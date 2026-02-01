Danh sách 1015 lỗi phạt nguội, các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 68

Theo danh sách phạt nguội mới nhất từ 12h00 ngày 29/1 đến 12h00 ngày 30/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 41 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 26 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), có 07 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Như vậy, theo số liệu từ Cục CSGT, tổng cộng tháng 1 có hơn 1000 lượt vi phạm giao thông phải nộp phạt nguội.

Danh sách phạt nguội tháng 1 cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 2/1/26 1:21 22A35890 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2/1/26 1:01 29E20856 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2/1/26 0:08 24C13939 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 1/1/26 21:48 29A79683 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 1/1/26 20:20 24H01854 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 1/1/26 19:23 99A83894 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 1/1/26 18:55 30G92785 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 1/1/26 12:08 30L61995 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 2/1/26 8:54 72F176642 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 8:53 29T148041 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 8:53 29Y148041 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 8:14 29S127946 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 7:28 29V110003 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 7:22 30H75996 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 4:03 19P114211 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 3:15 90AA03790 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 18:31 18E109736 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 17:58 18L121007 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 17:12 17B855199 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 17:08 17B832839 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 16:58 30M79924 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 16:31 29X128680 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 16:25 29BC07808 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 16:11 69H126481 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 15:29 30K78458 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 15:13 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 15:05 33P92547 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 14:48 19K146342 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 14:40 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 14:37 18B289152 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 14:17 29V768339 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 14:10 29L557308 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 13:58 29H231378 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 13:20 71C162373 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 13:17 24V129003 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 12:48 29X353867 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 9:27 36BC03440 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 9:19 29AC77056 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 9:15 33N92903 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 8:36 29AD70113 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 8:30 29Y101185 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 8:05 98K115550 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 7:50 18H165685 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 7:26 35N160930 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 7:17 30M29063 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 1/1/26 7:07 36B838674 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 2/1/26 8:49 29X527031 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:37 29AA90314 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:35 29X508704 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:32 29E171421 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:26 29AE03893 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:21 29V359566 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:18 29S131939 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:13 36G129786 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:11 79N237400 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:09 21V72334 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 8:02 16K55869 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 7:45 29L187234 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:49 29U38610 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:42 29S140689 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:42 29D105403 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:34 99C132387 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:31 36G115077 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:19 29A006964 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:13 50N166877 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:08 29B194270 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:02 29B189149 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 9:34 29M99217 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 9:30 30L69959 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 9:15 30M31528 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 9:13 29E106561 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 9:06 29K136896 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 9:02 29X529563 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 8:42 29B202341 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 8:33 98B241475 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 8:29 29AP03266 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 8:18 29B110318 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 8:02 88AB96305 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 8:00 29X83575 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 7:51 18H165685 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 7:48 30Z18767 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:24 90H11868 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:24 29P113373 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:18 29G176690 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:13 29AX08561 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:53 29P187778 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:47 29P162144 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:40 29E143561 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:37 17B259842 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:30 98M115599 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:27 29P203503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:22 29U113786 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:18 29E222974 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:12 29P106303 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:08 29L166920 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 14:04 29S100088 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 13:42 97B158637 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 13:30 29D105572 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 13:24 28FE01827 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 12:35 49D162231 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 12:01 29H120915 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 11:57 33P93151 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 11:57 37H139304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 11:48 29B135077 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 11:42 28E104931 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 11:25 35N142333 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 10:53 29AE15842 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 17:17 29E149255 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 17:16 26C105508 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 17:06 21C100140 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:45 29N144356 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:38 29P182607 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:32 30K99674 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:30 29Y37199 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:22 19AB05023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:20 29B188304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:19 31889U5 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:11 69H126481 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 16:00 29Y356315 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:57 37P105528 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:47 30H16376 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:44 29F155006 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:32 18D165311 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:28 15B224626 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:26 29S625447 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 15:24 30K47097 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:23 29D145589 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:23 33P16297 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:06 29Y84657 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 17:40 29T211551 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 17:28 29X557202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 17:24 29F11986 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 17:21 29X580260 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 19:52 30X24187 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 19:50 29P136783 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 19:50 29AC31672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 19:50 26G119266 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 19:40 36G147202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:59 26H78183 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:57 29AC83709 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:53 17B362669 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:49 29X761788 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 18:30 29L117490 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 22:55 29B191060 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 22:22 30E65802 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ 1/1/26 21:26 29U121196 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 20:16 29AD24609 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 1/1/26 20:07 29Y306298 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:39 29P38660 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:35 30K92682 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:07 29X528536 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 4:18 29B167478 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:46 17D46810 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:45 29LD56032 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:43 18R15551 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:39 29V102674 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:37 29B188129 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:36 29AS00038 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:36 19P140815 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:34 89K93028 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:24 36AS11060 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:22 17B952459 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:16 30X94137 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:14 33N64463 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:05 30K91733 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:03 30F13440 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 7:03 30H89448 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:59 29Y369304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:54 29P126517 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:52 30Z80966 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:52 9F147069 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:45 29L191859 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2/1/26 6:42 99C141754 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 5/1/26 15:56 Không đội mũ Xe mô tô 29E263633 2 5/1/26 15:30 Không đội mũ Xe mô tô 29AD24609 3 5/1/26 14:45 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 4 5/1/26 14:29 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 5 5/1/26 14:24 Không đội mũ Xe mô tô 29B228901 6 5/1/26 14:04 Không đội mũ Xe mô tô 89D107587 7 5/1/26 13:32 Không đội mũ Xe mô tô 36L610822 8 5/1/26 13:19 Không đội mũ Xe mô tô 29X583843 9 5/1/26 12:56 Không đội mũ Xe mô tô 29E128867 10 5/1/26 12:22 Không đội mũ Xe mô tô 29L38962 11 5/1/26 12:01 Không đội mũ Xe mô tô 29AB66162 12 5/1/26 11:09 Không đội mũ Xe mô tô 36H106809 13 5/1/26 10:56 Không đội mũ Xe mô tô 36H98169 14 5/1/26 10:55 Không đội mũ Xe mô tô 30X52637 15 5/1/26 9:28 Không đội mũ Xe mô tô 29Y762262 16 5/1/26 9:24 Không đội mũ Xe mô tô 29V722946 17 5/1/26 9:17 Không đội mũ Xe mô tô 30Y41282 18 5/1/26 9:08 Không đội mũ Xe mô tô 29P33034 19 5/1/26 8:40 Không đội mũ Xe mô tô 19P114211 20 5/1/26 8:03 Không đội mũ Xe mô tô 30F65016 21 5/1/26 7:43 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 22 5/1/26 7:41 Không đội mũ Xe mô tô 17M66488 23 5/1/26 7:31 Không đội mũ Xe mô tô 30F65016 24 5/1/26 8:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X38341 25 5/1/26 8:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E168732 26 5/1/26 8:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U156086 27 5/1/26 8:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B778195 28 5/1/26 8:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB05456 29 5/1/26 8:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G115077 30 5/1/26 13:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14Z159922 31 5/1/26 10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88B129432 32 5/1/26 10:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V740746 33 5/1/26 10:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F153523 34 5/1/26 10:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X58511 35 5/1/26 10:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z179398 36 5/1/26 10:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B349224 37 5/1/26 9:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z63039 38 6/1/26 7:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H144716 39 6/1/26 7:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179665 40 6/1/26 7:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S31737 41 6/1/26 6:32 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24H03786 42 6/1/26 4:48 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88C28385 43 5/1/26 22:56 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 78C04587 44 5/1/26 20:33 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36N2168 45 5/1/26 20:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29F02576 46 5/1/26 17:19 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98C25648 47 5/1/26 16:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 98C24436 48 5/1/26 10:38 Chạy sai làn đường Ô tô con 89A84713

1 6/1/26 10:25 Chạy sai làn đường Ô tô con 51G35877 Trắng 2 6/1/26 20:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 29E39318 Vàng 3 6/1/26 19:50 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải HD4326 Đỏ 4 6/1/26 12:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V718507 Trắng 5 6/1/26 12:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D204474 Trắng 6 6/1/26 12:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18M14386 Trắng 7 6/1/26 12:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N140602 Trắng 8 6/1/26 12:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X62329 Trắng 9 6/1/26 12:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E213536 Trắng 10 6/1/26 12:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B822559 Trắng 11 6/1/26 12:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S19420 Trắng 12 6/1/26 12:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25B189922 Trắng 13 6/1/26 12:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X150596 Trắng 14 6/1/26 13:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B301818 Trắng 15 6/1/26 13:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 55Y70555 Trắng 16 6/1/26 14:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D113400 Trắng 17 6/1/26 14:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59T174577 Trắng 18 6/1/26 14:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26L110275 Trắng 19 6/1/26 14:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D264390 Trắng 20 6/1/26 15:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA47878 Trắng 21 6/1/26 15:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B224035 Trắng 22 6/1/26 15:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34F109115 Trắng 23 6/1/26 15:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T120226 Trắng 24 6/1/26 15:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20B256609 Trắng 25 6/1/26 15:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L13351 Trắng 26 6/1/26 16:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98AK07209 Trắng 27 6/1/26 16:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA55462 Trắng 28 6/1/26 16:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B822170 Trắng 29 6/1/26 16:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U112107 Trắng 30 7/1/26 0:04 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30A73093 Trắng 31 7/1/26 6:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H174929 Trắng 32 7/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C198114 Trắng 33 6/1/26 8:58 Không đội mũ Xe mô tô 29H162269 Trắng 34 6/1/26 9:00 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174435 Trắng 35 6/1/26 9:32 Không đội mũ Xe mô tô 30X30804 Trắng 36 6/1/26 9:41 Không đội mũ Xe mô tô 34M107530 Trắng 37 6/1/26 13:05 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161 Trắng 38 6/1/26 14:13 Không đội mũ Xe mô tô 37B328274 Trắng 39 6/1/26 14:22 Không đội mũ Xe mô tô 35B158122 Trắng 40 6/1/26 14:32 Không đội mũ Xe mô tô 36B156274 Trắng 41 6/1/26 14:56 Không đội mũ Xe mô tô 29T11559 Trắng 42 6/1/26 15:02 Không đội mũ Xe mô tô 29D227188 Trắng 43 6/1/26 16:08 Không đội mũ Xe mô tô 29L136953 Trắng 44 6/1/26 16:10 Không đội mũ Xe mô tô 17AF00695 Trắng 45 6/1/26 17:11 Không đội mũ Xe mô tô 29E220368 Trắng

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 7/1/26 11:51 29C42881 Vàng Ô tô cứu thương Không thắt dây đai an toàn 2 8/1/26 1:11 29E20249 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 3 7/1/26 23:33 30L89998 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 4 7/1/26 15:52 30M25852 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 5 8/1/26 6:10 30M44098 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 6 7/1/26 20:04 34C28828 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 7 7/1/26 14:23 98C36130 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 8 7/1/26 20:56 99C10225 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 9 7/1/26 11:47 89E118500 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 7/1/26 11:35 37F197631 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 7/1/26 11:26 29E102340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 7/1/26 11:24 29P67689 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 7/1/26 11:14 29T107891 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 8/1/26 7:05 29L517904 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 8/1/26 7:04 29D100821 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 8/1/26 7:01 11X10654 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 8/1/26 6:54 17AA81214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 8/1/26 6:52 36AT04060 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 8/1/26 6:48 29X325526 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 8/1/26 6:34 18F76514 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 8/1/26 6:27 29A116508 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 8/1/26 6:25 19AD00602 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 8/1/26 6:19 98H115599 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 7/1/26 15:51 29L556755 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 7/1/26 15:48 17B609852 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 7/1/26 15:48 89AT04938 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 8/1/26 6:41 30Z29394 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 28 7/1/26 12:01 29AD33092 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 29 7/1/26 11:56 29V33038 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 30 7/1/26 11:51 14AA49284 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 31 7/1/26 11:32 39AA02940 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 32 7/1/26 10:49 30X30262 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 33 7/1/26 9:40 29L194780 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 34 7/1/26 7:05 30F34339 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 35 7/1/26 15:47 30B08813 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 9/1/26 6:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AF00910 2 9/1/26 6:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17L31516 3 9/1/26 6:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G150636 4 9/1/26 6:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AA05759 5 9/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20G110483 6 9/1/26 7:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y64745 7 8/1/26 23:20 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 99H10331 8 8/1/26 19:31 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 37C40771

1 10/1/26 6:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29BC03019 Trắng 2 10/1/26 6:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29F81194 Trắng 3 10/1/26 7:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y331577 Trắng 4 10/1/26 7:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 90B294806 Trắng 5 10/1/26 7:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P179665 Trắng 6 10/1/26 7:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 31941Z3 Trắng 7 10/1/26 6:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29D100821 Trắng 8 10/1/26 6:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 17AA81214 Trắng 9 9/1/26 7:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 98B332778 Trắng 10 9/1/26 11:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 24B217992 Trắng 11 9/1/26 10:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29D112780 Trắng 12 9/1/26 10:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 36B354441 Trắng 13 9/1/26 10:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y86136 Trắng 14 9/1/26 10:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 36B388600 Không xác định 15 9/1/26 11:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29BA02103 Trắng 16 9/1/26 11:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L163924 Trắng 17 9/1/26 13:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P58104 Trắng 18 9/1/26 13:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L529953 Trắng 19 9/1/26 13:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 17B105301 Trắng 20 9/1/26 12:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29AA55462 Trắng 21 9/1/26 12:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 98D138625 Trắng 22 9/1/26 14:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29E158249 Trắng 23 9/1/26 13:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29Y21284 Trắng 24 9/1/26 13:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29S30935 Trắng 25 9/1/26 13:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29D180724 Trắng 26 9/1/26 15:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 75AE04086 Trắng 27 9/1/26 15:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29V773516 Trắng 28 9/1/26 15:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29X300469 Trắng 29 9/1/26 14:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29L166920 Trắng 30 9/1/26 16:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29P153348 Trắng 31 9/1/26 16:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 35B183643 Trắng 32 9/1/26 16:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 38B117197 Trắng 33 9/1/26 15:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29F40132 Trắng 34 9/1/26 15:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29BC20003 Trắng 35 9/1/26 16:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29G172647 Trắng 36 9/1/26 16:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 29G194003 Trắng 37 9/1/26 16:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô - - - - 36G115077 Trắng 38 9/1/26 16:24 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29BE06203 Trắng 39 9/1/26 14:16 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 28N16929 Trắng 40 9/1/26 13:53 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29D157981 Trắng 41 9/1/26 13:50 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 89AA89305 Trắng 42 9/1/26 13:18 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29X21172 Trắng 43 9/1/26 12:33 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29F163548 Trắng 44 9/1/26 12:01 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29U55513 Trắng 45 9/1/26 11:47 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29B200245 Trắng 46 9/1/26 11:16 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29H114411 Trắng 47 9/1/26 10:39 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 1E745842 Trắng 48 9/1/26 8:32 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29BC08031 Trắng 49 9/1/26 8:14 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 29L548852 Trắng 50 10/1/26 7:03 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 30F34339 Trắng 51 10/1/26 6:31 Không đội mũ Xe mô tô - - - - 16M72528 Trắng 52 10/1/26 1:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 79 60 100 89H01883 Vàng 53 9/1/26 18:12 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác Làn 1 64 60 100 88F00204 Vàng 54 9/1/26 16:58 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác Làn 1 82 60 100 29H76536 Vàng 55 9/1/26 12:20 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con Làn 1 81 60 100 30K15700 Trắng 56 9/1/26 9:01 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn Làn 1 84 60 100 29C44349 Trắng

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển Tên camera 1 12/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100821 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 2 12/1/26 6:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E180252 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 3 12/1/26 6:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N180990 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 4 11/1/26 9:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S104508 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 5 11/1/26 7:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34F115517 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 6 11/1/26 7:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38MD184175 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 7 11/1/26 7:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z77399 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 8 11/1/26 7:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B294806 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 9 11/1/26 13:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC48505 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 10 11/1/26 13:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X37878 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 11 11/1/26 10:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B210611 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 12 11/1/26 16:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B186886 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 13 11/1/26 15:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E252261 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 14 11/1/26 14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z31592 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 15 11/1/26 14:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18M12412 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 16 11/1/26 13:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X74588 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 17 11/1/26 18:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G161050 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 18 11/1/26 19:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S202197 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 19 12/1/26 5:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P121669 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 20 12/1/26 7:14 Không đội mũ Xe mô tô 29A33126 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 21 12/1/26 6:47 Không đội mũ Xe mô tô 23L70762 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 22 11/1/26 16:57 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 23 11/1/26 16:51 Không đội mũ Xe mô tô 29AC94401 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 24 11/1/26 16:19 Không đội mũ Xe mô tô 29L150770 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 25 11/1/26 14:27 Không đội mũ Xe mô tô 29S224301 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 26 11/1/26 14:25 Không đội mũ Xe mô tô 90D100884 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 27 11/1/26 13:09 Không đội mũ Xe mô tô 29AE57121 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 28 11/1/26 13:07 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 29 11/1/26 12:49 Không đội mũ Xe mô tô 29D134094 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 30 11/1/26 12:12 Không đội mũ Xe mô tô 29BC03061 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 31 11/1/26 10:48 Không đội mũ Xe mô tô 30N93452 Trắng GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 32 11/1/26 14:02 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29X767781 Trắng GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02 33 11/1/26 14:28 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 99H00378 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 34 11/1/26 23:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29K11407 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 35 11/1/26 23:35 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách 98F01126 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 36 12/1/26 0:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29H83201 Vàng KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231

1 13-01-2026 07:29:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98107625 2 13-01-2026 07:13:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC04179 3 13-01-2026 06:53:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD14166 4 13-01-2026 06:39:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X758838 5 13-01-2026 06:35:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V144353 6 13-01-2026 06:35:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K118169 7 13-01-2026 06:33:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y84657 8 13-01-2026 06:29:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P43791 9 12/1/26 16:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59B106400 10 12/1/26 16:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AA14941 11 12/1/26 16:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D208580 12 12/1/26 16:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X745011 13 12/1/26 16:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L118320 14 12/1/26 16:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C196530 15 12/1/26 16:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AS05316 16 12/1/26 15:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37S22983 17 12/1/26 14:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D109926 18 12/1/26 14:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14S16256 19 12/1/26 13:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37P128890 20 12/1/26 13:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28P101241 21 12/1/26 12:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19N118492 22 12/1/26 12:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L506593 23 12/1/26 9:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F144433 24 13-01-2026 05:43:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 20A89300 25 13-01-2026 05:37:32 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88A83026 26 13-01-2026 05:21:25 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 63H04735 27 13-01-2026 04:11:31 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 35C05394 28 13-01-2026 00:55:30 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24H04291 29 13-01-2026 00:43:13 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29E19595 30 12/1/26 18:42 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36H06252 31 12/1/26 18:07 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29C96236 32 12/1/26 17:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36H01317 33 12/1/26 16:39 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 89H03355 34 12/1/26 16:29 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 14H00986 35 12/1/26 14:04 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29H33288 36 13-01-2026 07:29:25 Không đội mũ Xe mô tô 54F14888 37 12/1/26 17:03 Không đội mũ Xe mô tô 29Y368420 38 12/1/26 16:27 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 39 12/1/26 16:25 Không đội mũ Xe mô tô 29BM05219 40 12/1/26 16:01 Không đội mũ Xe mô tô 17B927347 41 12/1/26 13:40 Không đội mũ Xe mô tô 29H143018 42 12/1/26 13:33 Không đội mũ Xe mô tô 29X109799 43 12/1/26 13:02 Không đội mũ Xe mô tô 18C126931 44 12/1/26 11:31 Không đội mũ Xe mô tô 29L38962 45 12/1/26 11:30 Không đội mũ Xe mô tô 29MB173963 46 12/1/26 11:11 Không đội mũ Xe mô tô 36N81558 47 12/1/26 10:45 Không đội mũ Xe mô tô 29Y156923 48 12/1/26 10:36 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452 49 12/1/26 9:35 Không đội mũ Xe mô tô 29L189153 50 12/1/26 8:23 Không đội mũ Xe mô tô 29Y37199 51 12/1/26 8:12 Không đội mũ Xe mô tô 29Y760850 52 12/1/26 14:18 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29AD62461

1 14-01-2026 23:09:34 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 35F00462 Vàng 2 14-01-2026 22:19:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 34H05685 Vàng 3 14-01-2026 21:59:05 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 34C12068 Trắng 4 14-01-2026 17:07:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 89C19889 Vàng 5 14-01-2026 08:29:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B312973 Trắng 6 14-01-2026 08:37:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X153201 Trắng 7 14-01-2026 08:57:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V65130 Trắng 8 14-01-2026 09:21:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35H104609 Trắng 9 14-01-2026 09:24:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88F49552 Trắng 10 14-01-2026 09:24:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L537872 Trắng 11 14-01-2026 09:30:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S622662 Trắng 12 14-01-2026 11:55:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24P35526 Trắng 13 14-01-2026 12:23:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G219144 Trắng 14 14-01-2026 14:32:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H244177 Trắng 15 14-01-2026 14:39:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G148617 Trắng 16 14-01-2026 15:45:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V529863 Trắng 17 14-01-2026 16:10:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24B273193 Trắng 18 14-01-2026 16:24:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B265873 Trắng 19 15-01-2026 00:19:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H172152 Trắng 20 15-01-2026 06:01:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L523429 Trắng 21 15-01-2026 06:17:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K87339 Trắng 22 15-01-2026 06:27:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B193441 Trắng 23 15-01-2026 06:33:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AK00640 Trắng 24 15-01-2026 06:46:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K100703 Trắng 25 15-01-2026 06:48:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G110814 Trắng 26 15-01-2026 07:06:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L140109 Trắng 27 14-01-2026 08:14:33 Không đội mũ Xe mô tô 29Z54323 Trắng 28 14-01-2026 09:08:22 Không đội mũ Xe mô tô 29Y371432 Trắng 29 14-01-2026 09:35:36 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 Trắng 30 14-01-2026 09:55:38 Không đội mũ Xe mô tô 29P173806 Trắng 31 14-01-2026 11:15:32 Không đội mũ Xe mô tô 29U110889 Trắng 32 14-01-2026 11:21:07 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng 33 14-01-2026 11:26:00 Không đội mũ Xe mô tô 29AE51200 Trắng 34 14-01-2026 11:29:21 Không đội mũ Xe mô tô 29T147514 Trắng 35 14-01-2026 12:06:30 Không đội mũ Xe mô tô 89AC01558 Trắng 36 14-01-2026 12:31:36 Không đội mũ Xe mô tô 29G162275 Trắng 37 14-01-2026 12:33:36 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 Trắng 38 14-01-2026 12:39:54 Không đội mũ Xe mô tô 22B121883 Trắng 39 14-01-2026 13:24:38 Không đội mũ Xe mô tô 29X345870 Trắng 40 14-01-2026 13:35:26 Không đội mũ Xe mô tô 29D129704 Trắng 41 14-01-2026 13:54:14 Không đội mũ Xe mô tô 21B221398 Trắng 42 14-01-2026 13:58:48 Không đội mũ Xe mô tô 29C143199 Trắng 43 14-01-2026 14:55:56 Không đội mũ Xe mô tô 36B656505 Trắng 44 14-01-2026 15:46:17 Không đội mũ Xe mô tô 29M143195 Trắng 45 14-01-2026 16:42:03 Không đội mũ Xe mô tô 88F164123 Trắng 46 14-01-2026 17:02:10 Không đội mũ Xe mô tô 29P191865 Trắng 47 14-01-2026 17:24:52 Không đội mũ Xe mô tô 29T188618 Trắng 48 14-01-2026 17:28:30 Không đội mũ Xe mô tô 30N16051 Trắng 49 15-01-2026 07:03:35 Không đội mũ Xe mô tô 30Z519682 Trắng 50 15-01-2026 07:09:27 Không đội mũ Xe mô tô 29AD33126 Trắng 51 14-01-2026 14:28:09 Chạy ngược chiều Xe mô tô 29E164582 Trắng 52 14-01-2026 13:39:10 Chạy ngược chiều Xe mô tô 21F30599 Trắng

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 16-01-2026 08:28:44 29A52097 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 2 16-01-2026 21:24:37 29B18636 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 3 16-01-2026 21:44:09 34G00198 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 16-01-2026 16:49:51 88C24248 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 5 16-01-2026 22:33:41 89H04218 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 6 16-01-2026 17:46:31 90C14268 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 7 17-01-2026 00:59:43 98A60346 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 8 16-01-2026 17:39:32 98C27644 Trắng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 9 17-01-2026 04:28:59 29B127076 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 10 17-01-2026 04:11:30 289AA35230 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 11 16-01-2026 19:37:30 19C136789 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 12 16-01-2026 17:47:28 34B425447 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 13 16-01-2026 17:43:00 29Y573242 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 14 16-01-2026 17:42:34 29AD33126 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 15 16-01-2026 17:22:11 29P116608 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 16 16-01-2026 16:55:20 29AA88466 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 17 16-01-2026 16:20:46 29H156262 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 18 16-01-2026 16:18:48 36A53953 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 19 16-01-2026 16:10:53 29T199943 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 20 16-01-2026 16:06:29 26B233301 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 21 16-01-2026 15:58:31 29AA55462 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 22 16-01-2026 15:56:59 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 23 16-01-2026 15:50:07 29AP02230 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 24 16-01-2026 15:22:19 30L57377 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 25 16-01-2026 15:21:48 29C180828 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 26 16-01-2026 15:20:14 36H112950 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 27 16-01-2026 15:18:23 30Z28612 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 28 16-01-2026 15:04:59 29L179690 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 29 16-01-2026 14:04:10 36D118697 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 30 16-01-2026 14:00:34 23B144702 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 31 16-01-2026 13:59:39 29T20357 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 32 16-01-2026 13:51:48 28H156534 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 33 16-01-2026 13:14:30 29T16978 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 34 16-01-2026 13:07:11 29P177310 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 35 16-01-2026 12:40:13 29B183793 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 36 16-01-2026 12:27:00 29E289954 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 37 16-01-2026 10:40:46 29L95945 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 38 16-01-2026 10:28:17 29G159402 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 39 16-01-2026 10:18:19 29X308042 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 40 16-01-2026 10:04:26 29P53459 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 41 16-01-2026 09:17:48 98B304789 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 42 16-01-2026 09:03:41 29E278496 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 43 17-01-2026 07:17:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P17724 Trắng 44 17-01-2026 07:13:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H15531 Trắng 45 17-01-2026 07:09:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B240716 Trắng 46 17-01-2026 07:00:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N22188 Trắng 47 17-01-2026 06:56:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 11B125065 Trắng 48 17-01-2026 06:52:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126190 Trắng 49 17-01-2026 06:52:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L555656 Trắng 50 17-01-2026 06:26:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18AA14907 Trắng 51 17-01-2026 06:25:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21L122567 Trắng 52 17-01-2026 06:18:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K103532 Trắng 53 17-01-2026 04:25:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E264191 Trắng 54 17-01-2026 04:05:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37D174642 Trắng 55 17-01-2026 03:01:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G191407 Trắng 56 17-01-2026 02:01:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28G103409 Trắng 57 17-01-2026 01:22:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y327630 Trắng 58 17-01-2026 01:18:48 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30I84045 Trắng 59 16-01-2026 23:34:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D230484 Trắng 60 16-01-2026 22:43:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H42762 Trắng 61 16-01-2026 22:24:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z15271 Trắng 62 16-01-2026 22:22:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y154874 Trắng 63 16-01-2026 22:16:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T209087 Trắng 64 16-01-2026 22:12:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E208132 Trắng 65 16-01-2026 22:10:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L132602 Trắng 66 16-01-2026 21:59:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B952950 Trắng 67 16-01-2026 21:53:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F160099 Trắng 68 16-01-2026 20:39:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AX00987 Trắng 69 16-01-2026 20:39:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L28021 Trắng 70 16-01-2026 20:36:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K27793 Trắng 71 16-01-2026 20:30:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D201930 Trắng 72 16-01-2026 19:47:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA36657 Trắng 73 16-01-2026 19:46:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38AS03007 Trắng 74 16-01-2026 18:54:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P170023 Trắng 75 16-01-2026 18:43:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E151242 Trắng 76 16-01-2026 18:20:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B179021 Trắng 77 16-01-2026 18:03:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y523408 Trắng 78 16-01-2026 18:01:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P42967 Trắng 79 16-01-2026 17:51:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G161667 Trắng 80 16-01-2026 17:13:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 70A101187 Trắng 81 16-01-2026 17:09:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36C200793 Trắng 82 16-01-2026 17:04:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y741584 Trắng 83 16-01-2026 17:04:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M82315 Trắng 84 16-01-2026 17:04:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC61598 Trắng 85 16-01-2026 17:04:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21C100140 Trắng 86 16-01-2026 16:38:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P184007 Trắng 87 16-01-2026 16:27:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17L42049 Trắng 88 16-01-2026 16:26:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D265239 Trắng 89 16-01-2026 16:21:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P41230 Trắng 90 16-01-2026 16:12:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P155455 Trắng 91 16-01-2026 16:05:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X529048 Trắng 92 16-01-2026 15:58:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88B132849 Trắng 93 16-01-2026 15:49:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N87123 Trắng 94 16-01-2026 15:38:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B161574 Trắng 95 16-01-2026 15:24:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V331738 Trắng 96 16-01-2026 15:22:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E293059 Trắng 97 16-01-2026 15:22:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H106459 Trắng 98 16-01-2026 15:20:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36H112950 Trắng 99 16-01-2026 15:18:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B162776 Trắng 100 16-01-2026 15:17:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N194023 Trắng 101 16-01-2026 15:09:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18B127337 Trắng 102 16-01-2026 15:05:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L179690 Trắng 103 16-01-2026 15:01:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G141510 Trắng 104 16-01-2026 15:01:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE57625 Trắng 105 16-01-2026 14:59:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L129875 Trắng 106 16-01-2026 14:57:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X338603 Trắng 107 16-01-2026 14:57:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P174874 Trắng 108 16-01-2026 14:55:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18E111827 Trắng 109 16-01-2026 14:51:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22K99779 Trắng 110 16-01-2026 14:28:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B129191 Trắng 111 16-01-2026 14:08:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X39711 Trắng 112 16-01-2026 13:58:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N69532 Trắng 113 16-01-2026 13:54:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC11601 Trắng 114 16-01-2026 13:46:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21B166022 Trắng 115 16-01-2026 13:15:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98H124020 Trắng 116 16-01-2026 13:06:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L15789 Trắng 117 16-01-2026 12:50:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16N47572 Trắng 118 16-01-2026 12:48:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL04295 Trắng 119 16-01-2026 12:33:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 76C120034 Trắng 120 16-01-2026 12:28:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BM02897 Trắng 121 16-01-2026 12:25:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L1434605 Trắng 122 16-01-2026 12:14:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B523437 Trắng 123 16-01-2026 11:59:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL02990 Trắng 124 16-01-2026 11:55:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD04459 Trắng 125 16-01-2026 11:51:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16N51636 Trắng 126 16-01-2026 11:48:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC00609 Trắng 127 16-01-2026 11:30:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14B152082 Trắng 128 16-01-2026 11:13:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P179852 Trắng 129 16-01-2026 11:11:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36F23407 Trắng 130 16-01-2026 11:07:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36H506352 Trắng 131 16-01-2026 11:07:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X10260 Trắng 132 16-01-2026 11:02:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H29644 Trắng 133 16-01-2026 10:57:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19K102728 Trắng 134 16-01-2026 10:56:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X34417 Trắng 135 16-01-2026 10:51:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K129243 Trắng 136 16-01-2026 10:48:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35N147152 Trắng 137 16-01-2026 10:44:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L557308 Trắng 138 16-01-2026 10:10:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AA23251 Trắng 139 16-01-2026 09:56:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AC03092 Trắng 140 16-01-2026 09:50:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L513128 Trắng 141 16-01-2026 09:37:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V136229 Trắng 142 16-01-2026 09:19:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N91208 Trắng 143 16-01-2026 09:12:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X520536 Trắng 144 16-01-2026 09:08:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H235242 Trắng 145 16-01-2026 09:04:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24HB04695 Trắng 146 16-01-2026 08:47:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL00666 Trắng 147 16-01-2026 08:35:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B246893 Trắng 148 16-01-2026 08:35:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X502747 Trắng 149 16-01-2026 08:24:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z51956 Trắng 150 16-01-2026 08:24:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 25B159408 Trắng 151 16-01-2026 08:09:30 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T90177 Trắng 152 16-01-2026 08:03:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B583523 Trắng 153 16-01-2026 07:57:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F136084 Trắng 154 16-01-2026 07:34:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B120256 Trắng

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 18-01-2026 19:23:01 12H03053 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 18-01-2026 19:31:35 15B03782 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 3 18-01-2026 18:33:20 29B16316 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 4 18-01-2026 19:43:28 29LD00228 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 5 18-01-2026 11:17:25 30G24684 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 6 18-01-2026 18:00:37 30G81030 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 7 18-01-2026 14:25:13 34C09441 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 8 18-01-2026 18:09:00 98C08857 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 9 18-01-2026 22:50:29 98H07072 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 10 19-01-2026 06:47:14 89F111089 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 19-01-2026 06:47:11 29B114092 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 19-01-2026 06:20:20 29E210095 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 19-01-2026 05:57:09 29X528536 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 19-01-2026 05:11:35 28X318503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 18-01-2026 20:42:28 21V44363 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 18-01-2026 20:38:42 198D165436 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 18-01-2026 20:21:26 29A835066 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 18-01-2026 19:53:15 30B04769 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ 19 18-01-2026 19:23:43 34L472413 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 18-01-2026 19:02:36 29D193074 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 18-01-2026 18:38:03 30L22542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 18-01-2026 18:36:00 18B269181 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 18-01-2026 18:25:03 29X711031 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 18-01-2026 17:48:11 19G123724 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 18-01-2026 17:32:30 30H12374 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ 26 18-01-2026 17:13:47 29B229262 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 18-01-2026 17:08:24 29P116512 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 18-01-2026 17:05:55 36BD02737 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 18-01-2026 17:04:08 29P163598 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 18-01-2026 16:36:54 66L184999 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 18-01-2026 16:31:20 29G148733 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 18-01-2026 16:31:09 29B214379 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 18-01-2026 16:30:00 18H185123 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 18-01-2026 16:18:23 29D103752 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 18-01-2026 16:15:50 26AA06162 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 18-01-2026 16:12:03 18GA09314 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 18-01-2026 16:12:03 29BK14323 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 18-01-2026 16:08:30 30X54960 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 18-01-2026 16:04:24 29Z77110 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 18-01-2026 16:04:18 30H21307 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 18-01-2026 16:01:09 98K115550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 18-01-2026 15:45:11 29AE34002 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 18-01-2026 15:32:05 22B211752 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 18-01-2026 15:26:12 17N45474 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 18-01-2026 15:24:21 35N137901 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 18-01-2026 15:16:39 30L16458 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 18-01-2026 14:57:52 20E137430 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 18-01-2026 14:57:19 16P52129 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 18-01-2026 14:51:35 37E160874 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 18-01-2026 14:51:33 29BC04521 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 18-01-2026 14:46:07 29B233333 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 52 18-01-2026 14:46:04 29P121416 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 53 18-01-2026 14:40:17 18F143473 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 54 18-01-2026 14:28:43 29E228202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 55 18-01-2026 14:05:32 29S142348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 56 18-01-2026 13:44:33 29Z95730 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 57 18-01-2026 13:40:57 29L557308 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 58 18-01-2026 13:35:17 18H130739 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 59 18-01-2026 13:33:15 29L150647 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 60 18-01-2026 13:12:12 29F169153 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 61 18-01-2026 12:52:43 29E263348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 62 18-01-2026 12:33:40 14AY07491 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 63 18-01-2026 12:29:57 30K54054 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 64 18-01-2026 12:27:52 29F154620 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 65 18-01-2026 12:08:38 29V55165 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 66 18-01-2026 11:57:05 29AB34936 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 67 18-01-2026 11:47:36 29E266266 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 68 18-01-2026 11:45:35 30Z14293 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 69 18-01-2026 11:44:25 21E114668 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 70 18-01-2026 11:36:13 30P49354 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 71 18-01-2026 11:32:39 19H27785 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 72 18-01-2026 11:32:10 29G150933 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 73 19-01-2026 06:47:11 30Z51968 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 74 19-01-2026 05:40:01 37S22983 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 75 18-01-2026 18:07:07 36AL01657 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 76 18-01-2026 18:03:45 29K145930 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 77 18-01-2026 17:44:21 29T197122 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 78 18-01-2026 16:57:17 36F120197 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 79 18-01-2026 16:56:53 90B325127 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 80 18-01-2026 16:40:12 30K74830 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 81 18-01-2026 16:15:48 26AA06162 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 82 18-01-2026 15:27:58 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 83 18-01-2026 14:51:23 29BD01505 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 84 18-01-2026 14:00:52 17B468673 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 85 18-01-2026 13:59:00 18L127466 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 86 18-01-2026 13:37:29 14P19711 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 87 18-01-2026 13:33:11 20F92599 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 88 18-01-2026 13:00:45 29T33653 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 89 18-01-2026 13:00:28 29G201841 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 90 18-01-2026 12:52:19 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 91 18-01-2026 12:50:32 59N807970 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 92 18-01-2026 12:36:54 19G149066 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 93 18-01-2026 11:18:19 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 94 18-01-2026 10:48:19 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 95 18-01-2026 10:46:06 29M174577 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 96 18-01-2026 10:39:55 30M93452 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 97 18-01-2026 09:44:29 29C193500 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 98 18-01-2026 09:24:28 34B466151 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 99 18-01-2026 08:19:42 29BD12034 Trắng Xe mô tô Không đội mũ

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 21-01-2026 21:33:45 34H04263 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 21-01-2026 21:33:26 30G56494 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 3 21-01-2026 19:54:33 77H05422 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 21-01-2026 18:26:58 15H17927 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 5 22-01-2026 07:21:10 29L537950 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 6 22-01-2026 06:46:46 29V103086 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 22-01-2026 06:43:06 29AD06964 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 21-01-2026 16:56:28 17B666894 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 21-01-2026 16:21:48 36K71949 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 21-01-2026 16:06:37 29X749890 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 21-01-2026 15:49:30 90B205377 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 21-01-2026 15:07:13 18F69617 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 21-01-2026 15:03:45 29D122784 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 21-01-2026 15:03:41 29D208892 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 21-01-2026 15:03:41 29L562845 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 21-01-2026 14:20:58 29E224037 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 21-01-2026 14:13:13 29X523450 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 21-01-2026 13:50:44 29U43327 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 21-01-2026 13:35:18 18K143351 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 21-01-2026 13:33:39 20D104533 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 21-01-2026 13:31:53 89K62187 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 21-01-2026 10:25:11 150675 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 21-01-2026 10:11:46 19G153740 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 21-01-2026 10:08:18 30Y76010 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 21-01-2026 10:04:17 97B138233 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 21-01-2026 09:48:41 291106971 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 21-01-2026 09:39:51 14Z136987 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 21-01-2026 13:46:26 29E296137 Trắng Xe mô tô Chạy ngược chiều 29 22-01-2026 06:52:14 36D118697 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 30 21-01-2026 18:25:27 35AC02421 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 31 21-01-2026 17:36:27 29G101233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 32 21-01-2026 17:15:38 29B16910 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 33 21-01-2026 17:09:28 36F120197 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 34 21-01-2026 15:48:27 17B113979 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 35 21-01-2026 15:32:28 29T156632 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 36 21-01-2026 14:25:47 29F163548 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 37 21-01-2026 13:19:44 36H112950 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 38 21-01-2026 12:12:59 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 39 21-01-2026 12:01:11 29D261651 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 40 21-01-2026 11:56:59 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 41 21-01-2026 10:27:10 54Y33710 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 42 21-01-2026 07:55:37 88H58229 Trắng Xe mô tô Không đội mũ

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 27-01-2026 06:02:41 19C17740 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 26-01-2026 17:56:38 24A08306 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 3 26-01-2026 21:15:21 78C03689 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 26-01-2026 18:42:11 86H04597 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn 5 26-01-2026 17:47:55 90C14268 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 6 26-01-2026 19:07:04 98H04148 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 7 26-01-2026 16:46:51 88D106162 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 26-01-2026 16:35:02 29Y153479 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 26-01-2026 16:25:27 18F87006 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 26-01-2026 16:18:20 17AB07567 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 26-01-2026 16:17:50 29P179227 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 26-01-2026 16:15:56 14Z146559 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 26-01-2026 16:14:37 29V134552 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 26-01-2026 15:51:23 35H16432 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 26-01-2026 15:49:39 29E288443 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 26-01-2026 15:35:48 29G214872 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 26-01-2026 15:33:46 29BE10109 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 26-01-2026 15:28:32 17B61436 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 26-01-2026 15:28:04 29N194023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 26-01-2026 15:28:00 1666 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 26-01-2026 15:15:15 29P155972 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 26-01-2026 15:13:11 37B245386 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 26-01-2026 15:07:11 35AA12806 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 26-01-2026 14:44:40 37K173394 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 26-01-2026 14:43:53 43134725 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 26-01-2026 14:36:47 29V734260 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 26-01-2026 14:36:37 29B122083 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 26-01-2026 14:34:17 34E128157 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 26-01-2026 14:34:17 29BC09168 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 26-01-2026 10:25:07 29P120669 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 26-01-2026 10:19:40 37F183126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 26-01-2026 10:18:14 29G212292 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 26-01-2026 10:13:36 17L22202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 26-01-2026 10:11:56 18T13207 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 26-01-2026 09:51:22 29T63968 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 26-01-2026 08:41:36 29T184621 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 26-01-2026 08:40:16 29Y61916 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 26-01-2026 08:26:18 36BC00816 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 26-01-2026 08:26:17 29S697126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 26-01-2026 08:12:51 16N71414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 26-01-2026 14:17:30 29BA08381 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 26-01-2026 14:09:21 2G111758 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 26-01-2026 14:07:47 16N33015 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 26-01-2026 14:05:39 36B754233 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 26-01-2026 14:05:35 29L127001 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 26-01-2026 14:05:30 38H137904 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 26-01-2026 14:00:20 29E149140 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 26-01-2026 13:51:00 29LD41176 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 26-01-2026 13:50:26 29N178900 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 26-01-2026 13:47:00 35H104609 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 26-01-2026 13:44:27 18D174870 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 52 26-01-2026 13:43:04 30K44340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 53 26-01-2026 13:14:30 23B167716 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 54 26-01-2026 13:06:25 29V141742 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 55 26-01-2026 13:02:43 29K66886 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 56 26-01-2026 12:49:17 29Y573990 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 57 26-01-2026 12:41:58 88S19251 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 58 26-01-2026 12:35:32 177B7111 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 59 26-01-2026 12:33:38 14S105101 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 60 26-01-2026 11:51:30 29BL08320 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 61 26-01-2026 11:51:22 29Y335076 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 62 26-01-2026 11:51:21 23Y32542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 63 26-01-2026 10:52:29 29Y758839 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 64 26-01-2026 10:44:31 30M22337 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 65 26-01-2026 17:00:58 29Y551256 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 66 26-01-2026 16:42:17 17L42049 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 67 26-01-2026 16:22:55 29BM05219 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 68 26-01-2026 16:13:13 19K116813 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 69 26-01-2026 16:01:32 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 70 26-01-2026 16:00:44 29P186411 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 71 26-01-2026 15:57:06 75AE04086 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 72 26-01-2026 14:43:33 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 73 26-01-2026 14:37:22 14U154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 74 26-01-2026 13:31:51 28D129704 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 75 26-01-2026 11:56:49 29E276439 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 76 26-01-2026 11:55:16 88D119777 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 77 26-01-2026 11:48:35 29E297553 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 78 26-01-2026 11:38:26 29AD27207 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 79 26-01-2026 11:28:35 18E131637 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 80 26-01-2026 11:10:01 14D154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 81 26-01-2026 10:13:47 29147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 82 26-01-2026 09:33:02 29AA29500 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 83 26-01-2026 09:19:47 29C194686 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 84 26-01-2026 09:03:07 29U131731 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 85 26-01-2026 07:41:33 29G101233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ

1 28-01-2026 18:21:36 Không đội mũ Xe mô tô 29S679519 2 28-01-2026 17:53:15 Không đội mũ Xe mô tô 17L42040 3 28-01-2026 17:41:51 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 4 28-01-2026 17:40:26 Không đội mũ Xe mô tô 29BL07325 5 28-01-2026 17:34:21 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 6 28-01-2026 16:36:52 Không đội mũ Xe mô tô 29Y86966 7 28-01-2026 16:23:18 Không đội mũ Xe mô tô 29P200999 8 28-01-2026 16:08:07 Không đội mũ Xe mô tô 30Y52833 9 28-01-2026 15:31:04 Không đội mũ Xe mô tô 17AE09125 10 28-01-2026 15:24:20 Không đội mũ Xe mô tô 29D266629 11 28-01-2026 15:19:03 Không đội mũ Xe mô tô 29E252261 12 28-01-2026 15:07:50 Không đội mũ Xe mô tô 29B190927 13 28-01-2026 14:48:42 Không đội mũ Xe mô tô 29T197122 14 28-01-2026 14:24:37 Không đội mũ Xe mô tô 37AS06161 15 28-01-2026 14:06:12 Không đội mũ Xe mô tô 29S135481 16 28-01-2026 13:42:14 Không đội mũ Xe mô tô 29X40709 17 28-01-2026 13:34:45 Không đội mũ Xe mô tô 29P190723 18 28-01-2026 13:03:38 Không đội mũ Xe mô tô 29P201935 19 28-01-2026 12:28:58 Không đội mũ Xe mô tô 29F163548 20 28-01-2026 12:17:53 Không đội mũ Xe mô tô 29B10868 21 28-01-2026 12:01:36 Không đội mũ Xe mô tô 19E112520 22 28-01-2026 11:54:46 Không đội mũ Xe mô tô 29B139660 23 28-01-2026 11:35:18 Không đội mũ Xe mô tô 29D236184 24 28-01-2026 10:46:25 Không đội mũ Xe mô tô 36K316332 25 28-01-2026 09:24:12 Không đội mũ Xe mô tô 34M105836 26 28-01-2026 07:48:44 Không đội mũ Xe mô tô 29F139965 27 29-01-2026 07:06:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H15256 28 29-01-2026 06:52:21 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30F71600 29 29-01-2026 06:48:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P95550 30 29-01-2026 06:46:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K48636 31 29-01-2026 06:37:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K103532 32 29-01-2026 06:05:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X33203 33 29-01-2026 01:23:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B656715 34 29-01-2026 00:58:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B412693 35 29-01-2026 00:35:23 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30H44466 36 28-01-2026 20:18:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA44477 37 28-01-2026 20:10:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H92433 38 28-01-2026 19:59:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28S67639 39 28-01-2026 19:10:18 Vượt đèn đỏ Ô tô con 30E06006 40 28-01-2026 19:09:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F76040 41 28-01-2026 17:37:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE57078 42 28-01-2026 17:37:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA76447 43 28-01-2026 17:30:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E151704 44 28-01-2026 17:08:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P142820 45 28-01-2026 16:58:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126602 46 28-01-2026 16:58:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V335838 47 28-01-2026 16:53:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L170850 48 28-01-2026 16:51:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AA82721 49 28-01-2026 16:45:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36R88304 50 28-01-2026 16:45:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 028B103917 51 28-01-2026 16:39:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37AC04664 52 28-01-2026 16:37:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 27B128435 53 28-01-2026 16:35:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99H70131 54 28-01-2026 16:25:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AC07019 55 28-01-2026 16:07:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C206315 56 28-01-2026 15:57:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H150667 57 28-01-2026 15:56:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18L117106 58 28-01-2026 15:52:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y97923 59 28-01-2026 15:40:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V774673 60 28-01-2026 15:33:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D100414 61 28-01-2026 15:24:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D266629 62 28-01-2026 15:23:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P103197 63 28-01-2026 15:14:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB19849 64 28-01-2026 15:05:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E141802 65 28-01-2026 14:56:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59230297 66 28-01-2026 14:48:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D205957 67 28-01-2026 14:40:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BL02302 68 28-01-2026 14:40:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T117403 69 28-01-2026 14:13:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15B121079 70 28-01-2026 14:07:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M28652 71 28-01-2026 13:56:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C108050 72 28-01-2026 13:55:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K113984 73 28-01-2026 13:34:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19H127649 74 28-01-2026 13:27:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F88949 75 28-01-2026 13:15:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F130872 76 28-01-2026 12:40:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17AA45155 77 28-01-2026 12:38:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT10620 78 28-01-2026 12:22:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y84358 79 28-01-2026 12:11:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AM06280 80 28-01-2026 11:53:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20H45966 81 28-01-2026 11:51:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K36876 82 28-01-2026 11:01:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L127149 83 28-01-2026 10:58:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y368420 84 28-01-2026 10:17:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H180657 85 28-01-2026 10:10:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H68025 86 28-01-2026 09:08:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F101356 87 28-01-2026 09:04:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BK13613 88 28-01-2026 08:51:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 51Y18205 89 28-01-2026 08:38:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17N32668 90 28-01-2026 07:52:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B134027 91 28-01-2026 10:13:34 Chạy ngược chiều Xe mô tô 36AB98965 92 29-01-2026 02:59 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 24C11663 93 29-01-2026 00:03 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36G00035 94 28-01-2026 22:52 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 21C05226 95 28-01-2026 21:12 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 15C31113 96 28-01-2026 21:11 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 43H10494 97 28-01-2026 17:45 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 88A00552 98 28-01-2026 17:29 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 90C14268 99 28-01-2026 15:23 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 36H02430 100 28-01-2026 18:56:27 Chạy sai làn đường Ô tô con 51K02159

1 30-01-2026 01:55:12 29C57149 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 29-01-2026 19:40:15 50H55110 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 3 29-01-2026 22:24:13 77C07059 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn 4 30-01-2026 05:33:52 88A37858 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 5 29-01-2026 17:13:47 88M00026 Xanh Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 6 29-01-2026 22:08:05 89C28423 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 7 30-01-2026 05:12:01 TK7520 Đỏ Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 8 29-01-2026 16:50:21 75D118723 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 9 29-01-2026 16:47:11 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 10 29-01-2026 16:32:23 29Y137677 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 11 29-01-2026 16:28:35 35AA02940 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 12 29-01-2026 15:44:14 99V20376 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 13 29-01-2026 15:39:12 34AA28999 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 14 29-01-2026 15:26:05 29L196103 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 15 29-01-2026 15:16:32 81C114398 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 16 29-01-2026 15:07:30 30X36818 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 17 29-01-2026 14:32:29 17B708356 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 18 29-01-2026 14:24:55 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 19 29-01-2026 12:33:22 19AE08074 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 20 29-01-2026 11:34:58 29AA24786 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 21 29-01-2026 11:28:59 29P108802 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 22 29-01-2026 11:06:29 20G146545 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 23 29-01-2026 11:06:18 29D100414 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 24 29-01-2026 11:04:12 29Y368420 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 25 29-01-2026 10:22:36 29B183090 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 26 29-01-2026 09:54:10 29MD180110 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 27 29-01-2026 09:54:01 29R62600 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 28 29-01-2026 09:14:36 29X104078 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 29 29-01-2026 09:09:29 29H0174435 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 30 29-01-2026 17:18:59 29H147810 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 31 29-01-2026 17:17:56 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 32 29-01-2026 17:07:12 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 33 29-01-2026 17:04:02 29E139105 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 34 29-01-2026 18:05:03 30H55888 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường 35 30-01-2026 07:29:37 29D243880 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 30-01-2026 07:06:37 98B144422 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 30-01-2026 07:02:39 29P120163 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 29-01-2026 17:41:03 29BE12196 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 29-01-2026 17:31:28 37AS81757 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 29-01-2026 17:12:18 29F121277 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 29-01-2026 17:08:06 29K151768 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 29-01-2026 17:07:58 38AA14018 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 29-01-2026 16:47:24 29E172028 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 29-01-2026 16:45:28 34AA15776 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 29-01-2026 16:35:53 29BC02768 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 29-01-2026 16:35:05 29BK14826 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 29-01-2026 16:17:58 23AE02632 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 29-01-2026 15:54:49 29B232738 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 29-01-2026 15:54:48 29X771827 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 29-01-2026 15:35:49 30M30322 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 29-01-2026 15:33:56 17B406778 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 52 29-01-2026 15:24:55 97B215464 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 53 29-01-2026 15:24:52 16L86857 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 54 29-01-2026 15:08:49 29D181566 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 55 29-01-2026 15:05:48 29Z126147 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 56 29-01-2026 15:00:03 29F19095 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 57 29-01-2026 14:33:12 35B164854 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 58 29-01-2026 14:31:16 29BL01194 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 59 29-01-2026 14:27:14 29S635384 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 60 29-01-2026 14:23:28 29AD38304 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 61 29-01-2026 13:02:54 30H66294 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 62 29-01-2026 12:10:49 29E263348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 63 29-01-2026 11:25:18 36E119340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 64 29-01-2026 10:59:53 29T138635 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 65 29-01-2026 10:41:17 17B449713 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 66 29-01-2026 10:37:07 18F120518 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 67 29-01-2026 10:27:52 29K212799 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 68 29-01-2026 10:25:56 29T149979 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 69 29-01-2026 10:17:52 36R86401 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 70 29-01-2026 10:06:07 29D208580 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 71 29-01-2026 09:26:03 18E26648 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 72 29-01-2026 09:20:49 88AB41388 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 73 29-01-2026 09:15:04 30L80472 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 74 29-01-2026 09:10:42 21B217683 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 75 29-01-2026 08:59:43 29BC02985 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ





