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
27 16-01-2026 15:18:23 30Z28612 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
28 16-01-2026 15:04:59 29L179690 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
29 16-01-2026 14:04:10 36D118697 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
30 16-01-2026 14:00:34 23B144702 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
31 16-01-2026 13:59:39 29T20357 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
32 16-01-2026 13:51:48 28H156534 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
33 16-01-2026 13:14:30 29T16978 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
34 16-01-2026 13:07:11 29P177310 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
35 16-01-2026 12:40:13 29B183793 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
36 16-01-2026 12:27:00 29E289954 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
37 16-01-2026 10:40:46 29L95945 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
38 16-01-2026 10:28:17 29G159402 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
39 16-01-2026 10:18:19 29X308042 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
40 16-01-2026 10:04:26 29P53459 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
41 16-01-2026 09:17:48 98B304789 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
42 16-01-2026 09:03:41 29E278496 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
43 17-01-2026 07:17:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P17724 Trắng
44 17-01-2026 07:13:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H15531 Trắng
45 17-01-2026 07:09:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B240716 Trắng
46 17-01-2026 07:00:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N22188 Trắng
47 17-01-2026 06:56:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 11B125065 Trắng
48 17-01-2026 06:52:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126190 Trắng
49 17-01-2026 06:52:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L555656 Trắng
50 17-01-2026 06:26:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18AA14907 Trắng
51 17-01-2026 06:25:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21L122567 Trắng
52 17-01-2026 06:18:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K103532 Trắng
53 17-01-2026 04:25:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E264191 Trắng
54 17-01-2026 04:05:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37D174642 Trắng
55 17-01-2026 03:01:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G191407 Trắng
56 17-01-2026 02:01:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28G103409 Trắng
57 17-01-2026 01:22:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y327630 Trắng
58 17-01-2026 01:18:48 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30I84045 Trắng
59 16-01-2026 23:34:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D230484 Trắng
60 16-01-2026 22:43:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H42762 Trắng
61 16-01-2026 22:24:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z15271 Trắng
62 16-01-2026 22:22:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y154874 Trắng
63 16-01-2026 22:16:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T209087 Trắng
64 16-01-2026 22:12:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E208132 Trắng
65 16-01-2026 22:10:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L132602 Trắng
66 16-01-2026 21:59:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B952950 Trắng
67 16-01-2026 21:53:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F160099 Trắng
68 16-01-2026 20:39:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AX00987 Trắng
69 16-01-2026 20:39:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L28021 Trắng
70 16-01-2026 20:36:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K27793 Trắng
71 16-01-2026 20:30:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D201930 Trắng
72 16-01-2026 19:47:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657 Trắng
73 16-01-2026 19:46:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38AS03007 Trắng
74 16-01-2026 18:54:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P170023 Trắng
75 16-01-2026 18:43:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E151242 Trắng
76 16-01-2026 18:20:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B179021 Trắng
77 16-01-2026 18:03:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y523408 Trắng
78 16-01-2026 18:01:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P42967 Trắng
79 16-01-2026 17:51:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G161667 Trắng
80 16-01-2026 17:13:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 70A101187 Trắng
81 16-01-2026 17:09:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36C200793 Trắng
82 16-01-2026 17:04:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y741584 Trắng
83 16-01-2026 17:04:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M82315 Trắng
84 16-01-2026 17:04:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC61598 Trắng
85 16-01-2026 17:04:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21C100140 Trắng
86 16-01-2026 16:38:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P184007 Trắng
87 16-01-2026 16:27:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17L42049 Trắng
88 16-01-2026 16:26:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D265239 Trắng
89 16-01-2026 16:21:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P41230 Trắng
90 16-01-2026 16:12:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P155455 Trắng
91 16-01-2026 16:05:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X529048 Trắng
92 16-01-2026 15:58:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88B132849 Trắng
93 16-01-2026 15:49:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N87123 Trắng
94 16-01-2026 15:38:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B161574 Trắng
95 16-01-2026 15:24:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V331738 Trắng
96 16-01-2026 15:22:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E293059 Trắng
97 16-01-2026 15:22:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H106459 Trắng
98 16-01-2026 15:20:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36H112950 Trắng
99 16-01-2026 15:18:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B162776 Trắng
100 16-01-2026 15:17:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N194023 Trắng
101 16-01-2026 15:09:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B127337 Trắng
102 16-01-2026 15:05:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L179690 Trắng
103 16-01-2026 15:01:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G141510 Trắng
104 16-01-2026 15:01:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE57625 Trắng
105 16-01-2026 14:59:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L129875 Trắng
106 16-01-2026 14:57:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X338603 Trắng
107 16-01-2026 14:57:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P174874 Trắng
108 16-01-2026 14:55:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18E111827 Trắng
109 16-01-2026 14:51:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22K99779 Trắng
110 16-01-2026 14:28:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B129191 Trắng
111 16-01-2026 14:08:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X39711 Trắng
112 16-01-2026 13:58:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N69532 Trắng
113 16-01-2026 13:54:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC11601 Trắng
114 16-01-2026 13:46:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B166022 Trắng
115 16-01-2026 13:15:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98H124020 Trắng
116 16-01-2026 13:06:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L15789 Trắng
117 16-01-2026 12:50:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16N47572 Trắng
118 16-01-2026 12:48:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL04295 Trắng
119 16-01-2026 12:33:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 76C120034 Trắng
120 16-01-2026 12:28:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BM02897 Trắng
121 16-01-2026 12:25:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L1434605 Trắng
122 16-01-2026 12:14:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B523437 Trắng
123 16-01-2026 11:59:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL02990 Trắng
124 16-01-2026 11:55:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD04459 Trắng
125 16-01-2026 11:51:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16N51636 Trắng
126 16-01-2026 11:48:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC00609 Trắng
127 16-01-2026 11:30:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14B152082 Trắng
128 16-01-2026 11:13:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179852 Trắng
129 16-01-2026 11:11:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36F23407 Trắng
130 16-01-2026 11:07:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36H506352 Trắng
131 16-01-2026 11:07:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X10260 Trắng
132 16-01-2026 11:02:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H29644 Trắng
133 16-01-2026 10:57:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K102728 Trắng
134 16-01-2026 10:56:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417 Trắng
135 16-01-2026 10:51:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K129243 Trắng
136 16-01-2026 10:48:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N147152 Trắng
137 16-01-2026 10:44:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L557308 Trắng
138 16-01-2026 10:10:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AA23251 Trắng
139 16-01-2026 09:56:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AC03092 Trắng
140 16-01-2026 09:50:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L513128 Trắng
141 16-01-2026 09:37:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V136229 Trắng
142 16-01-2026 09:19:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N91208 Trắng
143 16-01-2026 09:12:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X520536 Trắng
144 16-01-2026 09:08:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H235242 Trắng
145 16-01-2026 09:04:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24HB04695 Trắng
146 16-01-2026 08:47:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL00666 Trắng
147 16-01-2026 08:35:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B246893 Trắng
148 16-01-2026 08:35:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X502747 Trắng
149 16-01-2026 08:24:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z51956 Trắng
150 16-01-2026 08:24:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25B159408 Trắng
151 16-01-2026 08:09:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T90177 Trắng
152 16-01-2026 08:03:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B583523 Trắng
153 16-01-2026 07:57:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F136084 Trắng
154 16-01-2026 07:34:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B120256 Trắng
STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 18-01-2026 19:23:01 12H03053 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2 18-01-2026 19:31:35 15B03782 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
3 18-01-2026 18:33:20 29B16316 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
4 18-01-2026 19:43:28 29LD00228 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
5 18-01-2026 11:17:25 30G24684 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
6 18-01-2026 18:00:37 30G81030 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
7 18-01-2026 14:25:13 34C09441 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
8 18-01-2026 18:09:00 98C08857 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
9 18-01-2026 22:50:29 98H07072 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn
10 19-01-2026 06:47:14 89F111089 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
11 19-01-2026 06:47:11 29B114092 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 19-01-2026 06:20:20 29E210095 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 19-01-2026 05:57:09 29X528536 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 19-01-2026 05:11:35 28X318503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 18-01-2026 20:42:28 21V44363 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 18-01-2026 20:38:42 198D165436 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 18-01-2026 20:21:26 29A835066 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 18-01-2026 19:53:15 30B04769 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ
19 18-01-2026 19:23:43 34L472413 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 18-01-2026 19:02:36 29D193074 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 18-01-2026 18:38:03 30L22542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 18-01-2026 18:36:00 18B269181 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 18-01-2026 18:25:03 29X711031 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 18-01-2026 17:48:11 19G123724 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 18-01-2026 17:32:30 30H12374 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ
26 18-01-2026 17:13:47 29B229262 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 18-01-2026 17:08:24 29P116512 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
28 18-01-2026 17:05:55 36BD02737 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
29 18-01-2026 17:04:08 29P163598 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
30 18-01-2026 16:36:54 66L184999 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
31 18-01-2026 16:31:20 29G148733 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
32 18-01-2026 16:31:09 29B214379 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
33 18-01-2026 16:30:00 18H185123 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
34 18-01-2026 16:18:23 29D103752 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
35 18-01-2026 16:15:50 26AA06162 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 18-01-2026 16:12:03 18GA09314 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 18-01-2026 16:12:03 29BK14323 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 18-01-2026 16:08:30 30X54960 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 18-01-2026 16:04:24 29Z77110 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 18-01-2026 16:04:18 30H21307 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 18-01-2026 16:01:09 98K115550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
42 18-01-2026 15:45:11 29AE34002 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
43 18-01-2026 15:32:05 22B211752 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
44 18-01-2026 15:26:12 17N45474 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
45 18-01-2026 15:24:21 35N137901 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
46 18-01-2026 15:16:39 30L16458 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
47 18-01-2026 14:57:52 20E137430 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
48 18-01-2026 14:57:19 16P52129 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
49 18-01-2026 14:51:35 37E160874 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
50 18-01-2026 14:51:33 29BC04521 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
51 18-01-2026 14:46:07 29B233333 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
52 18-01-2026 14:46:04 29P121416 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
53 18-01-2026 14:40:17 18F143473 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
54 18-01-2026 14:28:43 29E228202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
55 18-01-2026 14:05:32 29S142348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
56 18-01-2026 13:44:33 29Z95730 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
57 18-01-2026 13:40:57 29L557308 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
58 18-01-2026 13:35:17 18H130739 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
59 18-01-2026 13:33:15 29L150647 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
60 18-01-2026 13:12:12 29F169153 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
61 18-01-2026 12:52:43 29E263348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
62 18-01-2026 12:33:40 14AY07491 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
63 18-01-2026 12:29:57 30K54054 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
64 18-01-2026 12:27:52 29F154620 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
65 18-01-2026 12:08:38 29V55165 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
66 18-01-2026 11:57:05 29AB34936 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
67 18-01-2026 11:47:36 29E266266 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
68 18-01-2026 11:45:35 30Z14293 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
69 18-01-2026 11:44:25 21E114668 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
70 18-01-2026 11:36:13 30P49354 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
71 18-01-2026 11:32:39 19H27785 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
72 18-01-2026 11:32:10 29G150933 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
73 19-01-2026 06:47:11 30Z51968 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
74 19-01-2026 05:40:01 37S22983 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
75 18-01-2026 18:07:07 36AL01657 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
76 18-01-2026 18:03:45 29K145930 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
77 18-01-2026 17:44:21 29T197122 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
78 18-01-2026 16:57:17 36F120197 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
79 18-01-2026 16:56:53 90B325127 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
80 18-01-2026 16:40:12 30K74830 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
81 18-01-2026 16:15:48 26AA06162 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
82 18-01-2026 15:27:58 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
83 18-01-2026 14:51:23 29BD01505 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
84 18-01-2026 14:00:52 17B468673 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
85 18-01-2026 13:59:00 18L127466 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
86 18-01-2026 13:37:29 14P19711 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
87 18-01-2026 13:33:11 20F92599 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
88 18-01-2026 13:00:45 29T33653 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
89 18-01-2026 13:00:28 29G201841 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
90 18-01-2026 12:52:19 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
91 18-01-2026 12:50:32 59N807970 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
92 18-01-2026 12:36:54 19G149066 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
93 18-01-2026 11:18:19 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
94 18-01-2026 10:48:19 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
95 18-01-2026 10:46:06 29M174577 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
96 18-01-2026 10:39:55 30M93452 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
97 18-01-2026 09:44:29 29C193500 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
98 18-01-2026 09:24:28 34B466151 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
99 18-01-2026 08:19:42 29BD12034 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 21-01-2026 21:33:45 34H04263 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2 21-01-2026 21:33:26 30G56494 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
3 21-01-2026 19:54:33 77H05422 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
4 21-01-2026 18:26:58 15H17927 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
5 22-01-2026 07:21:10 29L537950 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
6 22-01-2026 06:46:46 29V103086 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
7 22-01-2026 06:43:06 29AD06964 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8 21-01-2026 16:56:28 17B666894 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
9 21-01-2026 16:21:48 36K71949 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
10 21-01-2026 16:06:37 29X749890 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
11 21-01-2026 15:49:30 90B205377 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 21-01-2026 15:07:13 18F69617 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 21-01-2026 15:03:45 29D122784 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 21-01-2026 15:03:41 29D208892 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 21-01-2026 15:03:41 29L562845 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 21-01-2026 14:20:58 29E224037 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 21-01-2026 14:13:13 29X523450 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 21-01-2026 13:50:44 29U43327 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
19 21-01-2026 13:35:18 18K143351 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 21-01-2026 13:33:39 20D104533 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 21-01-2026 13:31:53 89K62187 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 21-01-2026 10:25:11 150675 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 21-01-2026 10:11:46 19G153740 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 21-01-2026 10:08:18 30Y76010 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 21-01-2026 10:04:17 97B138233 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
26 21-01-2026 09:48:41 291106971 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 21-01-2026 09:39:51 14Z136987 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
28 21-01-2026 13:46:26 29E296137 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều
29 22-01-2026 06:52:14 36D118697 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
30 21-01-2026 18:25:27 35AC02421 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
31 21-01-2026 17:36:27 29G101233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
32 21-01-2026 17:15:38 29B16910 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
33 21-01-2026 17:09:28 36F120197 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
34 21-01-2026 15:48:27 17B113979 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
35 21-01-2026 15:32:28 29T156632 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
36 21-01-2026 14:25:47 29F163548 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
37 21-01-2026 13:19:44 36H112950 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
38 21-01-2026 12:12:59 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
39 21-01-2026 12:01:11 29D261651 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
40 21-01-2026 11:56:59 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
41 21-01-2026 10:27:10 54Y33710 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
42 21-01-2026 07:55:37 88H58229 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo
1 27-01-2026 06:02:41 19C17740 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2 26-01-2026 17:56:38 24A08306 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
3 26-01-2026 21:15:21 78C03689 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
4 26-01-2026 18:42:11 86H04597 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn
5 26-01-2026 17:47:55 90C14268 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
6 26-01-2026 19:07:04 98H04148 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
7 26-01-2026 16:46:51 88D106162 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
8 26-01-2026 16:35:02 29Y153479 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
9 26-01-2026 16:25:27 18F87006 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
10 26-01-2026 16:18:20 17AB07567 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
11 26-01-2026 16:17:50 29P179227 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
12 26-01-2026 16:15:56 14Z146559 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
13 26-01-2026 16:14:37 29V134552 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
14 26-01-2026 15:51:23 35H16432 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
15 26-01-2026 15:49:39 29E288443 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
16 26-01-2026 15:35:48 29G214872 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
17 26-01-2026 15:33:46 29BE10109 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
18 26-01-2026 15:28:32 17B61436 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
19 26-01-2026 15:28:04 29N194023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
20 26-01-2026 15:28:00 1666 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
21 26-01-2026 15:15:15 29P155972 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
22 26-01-2026 15:13:11 37B245386 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
23 26-01-2026 15:07:11 35AA12806 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
24 26-01-2026 14:44:40 37K173394 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
25 26-01-2026 14:43:53 43134725 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
26 26-01-2026 14:36:47 29V734260 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
27 26-01-2026 14:36:37 29B122083 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
28 26-01-2026 14:34:17 34E128157 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
29 26-01-2026 14:34:17 29BC09168 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
30 26-01-2026 10:25:07 29P120669 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
31 26-01-2026 10:19:40 37F183126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
32 26-01-2026 10:18:14 29G212292 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
33 26-01-2026 10:13:36 17L22202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
34 26-01-2026 10:11:56 18T13207 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
35 26-01-2026 09:51:22 29T63968 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 26-01-2026 08:41:36 29T184621 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 26-01-2026 08:40:16 29Y61916 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 26-01-2026 08:26:18 36BC00816 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 26-01-2026 08:26:17 29S697126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 26-01-2026 08:12:51 16N71414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 26-01-2026 14:17:30 29BA08381 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
42 26-01-2026 14:09:21 2G111758 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
43 26-01-2026 14:07:47 16N33015 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
44 26-01-2026 14:05:39 36B754233 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
45 26-01-2026 14:05:35 29L127001 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
46 26-01-2026 14:05:30 38H137904 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
47 26-01-2026 14:00:20 29E149140 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
48 26-01-2026 13:51:00 29LD41176 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
49 26-01-2026 13:50:26 29N178900 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
50 26-01-2026 13:47:00 35H104609 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
51 26-01-2026 13:44:27 18D174870 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
52 26-01-2026 13:43:04 30K44340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
53 26-01-2026 13:14:30 23B167716 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
54 26-01-2026 13:06:25 29V141742 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
55 26-01-2026 13:02:43 29K66886 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
56 26-01-2026 12:49:17 29Y573990 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
57 26-01-2026 12:41:58 88S19251 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
58 26-01-2026 12:35:32 177B7111 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
59 26-01-2026 12:33:38 14S105101 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
60 26-01-2026 11:51:30 29BL08320 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
61 26-01-2026 11:51:22 29Y335076 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
62 26-01-2026 11:51:21 23Y32542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
63 26-01-2026 10:52:29 29Y758839 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
64 26-01-2026 10:44:31 30M22337 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
65 26-01-2026 17:00:58 29Y551256 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
66 26-01-2026 16:42:17 17L42049 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
67 26-01-2026 16:22:55 29BM05219 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
68 26-01-2026 16:13:13 19K116813 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
69 26-01-2026 16:01:32 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
70 26-01-2026 16:00:44 29P186411 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
71 26-01-2026 15:57:06 75AE04086 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
72 26-01-2026 14:43:33 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
73 26-01-2026 14:37:22 14U154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
74 26-01-2026 13:31:51 28D129704 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
75 26-01-2026 11:56:49 29E276439 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
76 26-01-2026 11:55:16 88D119777 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
77 26-01-2026 11:48:35 29E297553 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
78 26-01-2026 11:38:26 29AD27207 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
79 26-01-2026 11:28:35 18E131637 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
80 26-01-2026 11:10:01 14D154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
81 26-01-2026 10:13:47 29147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
82 26-01-2026 09:33:02 29AA29500 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
83 26-01-2026 09:19:47 29C194686 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
84 26-01-2026 09:03:07 29U131731 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
85 26-01-2026 07:41:33 29G101233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
1 28-01-2026 18:21:36 Không đội mũ Xe mô tô 29S679519
2 28-01-2026 17:53:15 Không đội mũ Xe mô tô 17L42040
3 28-01-2026 17:41:51 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751
4 28-01-2026 17:40:26 Không đội mũ Xe mô tô 29BL07325
5 28-01-2026 17:34:21 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197
6 28-01-2026 16:36:52 Không đội mũ Xe mô tô 29Y86966
7 28-01-2026 16:23:18 Không đội mũ Xe mô tô 29P200999
8 28-01-2026 16:08:07 Không đội mũ Xe mô tô 30Y52833
9 28-01-2026 15:31:04 Không đội mũ Xe mô tô 17AE09125
10 28-01-2026 15:24:20 Không đội mũ Xe mô tô 29D266629
11 28-01-2026 15:19:03 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261
12 28-01-2026 15:07:50 Không đội mũ Xe mô tô 29B190927
13 28-01-2026 14:48:42 Không đội mũ Xe mô tô 29T197122
14 28-01-2026 14:24:37 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161
15 28-01-2026 14:06:12 Không đội mũ Xe mô tô 29S135481
16 28-01-2026 13:42:14 Không đội mũ Xe mô tô 29X40709
17 28-01-2026 13:34:45 Không đội mũ Xe mô tô 29P190723
18 28-01-2026 13:03:38 Không đội mũ Xe mô tô 29P201935
19 28-01-2026 12:28:58 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548
20 28-01-2026 12:17:53 Không đội mũ Xe mô tô 29B10868
21 28-01-2026 12:01:36 Không đội mũ Xe mô tô 19E112520
22 28-01-2026 11:54:46 Không đội mũ Xe mô tô 29B139660
23 28-01-2026 11:35:18 Không đội mũ Xe mô tô 29D236184
24 28-01-2026 10:46:25 Không đội mũ Xe mô tô 36K316332
25 28-01-2026 09:24:12 Không đội mũ Xe mô tô 34M105836
26 28-01-2026 07:48:44 Không đội mũ Xe mô tô 29F139965
27 29-01-2026 07:06:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H15256
28 29-01-2026 06:52:21 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30F71600
29 29-01-2026 06:48:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P95550
30 29-01-2026 06:46:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K48636
31 29-01-2026 06:37:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K103532
32 29-01-2026 06:05:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X33203
33 29-01-2026 01:23:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B656715
34 29-01-2026 00:58:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B412693
35 29-01-2026 00:35:23 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30H44466
36 28-01-2026 20:18:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA44477
37 28-01-2026 20:10:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H92433
38 28-01-2026 19:59:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28S67639
39 28-01-2026 19:10:18 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30E06006
40 28-01-2026 19:09:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F76040
41 28-01-2026 17:37:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE57078
42 28-01-2026 17:37:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA76447
43 28-01-2026 17:30:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E151704
44 28-01-2026 17:08:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P142820
45 28-01-2026 16:58:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126602
46 28-01-2026 16:58:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V335838
47 28-01-2026 16:53:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L170850
48 28-01-2026 16:51:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AA82721
49 28-01-2026 16:45:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36R88304
50 28-01-2026 16:45:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 028B103917
51 28-01-2026 16:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37AC04664
52 28-01-2026 16:37:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B128435
53 28-01-2026 16:35:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99H70131
54 28-01-2026 16:25:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AC07019
55 28-01-2026 16:07:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206315
56 28-01-2026 15:57:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H150667
57 28-01-2026 15:56:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18L117106
58 28-01-2026 15:52:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y97923
59 28-01-2026 15:40:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V774673
60 28-01-2026 15:33:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100414
61 28-01-2026 15:24:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D266629
62 28-01-2026 15:23:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P103197
63 28-01-2026 15:14:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB19849
64 28-01-2026 15:05:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E141802
65 28-01-2026 14:56:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59230297
66 28-01-2026 14:48:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D205957
67 28-01-2026 14:40:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL02302
68 28-01-2026 14:40:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T117403
69 28-01-2026 14:13:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B121079
70 28-01-2026 14:07:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M28652
71 28-01-2026 13:56:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C108050
72 28-01-2026 13:55:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K113984
73 28-01-2026 13:34:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H127649
74 28-01-2026 13:27:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F88949
75 28-01-2026 13:15:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F130872
76 28-01-2026 12:40:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA45155
77 28-01-2026 12:38:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT10620
78 28-01-2026 12:22:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y84358
79 28-01-2026 12:11:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AM06280
80 28-01-2026 11:53:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20H45966
81 28-01-2026 11:51:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K36876
82 28-01-2026 11:01:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L127149
83 28-01-2026 10:58:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y368420
84 28-01-2026 10:17:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H180657
85 28-01-2026 10:10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H68025
86 28-01-2026 09:08:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F101356
87 28-01-2026 09:04:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BK13613
88 28-01-2026 08:51:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 51Y18205
89 28-01-2026 08:38:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17N32668
90 28-01-2026 07:52:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B134027
91 28-01-2026 10:13:34 Chạy ngược chiều Xe mô tô 36AB98965
92 29-01-2026 02:59 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 24C11663
93 29-01-2026 00:03 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36G00035
94 28-01-2026 22:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 21C05226
95 28-01-2026 21:12 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 15C31113
96 28-01-2026 21:11 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 43H10494
97 28-01-2026 17:45 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 88A00552
98 28-01-2026 17:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 90C14268
99 28-01-2026 15:23 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36H02430
100 28-01-2026 18:56:27 Chạy sai làn đường Ô tô con 51K02159
1 30-01-2026 01:55:12 29C57149 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
2 29-01-2026 19:40:15 50H55110 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
3 29-01-2026 22:24:13 77C07059 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn
4 30-01-2026 05:33:52 88A37858 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn
5 29-01-2026 17:13:47 88M00026 Xanh Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
6 29-01-2026 22:08:05 89C28423 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
7 30-01-2026 05:12:01 TK7520 Đỏ Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn
8 29-01-2026 16:50:21 75D118723 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
9 29-01-2026 16:47:11 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
10 29-01-2026 16:32:23 29Y137677 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
11 29-01-2026 16:28:35 35AA02940 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
12 29-01-2026 15:44:14 99V20376 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
13 29-01-2026 15:39:12 34AA28999 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
14 29-01-2026 15:26:05 29L196103 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
15 29-01-2026 15:16:32 81C114398 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
16 29-01-2026 15:07:30 30X36818 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
17 29-01-2026 14:32:29 17B708356 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
18 29-01-2026 14:24:55 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
19 29-01-2026 12:33:22 19AE08074 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
20 29-01-2026 11:34:58 29AA24786 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
21 29-01-2026 11:28:59 29P108802 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
22 29-01-2026 11:06:29 20G146545 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
23 29-01-2026 11:06:18 29D100414 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
24 29-01-2026 11:04:12 29Y368420 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
25 29-01-2026 10:22:36 29B183090 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
26 29-01-2026 09:54:10 29MD180110 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
27 29-01-2026 09:54:01 29R62600 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
28 29-01-2026 09:14:36 29X104078 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
29 29-01-2026 09:09:29 29H0174435 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
30 29-01-2026 17:18:59 29H147810 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
31 29-01-2026 17:17:56 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
32 29-01-2026 17:07:12 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
33 29-01-2026 17:04:02 29E139105 Trắng Xe mô tô Không đội mũ
34 29-01-2026 18:05:03 30H55888 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường
35 30-01-2026 07:29:37 29D243880 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
36 30-01-2026 07:06:37 98B144422 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
37 30-01-2026 07:02:39 29P120163 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
38 29-01-2026 17:41:03 29BE12196 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
39 29-01-2026 17:31:28 37AS81757 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
40 29-01-2026 17:12:18 29F121277 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
41 29-01-2026 17:08:06 29K151768 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
42 29-01-2026 17:07:58 38AA14018 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
43 29-01-2026 16:47:24 29E172028 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
44 29-01-2026 16:45:28 34AA15776 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
45 29-01-2026 16:35:53 29BC02768 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
46 29-01-2026 16:35:05 29BK14826 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
47 29-01-2026 16:17:58 23AE02632 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
48 29-01-2026 15:54:49 29B232738 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
49 29-01-2026 15:54:48 29X771827 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
50 29-01-2026 15:35:49 30M30322 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
51 29-01-2026 15:33:56 17B406778 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
52 29-01-2026 15:24:55 97B215464 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
53 29-01-2026 15:24:52 16L86857 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
54 29-01-2026 15:08:49 29D181566 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
55 29-01-2026 15:05:48 29Z126147 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
56 29-01-2026 15:00:03 29F19095 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
57 29-01-2026 14:33:12 35B164854 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
58 29-01-2026 14:31:16 29BL01194 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
59 29-01-2026 14:27:14 29S635384 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
60 29-01-2026 14:23:28 29AD38304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
61 29-01-2026 13:02:54 30H66294 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
62 29-01-2026 12:10:49 29E263348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
63 29-01-2026 11:25:18 36E119340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
64 29-01-2026 10:59:53 29T138635 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
65 29-01-2026 10:41:17 17B449713 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
66 29-01-2026 10:37:07 18F120518 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
67 29-01-2026 10:27:52 29K212799 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
68 29-01-2026 10:25:56 29T149979 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
69 29-01-2026 10:17:52 36R86401 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
70 29-01-2026 10:06:07 29D208580 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
71 29-01-2026 09:26:03 18E26648 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
72 29-01-2026 09:20:49 88AB41388 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
73 29-01-2026 09:15:04 30L80472 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
74 29-01-2026 09:10:42 21B217683 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ
75 29-01-2026 08:59:43 29BC02985 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ


Các chủ ô tô, xe máy bị phạt nguội trong 24 giờ qua nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Danh sách 1015 lỗi phạt nguội, các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 68 - Ảnh 1.Dự án “khủng” hàng tỷ USD nối Thủ đô với sân bay của Bộ Công an có gì đặc biệt?

Không chỉ là những công trình nghìn tỷ, hai dự án hạ tầng này đang mở ra trục kết nối mới, tác động mạnh đến cấu trúc giao thông Hà Nội.

Tags

lỗi vượt đèn đỏ

lỗi không đội mũ bảo hiểm

nghị định 168

phạt nguội mới nhất

lỗi quá tốc độ

Cách tra cứu phạt nguội

danh sách phạt nguội tháng 1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại