Danh sách 1015 lỗi phạt nguội, các chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 68

Theo danh sách phạt nguội mới nhất từ 12h00 ngày 29/1 đến 12h00 ngày 30/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 41 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 26 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm và 01 trường hợp đi ngược chiều.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), có 07 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Như vậy, theo số liệu từ Cục CSGT, tổng cộng tháng 1 có hơn 1000 lượt vi phạm giao thông phải nộp phạt nguội.
Danh sách phạt nguội tháng 1 cụ thể như sau:
| STT
| Thời gian phát hiện
| Biển số
| Màu biển
| Đối tượng
| Loại cảnh báo
|
| 2/1/26 1:21
| 22A35890
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 2/1/26 1:01
| 29E20856
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 2/1/26 0:08
| 24C13939
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 1/1/26 21:48
| 29A79683
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 1/1/26 20:20
| 24H01854
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 1/1/26 19:23
| 99A83894
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 1/1/26 18:55
| 30G92785
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 1/1/26 12:08
| 30L61995
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
|
| 2/1/26 8:54
| 72F176642
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 8:53
| 29T148041
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 8:53
| 29Y148041
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 8:14
| 29S127946
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 7:28
| 29V110003
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 7:22
| 30H75996
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 4:03
| 19P114211
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 3:15
| 90AA03790
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 18:31
| 18E109736
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 17:58
| 18L121007
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 17:12
| 17B855199
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 17:08
| 17B832839
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 16:58
| 30M79924
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 16:31
| 29X128680
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 16:25
| 29BC07808
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 16:11
| 69H126481
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 15:29
| 30K78458
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 15:13
| 29E252261
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 15:05
| 33P92547
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 14:48
| 19K146342
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 14:40
| 37AS06161
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 14:37
| 18B289152
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 14:17
| 29V768339
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 14:10
| 29L557308
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 13:58
| 29H231378
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 13:20
| 71C162373
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 13:17
| 24V129003
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 12:48
| 29X353867
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 9:27
| 36BC03440
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 9:19
| 29AC77056
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 9:15
| 33N92903
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 8:36
| 29AD70113
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 8:30
| 29Y101185
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 8:05
| 98K115550
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 7:50
| 18H165685
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 7:26
| 35N160930
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 7:17
| 30M29063
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 1/1/26 7:07
| 36B838674
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
|
| 2/1/26 8:49
| 29X527031
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:37
| 29AA90314
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:35
| 29X508704
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:32
| 29E171421
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:26
| 29AE03893
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:21
| 29V359566
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:18
| 29S131939
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:13
| 36G129786
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:11
| 79N237400
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:09
| 21V72334
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 8:02
| 16K55869
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 7:45
| 29L187234
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:49
| 29U38610
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:42
| 29S140689
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:42
| 29D105403
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:34
| 99C132387
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:31
| 36G115077
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:19
| 29A006964
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:13
| 50N166877
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:08
| 29B194270
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:02
| 29B189149
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 9:34
| 29M99217
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 9:30
| 30L69959
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 9:15
| 30M31528
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 9:13
| 29E106561
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 9:06
| 29K136896
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 9:02
| 29X529563
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 8:42
| 29B202341
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 8:33
| 98B241475
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 8:29
| 29AP03266
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 8:18
| 29B110318
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 8:02
| 88AB96305
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 8:00
| 29X83575
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 7:51
| 18H165685
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 7:48
| 30Z18767
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:24
| 90H11868
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:24
| 29P113373
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:18
| 29G176690
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:13
| 29AX08561
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:53
| 29P187778
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:47
| 29P162144
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:40
| 29E143561
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:37
| 17B259842
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:30
| 98M115599
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:27
| 29P203503
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:22
| 29U113786
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:18
| 29E222974
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:12
| 29P106303
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:08
| 29L166920
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 14:04
| 29S100088
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 13:42
| 97B158637
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 13:30
| 29D105572
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 13:24
| 28FE01827
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 12:35
| 49D162231
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 12:01
| 29H120915
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 11:57
| 33P93151
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 11:57
| 37H139304
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 11:48
| 29B135077
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 11:42
| 28E104931
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 11:25
| 35N142333
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 10:53
| 29AE15842
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 17:17
| 29E149255
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 17:16
| 26C105508
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 17:06
| 21C100140
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:45
| 29N144356
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:38
| 29P182607
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:32
| 30K99674
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:30
| 29Y37199
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:22
| 19AB05023
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:20
| 29B188304
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:19
| 31889U5
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:11
| 69H126481
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 16:00
| 29Y356315
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:57
| 37P105528
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:47
| 30H16376
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:44
| 29F155006
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:32
| 18D165311
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:28
| 15B224626
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:26
| 29S625447
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 15:24
| 30K47097
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:23
| 29D145589
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:23
| 33P16297
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:06
| 29Y84657
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 17:40
| 29T211551
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 17:28
| 29X557202
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 17:24
| 29F11986
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 17:21
| 29X580260
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 19:52
| 30X24187
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 19:50
| 29P136783
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 19:50
| 29AC31672
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 19:50
| 26G119266
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 19:40
| 36G147202
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:59
| 26H78183
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:57
| 29AC83709
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:53
| 17B362669
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:49
| 29X761788
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 18:30
| 29L117490
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 22:55
| 29B191060
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 22:22
| 30E65802
| Trắng
| Ô tô con
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 21:26
| 29U121196
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 20:16
| 29AD24609
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 1/1/26 20:07
| 29Y306298
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:39
| 29P38660
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:35
| 30K92682
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:07
| 29X528536
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 4:18
| 29B167478
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:46
| 17D46810
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:45
| 29LD56032
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:43
| 18R15551
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:39
| 29V102674
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:37
| 29B188129
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:36
| 29AS00038
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:36
| 19P140815
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:34
| 89K93028
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:24
| 36AS11060
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:22
| 17B952459
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:16
| 30X94137
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:14
| 33N64463
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:05
| 30K91733
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:03
| 30F13440
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 7:03
| 30H89448
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:59
| 29Y369304
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:54
| 29P126517
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:52
| 30Z80966
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:52
| 9F147069
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:45
| 29L191859
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
|
| 2/1/26 6:42
| 99C141754
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| STT
| Thời gian phát hiện
| Loại cảnh báo
| Đối tượng
| Biển số
| 1
| 5/1/26 15:56
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29E263633
| 2
| 5/1/26 15:30
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29AD24609
| 3
| 5/1/26 14:45
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29E252261
| 4
| 5/1/26 14:29
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29F163548
| 5
| 5/1/26 14:24
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29B228901
| 6
| 5/1/26 14:04
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 89D107587
| 7
| 5/1/26 13:32
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36L610822
| 8
| 5/1/26 13:19
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29X583843
| 9
| 5/1/26 12:56
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29E128867
| 10
| 5/1/26 12:22
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29L38962
| 11
| 5/1/26 12:01
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29AB66162
| 12
| 5/1/26 11:09
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36H106809
| 13
| 5/1/26 10:56
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36H98169
| 14
| 5/1/26 10:55
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30X52637
| 15
| 5/1/26 9:28
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Y762262
| 16
| 5/1/26 9:24
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29V722946
| 17
| 5/1/26 9:17
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30Y41282
| 18
| 5/1/26 9:08
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29P33034
| 19
| 5/1/26 8:40
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 19P114211
| 20
| 5/1/26 8:03
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30F65016
| 21
| 5/1/26 7:43
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29G181233
| 22
| 5/1/26 7:41
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 17M66488
| 23
| 5/1/26 7:31
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30F65016
| 24
| 5/1/26 8:06
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30X38341
| 25
| 5/1/26 8:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E168732
| 26
| 5/1/26 8:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 14U156086
| 27
| 5/1/26 8:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36B778195
| 28
| 5/1/26 8:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AB05456
| 29
| 5/1/26 8:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36G115077
| 30
| 5/1/26 13:56
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 14Z159922
| 31
| 5/1/26 10:35
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 88B129432
| 32
| 5/1/26 10:33
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V740746
| 33
| 5/1/26 10:19
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29F153523
| 34
| 5/1/26 10:14
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X58511
| 35
| 5/1/26 10:14
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Z179398
| 36
| 5/1/26 10:05
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90B349224
| 37
| 5/1/26 9:56
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Z63039
| 38
| 6/1/26 7:26
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29H144716
| 39
| 6/1/26 7:13
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P179665
| 40
| 6/1/26 7:11
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29S31737
| 41
| 6/1/26 6:32
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 24H03786
| 42
| 6/1/26 4:48
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 88C28385
| 43
| 5/1/26 22:56
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 78C04587
| 44
| 5/1/26 20:33
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 36N2168
| 45
| 5/1/26 20:05
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 29F02576
| 46
| 5/1/26 17:19
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 98C25648
| 47
| 5/1/26 16:05
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 98C24436
| 48
| 5/1/26 10:38
| Chạy sai làn đường
| Ô tô con
| 89A84713
| 1
| 6/1/26 10:25
| Chạy sai làn đường
| Ô tô con
| 51G35877
| Trắng
| 2
| 6/1/26 20:05
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô con
| 29E39318
| Vàng
| 3
| 6/1/26 19:50
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| HD4326
| Đỏ
| 4
| 6/1/26 12:07
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V718507
| Trắng
| 5
| 6/1/26 12:16
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D204474
| Trắng
| 6
| 6/1/26 12:18
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18M14386
| Trắng
| 7
| 6/1/26 12:22
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35N140602
| Trắng
| 8
| 6/1/26 12:25
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30X62329
| Trắng
| 9
| 6/1/26 12:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E213536
| Trắng
| 10
| 6/1/26 12:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36B822559
| Trắng
| 11
| 6/1/26 12:39
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29S19420
| Trắng
| 12
| 6/1/26 12:41
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 25B189922
| Trắng
| 13
| 6/1/26 12:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X150596
| Trắng
| 14
| 6/1/26 13:12
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17B301818
| Trắng
| 15
| 6/1/26 13:24
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 55Y70555
| Trắng
| 16
| 6/1/26 14:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D113400
| Trắng
| 17
| 6/1/26 14:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 59T174577
| Trắng
| 18
| 6/1/26 14:51
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 26L110275
| Trắng
| 19
| 6/1/26 14:54
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D264390
| Trắng
| 20
| 6/1/26 15:04
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AA47878
| Trắng
| 21
| 6/1/26 15:06
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18B224035
| Trắng
| 22
| 6/1/26 15:15
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 34F109115
| Trắng
| 23
| 6/1/26 15:32
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29T120226
| Trắng
| 24
| 6/1/26 15:39
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 20B256609
| Trắng
| 25
| 6/1/26 15:43
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30L13351
| Trắng
| 26
| 6/1/26 16:06
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 98AK07209
| Trắng
| 27
| 6/1/26 16:07
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AA55462
| Trắng
| 28
| 6/1/26 16:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36B822170
| Trắng
| 29
| 6/1/26 16:40
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 14U112107
| Trắng
| 30
| 7/1/26 0:04
| Vượt đèn đỏ
| Ô tô con
| 30A73093
| Trắng
| 31
| 7/1/26 6:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29H174929
| Trắng
| 32
| 7/1/26 6:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29C198114
| Trắng
| 33
| 6/1/26 8:58
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29H162269
| Trắng
| 34
| 6/1/26 9:00
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29MD174435
| Trắng
| 35
| 6/1/26 9:32
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30X30804
| Trắng
| 36
| 6/1/26 9:41
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 34M107530
| Trắng
| 37
| 6/1/26 13:05
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 37AS06161
| Trắng
| 38
| 6/1/26 14:13
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 37B328274
| Trắng
| 39
| 6/1/26 14:22
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 35B158122
| Trắng
| 40
| 6/1/26 14:32
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36B156274
| Trắng
| 41
| 6/1/26 14:56
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29T11559
| Trắng
| 42
| 6/1/26 15:02
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29D227188
| Trắng
| 43
| 6/1/26 16:08
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29L136953
| Trắng
| 44
| 6/1/26 16:10
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 17AF00695
| Trắng
| 45
| 6/1/26 17:11
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29E220368
| Trắng
| STT
| Thời gian phát hiện
| Biển số
| Màu biển
| Đối tượng
| Loại cảnh báo
| 1
| 7/1/26 11:51
| 29C42881
| Vàng
| Ô tô cứu thương
| Không thắt dây đai an toàn
| 2
| 8/1/26 1:11
| 29E20249
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 3
| 7/1/26 23:33
| 30L89998
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 4
| 7/1/26 15:52
| 30M25852
| Trắng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 5
| 8/1/26 6:10
| 30M44098
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 6
| 7/1/26 20:04
| 34C28828
| Trắng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 7
| 7/1/26 14:23
| 98C36130
| Trắng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 8
| 7/1/26 20:56
| 99C10225
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 9
| 7/1/26 11:47
| 89E118500
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 10
| 7/1/26 11:35
| 37F197631
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 11
| 7/1/26 11:26
| 29E102340
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 12
| 7/1/26 11:24
| 29P67689
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 13
| 7/1/26 11:14
| 29T107891
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 14
| 8/1/26 7:05
| 29L517904
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 15
| 8/1/26 7:04
| 29D100821
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 16
| 8/1/26 7:01
| 11X10654
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 17
| 8/1/26 6:54
| 17AA81214
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 18
| 8/1/26 6:52
| 36AT04060
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 19
| 8/1/26 6:48
| 29X325526
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 20
| 8/1/26 6:34
| 18F76514
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 21
| 8/1/26 6:27
| 29A116508
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 22
| 8/1/26 6:25
| 19AD00602
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 23
| 8/1/26 6:19
| 98H115599
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 24
| 7/1/26 15:51
| 29L556755
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 25
| 7/1/26 15:48
| 17B609852
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 26
| 7/1/26 15:48
| 89AT04938
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 27
| 8/1/26 6:41
| 30Z29394
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 28
| 7/1/26 12:01
| 29AD33092
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 29
| 7/1/26 11:56
| 29V33038
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 30
| 7/1/26 11:51
| 14AA49284
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 31
| 7/1/26 11:32
| 39AA02940
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 32
| 7/1/26 10:49
| 30X30262
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 33
| 7/1/26 9:40
| 29L194780
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 34
| 7/1/26 7:05
| 30F34339
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 35
| 7/1/26 15:47
| 30B08813
| Trắng
| Ô tô con
| Chạy sai làn đường
| STT
| Thời gian phát hiện
| Loại cảnh báo
| Đối tượng
| Biển số
| 1
| 9/1/26 6:23
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AF00910
| 2
| 9/1/26 6:33
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17L31516
| 3
| 9/1/26 6:44
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18G150636
| 4
| 9/1/26 6:48
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 26AA05759
| 5
| 9/1/26 6:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 20G110483
| 6
| 9/1/26 7:28
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y64745
| 7
| 8/1/26 23:20
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 99H10331
| 8
| 8/1/26 19:31
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 37C40771
| 1
| 10/1/26 6:42
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29BC03019
| Trắng
| 2
| 10/1/26 6:42
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29F81194
| Trắng
| 3
| 10/1/26 7:25
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29Y331577
| Trắng
| 4
| 10/1/26 7:25
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 90B294806
| Trắng
| 5
| 10/1/26 7:13
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29P179665
| Trắng
| 6
| 10/1/26 7:11
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 31941Z3
| Trắng
| 7
| 10/1/26 6:58
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29D100821
| Trắng
| 8
| 10/1/26 6:52
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 17AA81214
| Trắng
| 9
| 9/1/26 7:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 98B332778
| Trắng
| 10
| 9/1/26 11:01
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 24B217992
| Trắng
| 11
| 9/1/26 10:44
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29D112780
| Trắng
| 12
| 9/1/26 10:42
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 36B354441
| Trắng
| 13
| 9/1/26 10:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29Y86136
| Trắng
| 14
| 9/1/26 10:21
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 36B388600
| Không xác định
| 15
| 9/1/26 11:40
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29BA02103
| Trắng
| 16
| 9/1/26 11:11
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29L163924
| Trắng
| 17
| 9/1/26 13:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29P58104
| Trắng
| 18
| 9/1/26 13:04
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29L529953
| Trắng
| 19
| 9/1/26 13:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 17B105301
| Trắng
| 20
| 9/1/26 12:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29AA55462
| Trắng
| 21
| 9/1/26 12:14
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 98D138625
| Trắng
| 22
| 9/1/26 14:07
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29E158249
| Trắng
| 23
| 9/1/26 13:41
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29Y21284
| Trắng
| 24
| 9/1/26 13:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29S30935
| Trắng
| 25
| 9/1/26 13:13
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29D180724
| Trắng
| 26
| 9/1/26 15:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 75AE04086
| Trắng
| 27
| 9/1/26 15:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29V773516
| Trắng
| 28
| 9/1/26 15:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29X300469
| Trắng
| 29
| 9/1/26 14:57
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29L166920
| Trắng
| 30
| 9/1/26 16:23
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29P153348
| Trắng
| 31
| 9/1/26 16:23
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 35B183643
| Trắng
| 32
| 9/1/26 16:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 38B117197
| Trắng
| 33
| 9/1/26 15:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29F40132
| Trắng
| 34
| 9/1/26 15:45
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29BC20003
| Trắng
| 35
| 9/1/26 16:58
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29G172647
| Trắng
| 36
| 9/1/26 16:56
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29G194003
| Trắng
| 37
| 9/1/26 16:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 36G115077
| Trắng
| 38
| 9/1/26 16:24
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29BE06203
| Trắng
| 39
| 9/1/26 14:16
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 28N16929
| Trắng
| 40
| 9/1/26 13:53
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29D157981
| Trắng
| 41
| 9/1/26 13:50
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 89AA89305
| Trắng
| 42
| 9/1/26 13:18
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29X21172
| Trắng
| 43
| 9/1/26 12:33
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29F163548
| Trắng
| 44
| 9/1/26 12:01
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29U55513
| Trắng
| 45
| 9/1/26 11:47
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29B200245
| Trắng
| 46
| 9/1/26 11:16
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29H114411
| Trắng
| 47
| 9/1/26 10:39
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 1E745842
| Trắng
| 48
| 9/1/26 8:32
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29BC08031
| Trắng
| 49
| 9/1/26 8:14
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 29L548852
| Trắng
| 50
| 10/1/26 7:03
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 30F34339
| Trắng
| 51
| 10/1/26 6:31
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| -
| -
| -
| -
| 16M72528
| Trắng
| 52
| 10/1/26 1:49
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Làn 1
| 79
| 60
| 100
| 89H01883
| Vàng
| 53
| 9/1/26 18:12
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| Làn 1
| 64
| 60
| 100
| 88F00204
| Vàng
| 54
| 9/1/26 16:58
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| Làn 1
| 82
| 60
| 100
| 29H76536
| Vàng
| 55
| 9/1/26 12:20
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô con
| Làn 1
| 81
| 60
| 100
| 30K15700
| Trắng
| 56
| 9/1/26 9:01
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Làn 1
| 84
| 60
| 100
| 29C44349
| Trắng
| STT
| Thời gian phát hiện
| Loại cảnh báo
| Đối tượng
| Biển số
| Màu biển
| Tên camera
| 1
| 12/1/26 6:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D100821
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 2
| 12/1/26 6:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E180252
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 3
| 12/1/26 6:44
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29N180990
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 4
| 11/1/26 9:04
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29S104508
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 5
| 11/1/26 7:57
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 34F115517
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 6
| 11/1/26 7:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 38MD184175
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 7
| 11/1/26 7:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Z77399
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 8
| 11/1/26 7:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90B294806
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 9
| 11/1/26 13:17
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AC48505
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 10
| 11/1/26 13:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X37878
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 11
| 11/1/26 10:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29B210611
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 12
| 11/1/26 16:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90B186886
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 13
| 11/1/26 15:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E252261
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 14
| 11/1/26 14:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30Z31592
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 15
| 11/1/26 14:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18M12412
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 16
| 11/1/26 13:46
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X74588
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 17
| 11/1/26 18:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29G161050
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 18
| 11/1/26 19:21
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29S202197
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 19
| 12/1/26 5:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P121669
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 20
| 12/1/26 7:14
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29A33126
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 21
| 12/1/26 6:47
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 23L70762
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 22
| 11/1/26 16:57
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36F120197
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 23
| 11/1/26 16:51
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29AC94401
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 24
| 11/1/26 16:19
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29L150770
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 25
| 11/1/26 14:27
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29S224301
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 26
| 11/1/26 14:25
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 90D100884
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 27
| 11/1/26 13:09
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29AE57121
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 28
| 11/1/26 13:07
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 22B121883
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 29
| 11/1/26 12:49
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29D134094
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 30
| 11/1/26 12:12
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29BC03061
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 31
| 11/1/26 10:48
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30N93452
| Trắng
| GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01
| 32
| 11/1/26 14:02
| Chạy ngược chiều
| Xe mô tô
| 29X767781
| Trắng
|
GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02
| 33
| 11/1/26 14:28
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 99H00378
| Vàng
|
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
| 34
| 11/1/26 23:41
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 29K11407
| Vàng
|
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
| 35
| 11/1/26 23:35
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô khách
| 98F01126
| Vàng
|
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
| 36
| 12/1/26 0:52
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 29H83201
| Vàng
|
KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231
| 1
| 13-01-2026 07:29:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 98107625
| 2
| 13-01-2026 07:13:16
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BC04179
| 3
| 13-01-2026 06:53:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BD14166
| 4
| 13-01-2026 06:39:09
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X758838
| 5
| 13-01-2026 06:35:25
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V144353
| 6
| 13-01-2026 06:35:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35K118169
| 7
| 13-01-2026 06:33:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y84657
| 8
| 13-01-2026 06:29:11
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30P43791
| 9
| 12/1/26 16:27
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 59B106400
| 10
| 12/1/26 16:21
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35AA14941
| 11
| 12/1/26 16:21
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D208580
| 12
| 12/1/26 16:16
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X745011
| 13
| 12/1/26 16:11
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 19L118320
| 14
| 12/1/26 16:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29C196530
| 15
| 12/1/26 16:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AS05316
| 16
| 12/1/26 15:52
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 37S22983
| 17
| 12/1/26 14:09
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D109926
| 18
| 12/1/26 14:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 14S16256
| 19
| 12/1/26 13:27
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 37P128890
| 20
| 12/1/26 13:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 28P101241
| 21
| 12/1/26 12:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 19N118492
| 22
| 12/1/26 12:14
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L506593
| 23
| 12/1/26 9:15
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18F144433
| 24
| 13-01-2026 05:43:49
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 20A89300
| 25
| 13-01-2026 05:37:32
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 88A83026
| 26
| 13-01-2026 05:21:25
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 63H04735
| 27
| 13-01-2026 04:11:31
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 35C05394
| 28
| 13-01-2026 00:55:30
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 24H04291
| 29
| 13-01-2026 00:43:13
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 29E19595
| 30
| 12/1/26 18:42
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 36H06252
| 31
| 12/1/26 18:07
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 29C96236
| 32
| 12/1/26 17:29
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 36H01317
| 33
| 12/1/26 16:39
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| 89H03355
| 34
| 12/1/26 16:29
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 14H00986
| 35
| 12/1/26 14:04
| Không thắt dây đai an toàn
| Những loại khác
| 29H33288
| 36
| 13-01-2026 07:29:25
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 54F14888
| 37
| 12/1/26 17:03
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Y368420
| 38
| 12/1/26 16:27
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 35AA02940
| 39
| 12/1/26 16:25
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29BM05219
| 40
| 12/1/26 16:01
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 17B927347
| 41
| 12/1/26 13:40
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29H143018
| 42
| 12/1/26 13:33
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29X109799
| 43
| 12/1/26 13:02
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 18C126931
| 44
| 12/1/26 11:31
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29L38962
| 45
| 12/1/26 11:30
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29MB173963
| 46
| 12/1/26 11:11
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36N81558
| 47
| 12/1/26 10:45
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Y156923
| 48
| 12/1/26 10:36
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30M93452
| 49
| 12/1/26 9:35
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29L189153
| 50
| 12/1/26 8:23
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Y37199
| 51
| 12/1/26 8:12
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Y760850
| 52
| 12/1/26 14:18
| Chạy ngược chiều
| Xe mô tô
| 29AD62461
| 1
| 14-01-2026 23:09:34
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 35F00462
| Vàng
| 2
| 14-01-2026 22:19:49
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 34H05685
| Vàng
| 3
| 14-01-2026 21:59:05
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 34C12068
| Trắng
| 4
| 14-01-2026 17:07:41
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 89C19889
| Vàng
| 5
| 14-01-2026 08:29:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 15B312973
| Trắng
| 6
| 14-01-2026 08:37:53
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X153201
| Trắng
| 7
| 14-01-2026 08:57:39
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V65130
| Trắng
| 8
| 14-01-2026 09:21:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35H104609
| Trắng
| 9
| 14-01-2026 09:24:26
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 88F49552
| Trắng
| 10
| 14-01-2026 09:24:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L537872
| Trắng
| 11
| 14-01-2026 09:30:01
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29S622662
| Trắng
| 12
| 14-01-2026 11:55:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 24P35526
| Trắng
| 13
| 14-01-2026 12:23:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29G219144
| Trắng
| 14
| 14-01-2026 14:32:39
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29H244177
| Trắng
| 15
| 14-01-2026 14:39:57
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18G148617
| Trắng
| 16
| 14-01-2026 15:45:48
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V529863
| Trắng
| 17
| 14-01-2026 16:10:11
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 24B273193
| Trắng
| 18
| 14-01-2026 16:24:13
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90B265873
| Trắng
| 19
| 15-01-2026 00:19:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29H172152
| Trắng
| 20
| 15-01-2026 06:01:09
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L523429
| Trắng
| 21
| 15-01-2026 06:17:49
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30K87339
| Trắng
| 22
| 15-01-2026 06:27:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18B193441
| Trắng
| 23
| 15-01-2026 06:33:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AK00640
| Trắng
| 24
| 15-01-2026 06:46:35
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35K100703
| Trắng
| 25
| 15-01-2026 06:48:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29G110814
| Trắng
| 26
| 15-01-2026 07:06:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L140109
| Trắng
| 27
| 14-01-2026 08:14:33
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Z54323
| Trắng
| 28
| 14-01-2026 09:08:22
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Y371432
| Trắng
| 29
| 14-01-2026 09:35:36
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 90B258751
| Trắng
| 30
| 14-01-2026 09:55:38
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29P173806
| Trắng
| 31
| 14-01-2026 11:15:32
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29U110889
| Trắng
| 32
| 14-01-2026 11:21:07
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 35AA02940
| Trắng
| 33
| 14-01-2026 11:26:00
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29AE51200
| Trắng
| 34
| 14-01-2026 11:29:21
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29T147514
| Trắng
| 35
| 14-01-2026 12:06:30
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 89AC01558
| Trắng
| 36
| 14-01-2026 12:31:36
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29G162275
| Trắng
| 37
| 14-01-2026 12:33:36
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29F163548
| Trắng
| 38
| 14-01-2026 12:39:54
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 22B121883
| Trắng
| 39
| 14-01-2026 13:24:38
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29X345870
| Trắng
| 40
| 14-01-2026 13:35:26
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29D129704
| Trắng
| 41
| 14-01-2026 13:54:14
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 21B221398
| Trắng
| 42
| 14-01-2026 13:58:48
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29C143199
| Trắng
| 43
| 14-01-2026 14:55:56
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36B656505
| Trắng
| 44
| 14-01-2026 15:46:17
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29M143195
| Trắng
| 45
| 14-01-2026 16:42:03
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 88F164123
| Trắng
| 46
| 14-01-2026 17:02:10
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29P191865
| Trắng
| 47
| 14-01-2026 17:24:52
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29T188618
| Trắng
| 48
| 14-01-2026 17:28:30
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30N16051
| Trắng
| 49
| 15-01-2026 07:03:35
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30Z519682
| Trắng
| 50
| 15-01-2026 07:09:27
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29AD33126
| Trắng
| 51
| 14-01-2026 14:28:09
| Chạy ngược chiều
| Xe mô tô
| 29E164582
| Trắng
| 52
| 14-01-2026 13:39:10
| Chạy ngược chiều
| Xe mô tô
| 21F30599
| Trắng
| STT
| Thời gian phát hiện
| Biển số
| Màu biển
| Đối tượng
| Loại cảnh báo
| 1
| 16-01-2026 08:28:44
| 29A52097
| Trắng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 2
| 16-01-2026 21:24:37
| 29B18636
| Vàng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 3
| 16-01-2026 21:44:09
| 34G00198
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 4
| 16-01-2026 16:49:51
| 88C24248
| Trắng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 5
| 16-01-2026 22:33:41
| 89H04218
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 6
| 16-01-2026 17:46:31
| 90C14268
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 7
| 17-01-2026 00:59:43
| 98A60346
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 8
| 16-01-2026 17:39:32
| 98C27644
| Trắng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 9
| 17-01-2026 04:28:59
| 29B127076
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 10
| 17-01-2026 04:11:30
| 289AA35230
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 11
| 16-01-2026 19:37:30
| 19C136789
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 12
| 16-01-2026 17:47:28
| 34B425447
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 13
| 16-01-2026 17:43:00
| 29Y573242
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 14
| 16-01-2026 17:42:34
| 29AD33126
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 15
| 16-01-2026 17:22:11
| 29P116608
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 16
| 16-01-2026 16:55:20
| 29AA88466
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 17
| 16-01-2026 16:20:46
| 29H156262
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 18
| 16-01-2026 16:18:48
| 36A53953
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 19
| 16-01-2026 16:10:53
| 29T199943
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 20
| 16-01-2026 16:06:29
| 26B233301
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 21
| 16-01-2026 15:58:31
| 29AA55462
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 22
| 16-01-2026 15:56:59
| 29E252261
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 23
| 16-01-2026 15:50:07
| 29AP02230
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 24
| 16-01-2026 15:22:19
| 30L57377
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 25
| 16-01-2026 15:21:48
| 29C180828
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 26
| 16-01-2026 15:20:14
| 36H112950
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 27
| 16-01-2026 15:18:23
| 30Z28612
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 28
| 16-01-2026 15:04:59
| 29L179690
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 29
| 16-01-2026 14:04:10
| 36D118697
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 30
| 16-01-2026 14:00:34
| 23B144702
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 31
| 16-01-2026 13:59:39
| 29T20357
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 32
| 16-01-2026 13:51:48
| 28H156534
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 33
| 16-01-2026 13:14:30
| 29T16978
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 34
| 16-01-2026 13:07:11
| 29P177310
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 35
| 16-01-2026 12:40:13
| 29B183793
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 36
| 16-01-2026 12:27:00
| 29E289954
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 37
| 16-01-2026 10:40:46
| 29L95945
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 38
| 16-01-2026 10:28:17
| 29G159402
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 39
| 16-01-2026 10:18:19
| 29X308042
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 40
| 16-01-2026 10:04:26
| 29P53459
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 41
| 16-01-2026 09:17:48
| 98B304789
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 42
| 16-01-2026 09:03:41
| 29E278496
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 43
| 17-01-2026 07:17:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 33P17724
| Trắng
| 44
| 17-01-2026 07:13:25
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18H15531
| Trắng
| 45
| 17-01-2026 07:09:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36B240716
| Trắng
| 46
| 17-01-2026 07:00:19
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30N22188
| Trắng
| 47
| 17-01-2026 06:56:15
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 11B125065
| Trắng
| 48
| 17-01-2026 06:52:39
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L126190
| Trắng
| 49
| 17-01-2026 06:52:38
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L555656
| Trắng
| 50
| 17-01-2026 06:26:19
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18AA14907
| Trắng
| 51
| 17-01-2026 06:25:48
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 21L122567
| Trắng
| 52
| 17-01-2026 06:18:04
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29K103532
| Trắng
| 53
| 17-01-2026 04:25:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E264191
| Trắng
| 54
| 17-01-2026 04:05:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 37D174642
| Trắng
| 55
| 17-01-2026 03:01:06
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29G191407
| Trắng
| 56
| 17-01-2026 02:01:23
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 28G103409
| Trắng
| 57
| 17-01-2026 01:22:46
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y327630
| Trắng
| 58
| 17-01-2026 01:18:48
| Vượt đèn đỏ
| Ô tô con
| 30I84045
| Trắng
| 59
| 16-01-2026 23:34:57
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D230484
| Trắng
| 60
| 16-01-2026 22:43:40
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30H42762
| Trắng
| 61
| 16-01-2026 22:24:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30Z15271
| Trắng
| 62
| 16-01-2026 22:22:42
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y154874
| Trắng
| 63
| 16-01-2026 22:16:58
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29T209087
| Trắng
| 64
| 16-01-2026 22:12:34
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E208132
| Trắng
| 65
| 16-01-2026 22:10:40
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L132602
| Trắng
| 66
| 16-01-2026 21:59:05
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17B952950
| Trắng
| 67
| 16-01-2026 21:53:45
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29F160099
| Trắng
| 68
| 16-01-2026 20:39:14
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AX00987
| Trắng
| 69
| 16-01-2026 20:39:13
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30L28021
| Trắng
| 70
| 16-01-2026 20:36:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30K27793
| Trắng
| 71
| 16-01-2026 20:30:48
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D201930
| Trắng
| 72
| 16-01-2026 19:47:09
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 19AA36657
| Trắng
| 73
| 16-01-2026 19:46:40
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 38AS03007
| Trắng
| 74
| 16-01-2026 18:54:56
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P170023
| Trắng
| 75
| 16-01-2026 18:43:48
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E151242
| Trắng
| 76
| 16-01-2026 18:20:24
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29B179021
| Trắng
| 77
| 16-01-2026 18:03:09
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y523408
| Trắng
| 78
| 16-01-2026 18:01:40
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30P42967
| Trắng
| 79
| 16-01-2026 17:51:34
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29G161667
| Trắng
| 80
| 16-01-2026 17:13:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 70A101187
| Trắng
| 81
| 16-01-2026 17:09:26
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36C200793
| Trắng
| 82
| 16-01-2026 17:04:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y741584
| Trắng
| 83
| 16-01-2026 17:04:26
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30M82315
| Trắng
| 84
| 16-01-2026 17:04:25
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AC61598
| Trắng
| 85
| 16-01-2026 17:04:16
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 21C100140
| Trắng
| 86
| 16-01-2026 16:38:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P184007
| Trắng
| 87
| 16-01-2026 16:27:58
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17L42049
| Trắng
| 88
| 16-01-2026 16:26:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D265239
| Trắng
| 89
| 16-01-2026 16:21:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30P41230
| Trắng
| 90
| 16-01-2026 16:12:06
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P155455
| Trắng
| 91
| 16-01-2026 16:05:05
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X529048
| Trắng
| 92
| 16-01-2026 15:58:45
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 88B132849
| Trắng
| 93
| 16-01-2026 15:49:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30N87123
| Trắng
| 94
| 16-01-2026 15:38:01
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 27B161574
| Trắng
| 95
| 16-01-2026 15:24:20
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V331738
| Trắng
| 96
| 16-01-2026 15:22:57
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E293059
| Trắng
| 97
| 16-01-2026 15:22:54
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18H106459
| Trắng
| 98
| 16-01-2026 15:20:33
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36H112950
| Trắng
| 99
| 16-01-2026 15:18:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29B162776
| Trắng
| 100
| 16-01-2026 15:17:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29N194023
| Trắng
| 101
| 16-01-2026 15:09:27
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18B127337
| Trắng
| 102
| 16-01-2026 15:05:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L179690
| Trắng
| 103
| 16-01-2026 15:01:22
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29G141510
| Trắng
| 104
| 16-01-2026 15:01:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AE57625
| Trắng
| 105
| 16-01-2026 14:59:07
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L129875
| Trắng
| 106
| 16-01-2026 14:57:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X338603
| Trắng
| 107
| 16-01-2026 14:57:11
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P174874
| Trắng
| 108
| 16-01-2026 14:55:16
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18E111827
| Trắng
| 109
| 16-01-2026 14:51:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 22K99779
| Trắng
| 110
| 16-01-2026 14:28:39
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29B129191
| Trắng
| 111
| 16-01-2026 14:08:15
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X39711
| Trắng
| 112
| 16-01-2026 13:58:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30N69532
| Trắng
| 113
| 16-01-2026 13:54:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BC11601
| Trắng
| 114
| 16-01-2026 13:46:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 21B166022
| Trắng
| 115
| 16-01-2026 13:15:53
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 98H124020
| Trắng
| 116
| 16-01-2026 13:06:51
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30L15789
| Trắng
| 117
| 16-01-2026 12:50:41
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 16N47572
| Trắng
| 118
| 16-01-2026 12:48:46
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BL04295
| Trắng
| 119
| 16-01-2026 12:33:28
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 76C120034
| Trắng
| 120
| 16-01-2026 12:28:05
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BM02897
| Trắng
| 121
| 16-01-2026 12:25:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L1434605
| Trắng
| 122
| 16-01-2026 12:14:20
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17B523437
| Trắng
| 123
| 16-01-2026 11:59:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BL02990
| Trắng
| 124
| 16-01-2026 11:55:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BD04459
| Trắng
| 125
| 16-01-2026 11:51:37
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 16N51636
| Trắng
| 126
| 16-01-2026 11:48:05
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BC00609
| Trắng
| 127
| 16-01-2026 11:30:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 14B152082
| Trắng
| 128
| 16-01-2026 11:13:44
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P179852
| Trắng
| 129
| 16-01-2026 11:11:23
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36F23407
| Trắng
| 130
| 16-01-2026 11:07:59
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36H506352
| Trắng
| 131
| 16-01-2026 11:07:28
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X10260
| Trắng
| 132
| 16-01-2026 11:02:04
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18H29644
| Trắng
| 133
| 16-01-2026 10:57:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 19K102728
| Trắng
| 134
| 16-01-2026 10:56:32
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30X34417
| Trắng
| 135
| 16-01-2026 10:51:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35K129243
| Trắng
| 136
| 16-01-2026 10:48:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35N147152
| Trắng
| 137
| 16-01-2026 10:44:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L557308
| Trắng
| 138
| 16-01-2026 10:10:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 35AA23251
| Trắng
| 139
| 16-01-2026 09:56:17
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90AC03092
| Trắng
| 140
| 16-01-2026 09:50:41
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L513128
| Trắng
| 141
| 16-01-2026 09:37:16
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V136229
| Trắng
| 142
| 16-01-2026 09:19:53
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30N91208
| Trắng
| 143
| 16-01-2026 09:12:12
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X520536
| Trắng
| 144
| 16-01-2026 09:08:36
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29H235242
| Trắng
| 145
| 16-01-2026 09:04:34
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 24HB04695
| Trắng
| 146
| 16-01-2026 08:47:18
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BL00666
| Trắng
| 147
| 16-01-2026 08:35:48
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90B246893
| Trắng
| 148
| 16-01-2026 08:35:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29X502747
| Trắng
| 149
| 16-01-2026 08:24:45
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30Z51956
| Trắng
| 150
| 16-01-2026 08:24:41
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 25B159408
| Trắng
| 151
| 16-01-2026 08:09:30
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29T90177
| Trắng
| 152
| 16-01-2026 08:03:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36B583523
| Trắng
| 153
| 16-01-2026 07:57:25
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29F136084
| Trắng
| 154
| 16-01-2026 07:34:57
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17B120256
| Trắng
| STT
| Thời gian phát hiện
| Biển số
| Màu biển
| Đối tượng
| Loại cảnh báo
| 1
| 18-01-2026 19:23:01
| 12H03053
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 2
| 18-01-2026 19:31:35
| 15B03782
| Vàng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 3
| 18-01-2026 18:33:20
| 29B16316
| Vàng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 4
| 18-01-2026 19:43:28
| 29LD00228
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 5
| 18-01-2026 11:17:25
| 30G24684
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 6
| 18-01-2026 18:00:37
| 30G81030
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 7
| 18-01-2026 14:25:13
| 34C09441
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 8
| 18-01-2026 18:09:00
| 98C08857
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 9
| 18-01-2026 22:50:29
| 98H07072
| Vàng
| Những loại khác
| Không thắt dây đai an toàn
| 10
| 19-01-2026 06:47:14
| 89F111089
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 11
| 19-01-2026 06:47:11
| 29B114092
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 12
| 19-01-2026 06:20:20
| 29E210095
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 13
| 19-01-2026 05:57:09
| 29X528536
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 14
| 19-01-2026 05:11:35
| 28X318503
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 15
| 18-01-2026 20:42:28
| 21V44363
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 16
| 18-01-2026 20:38:42
| 198D165436
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 17
| 18-01-2026 20:21:26
| 29A835066
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 18
| 18-01-2026 19:53:15
| 30B04769
| Trắng
| Ô tô con
| Vượt đèn đỏ
| 19
| 18-01-2026 19:23:43
| 34L472413
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 20
| 18-01-2026 19:02:36
| 29D193074
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 21
| 18-01-2026 18:38:03
| 30L22542
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 22
| 18-01-2026 18:36:00
| 18B269181
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 23
| 18-01-2026 18:25:03
| 29X711031
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 24
| 18-01-2026 17:48:11
| 19G123724
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 25
| 18-01-2026 17:32:30
| 30H12374
| Trắng
| Ô tô con
| Vượt đèn đỏ
| 26
| 18-01-2026 17:13:47
| 29B229262
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 27
| 18-01-2026 17:08:24
| 29P116512
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 28
| 18-01-2026 17:05:55
| 36BD02737
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 29
| 18-01-2026 17:04:08
| 29P163598
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 30
| 18-01-2026 16:36:54
| 66L184999
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 31
| 18-01-2026 16:31:20
| 29G148733
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 32
| 18-01-2026 16:31:09
| 29B214379
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 33
| 18-01-2026 16:30:00
| 18H185123
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 34
| 18-01-2026 16:18:23
| 29D103752
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 35
| 18-01-2026 16:15:50
| 26AA06162
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 36
| 18-01-2026 16:12:03
| 18GA09314
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 37
| 18-01-2026 16:12:03
| 29BK14323
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 38
| 18-01-2026 16:08:30
| 30X54960
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 39
| 18-01-2026 16:04:24
| 29Z77110
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 40
| 18-01-2026 16:04:18
| 30H21307
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 41
| 18-01-2026 16:01:09
| 98K115550
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 42
| 18-01-2026 15:45:11
| 29AE34002
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 43
| 18-01-2026 15:32:05
| 22B211752
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 44
| 18-01-2026 15:26:12
| 17N45474
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 45
| 18-01-2026 15:24:21
| 35N137901
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 46
| 18-01-2026 15:16:39
| 30L16458
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 47
| 18-01-2026 14:57:52
| 20E137430
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 48
| 18-01-2026 14:57:19
| 16P52129
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 49
| 18-01-2026 14:51:35
| 37E160874
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 50
| 18-01-2026 14:51:33
| 29BC04521
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 51
| 18-01-2026 14:46:07
| 29B233333
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 52
| 18-01-2026 14:46:04
| 29P121416
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 53
| 18-01-2026 14:40:17
| 18F143473
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 54
| 18-01-2026 14:28:43
| 29E228202
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 55
| 18-01-2026 14:05:32
| 29S142348
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 56
| 18-01-2026 13:44:33
| 29Z95730
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 57
| 18-01-2026 13:40:57
| 29L557308
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 58
| 18-01-2026 13:35:17
| 18H130739
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 59
| 18-01-2026 13:33:15
| 29L150647
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 60
| 18-01-2026 13:12:12
| 29F169153
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 61
| 18-01-2026 12:52:43
| 29E263348
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 62
| 18-01-2026 12:33:40
| 14AY07491
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 63
| 18-01-2026 12:29:57
| 30K54054
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 64
| 18-01-2026 12:27:52
| 29F154620
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 65
| 18-01-2026 12:08:38
| 29V55165
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 66
| 18-01-2026 11:57:05
| 29AB34936
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 67
| 18-01-2026 11:47:36
| 29E266266
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 68
| 18-01-2026 11:45:35
| 30Z14293
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 69
| 18-01-2026 11:44:25
| 21E114668
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 70
| 18-01-2026 11:36:13
| 30P49354
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 71
| 18-01-2026 11:32:39
| 19H27785
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 72
| 18-01-2026 11:32:10
| 29G150933
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 73
| 19-01-2026 06:47:11
| 30Z51968
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 74
| 19-01-2026 05:40:01
| 37S22983
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 75
| 18-01-2026 18:07:07
| 36AL01657
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 76
| 18-01-2026 18:03:45
| 29K145930
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 77
| 18-01-2026 17:44:21
| 29T197122
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 78
| 18-01-2026 16:57:17
| 36F120197
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 79
| 18-01-2026 16:56:53
| 90B325127
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 80
| 18-01-2026 16:40:12
| 30K74830
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 81
| 18-01-2026 16:15:48
| 26AA06162
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 82
| 18-01-2026 15:27:58
| 90B258751
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 83
| 18-01-2026 14:51:23
| 29BD01505
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 84
| 18-01-2026 14:00:52
| 17B468673
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 85
| 18-01-2026 13:59:00
| 18L127466
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 86
| 18-01-2026 13:37:29
| 14P19711
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 87
| 18-01-2026 13:33:11
| 20F92599
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 88
| 18-01-2026 13:00:45
| 29T33653
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 89
| 18-01-2026 13:00:28
| 29G201841
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 90
| 18-01-2026 12:52:19
| 37AS06161
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 91
| 18-01-2026 12:50:32
| 59N807970
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 92
| 18-01-2026 12:36:54
| 19G149066
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 93
| 18-01-2026 11:18:19
| 29AE01029
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 94
| 18-01-2026 10:48:19
| 29AE01029
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 95
| 18-01-2026 10:46:06
| 29M174577
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 96
| 18-01-2026 10:39:55
| 30M93452
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 97
| 18-01-2026 09:44:29
| 29C193500
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 98
| 18-01-2026 09:24:28
| 34B466151
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 99
| 18-01-2026 08:19:42
| 29BD12034
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| STT
| Thời gian phát hiện
| Biển số
| Màu biển
| Đối tượng
| Loại cảnh báo
| 1
| 21-01-2026 21:33:45
| 34H04263
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 2
| 21-01-2026 21:33:26
| 30G56494
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 3
| 21-01-2026 19:54:33
| 77H05422
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 4
| 21-01-2026 18:26:58
| 15H17927
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 5
| 22-01-2026 07:21:10
| 29L537950
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 6
| 22-01-2026 06:46:46
| 29V103086
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 7
| 22-01-2026 06:43:06
| 29AD06964
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 8
| 21-01-2026 16:56:28
| 17B666894
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 9
| 21-01-2026 16:21:48
| 36K71949
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 10
| 21-01-2026 16:06:37
| 29X749890
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 11
| 21-01-2026 15:49:30
| 90B205377
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 12
| 21-01-2026 15:07:13
| 18F69617
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 13
| 21-01-2026 15:03:45
| 29D122784
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 14
| 21-01-2026 15:03:41
| 29D208892
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 15
| 21-01-2026 15:03:41
| 29L562845
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 16
| 21-01-2026 14:20:58
| 29E224037
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 17
| 21-01-2026 14:13:13
| 29X523450
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 18
| 21-01-2026 13:50:44
| 29U43327
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 19
| 21-01-2026 13:35:18
| 18K143351
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 20
| 21-01-2026 13:33:39
| 20D104533
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 21
| 21-01-2026 13:31:53
| 89K62187
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 22
| 21-01-2026 10:25:11
| 150675
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 23
| 21-01-2026 10:11:46
| 19G153740
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 24
| 21-01-2026 10:08:18
| 30Y76010
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 25
| 21-01-2026 10:04:17
| 97B138233
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 26
| 21-01-2026 09:48:41
| 291106971
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 27
| 21-01-2026 09:39:51
| 14Z136987
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 28
| 21-01-2026 13:46:26
| 29E296137
| Trắng
| Xe mô tô
| Chạy ngược chiều
| 29
| 22-01-2026 06:52:14
| 36D118697
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 30
| 21-01-2026 18:25:27
| 35AC02421
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 31
| 21-01-2026 17:36:27
| 29G101233
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 32
| 21-01-2026 17:15:38
| 29B16910
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 33
| 21-01-2026 17:09:28
| 36F120197
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 34
| 21-01-2026 15:48:27
| 17B113979
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 35
| 21-01-2026 15:32:28
| 29T156632
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 36
| 21-01-2026 14:25:47
| 29F163548
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 37
| 21-01-2026 13:19:44
| 36H112950
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 38
| 21-01-2026 12:12:59
| 90B258751
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 39
| 21-01-2026 12:01:11
| 29D261651
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 40
| 21-01-2026 11:56:59
| 29E252261
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 41
| 21-01-2026 10:27:10
| 54Y33710
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 42
| 21-01-2026 07:55:37
| 88H58229
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| STT
| Thời gian phát hiện
| Biển số
| Màu biển
| Đối tượng
| Loại cảnh báo
| 1
| 27-01-2026 06:02:41
| 19C17740
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 2
| 26-01-2026 17:56:38
| 24A08306
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 3
| 26-01-2026 21:15:21
| 78C03689
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 4
| 26-01-2026 18:42:11
| 86H04597
| Vàng
| Đầu kéo
| Không thắt dây đai an toàn
| 5
| 26-01-2026 17:47:55
| 90C14268
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 6
| 26-01-2026 19:07:04
| 98H04148
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 7
| 26-01-2026 16:46:51
| 88D106162
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 8
| 26-01-2026 16:35:02
| 29Y153479
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 9
| 26-01-2026 16:25:27
| 18F87006
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 10
| 26-01-2026 16:18:20
| 17AB07567
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 11
| 26-01-2026 16:17:50
| 29P179227
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 12
| 26-01-2026 16:15:56
| 14Z146559
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 13
| 26-01-2026 16:14:37
| 29V134552
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 14
| 26-01-2026 15:51:23
| 35H16432
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 15
| 26-01-2026 15:49:39
| 29E288443
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 16
| 26-01-2026 15:35:48
| 29G214872
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 17
| 26-01-2026 15:33:46
| 29BE10109
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 18
| 26-01-2026 15:28:32
| 17B61436
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 19
| 26-01-2026 15:28:04
| 29N194023
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 20
| 26-01-2026 15:28:00
| 1666
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 21
| 26-01-2026 15:15:15
| 29P155972
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 22
| 26-01-2026 15:13:11
| 37B245386
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 23
| 26-01-2026 15:07:11
| 35AA12806
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 24
| 26-01-2026 14:44:40
| 37K173394
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 25
| 26-01-2026 14:43:53
| 43134725
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 26
| 26-01-2026 14:36:47
| 29V734260
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 27
| 26-01-2026 14:36:37
| 29B122083
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 28
| 26-01-2026 14:34:17
| 34E128157
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 29
| 26-01-2026 14:34:17
| 29BC09168
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 30
| 26-01-2026 10:25:07
| 29P120669
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 31
| 26-01-2026 10:19:40
| 37F183126
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 32
| 26-01-2026 10:18:14
| 29G212292
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 33
| 26-01-2026 10:13:36
| 17L22202
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 34
| 26-01-2026 10:11:56
| 18T13207
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 35
| 26-01-2026 09:51:22
| 29T63968
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 36
| 26-01-2026 08:41:36
| 29T184621
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 37
| 26-01-2026 08:40:16
| 29Y61916
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 38
| 26-01-2026 08:26:18
| 36BC00816
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 39
| 26-01-2026 08:26:17
| 29S697126
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 40
| 26-01-2026 08:12:51
| 16N71414
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 41
| 26-01-2026 14:17:30
| 29BA08381
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 42
| 26-01-2026 14:09:21
| 2G111758
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 43
| 26-01-2026 14:07:47
| 16N33015
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 44
| 26-01-2026 14:05:39
| 36B754233
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 45
| 26-01-2026 14:05:35
| 29L127001
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 46
| 26-01-2026 14:05:30
| 38H137904
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 47
| 26-01-2026 14:00:20
| 29E149140
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 48
| 26-01-2026 13:51:00
| 29LD41176
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 49
| 26-01-2026 13:50:26
| 29N178900
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 50
| 26-01-2026 13:47:00
| 35H104609
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 51
| 26-01-2026 13:44:27
| 18D174870
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 52
| 26-01-2026 13:43:04
| 30K44340
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 53
| 26-01-2026 13:14:30
| 23B167716
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 54
| 26-01-2026 13:06:25
| 29V141742
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 55
| 26-01-2026 13:02:43
| 29K66886
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 56
| 26-01-2026 12:49:17
| 29Y573990
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 57
| 26-01-2026 12:41:58
| 88S19251
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 58
| 26-01-2026 12:35:32
| 177B7111
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 59
| 26-01-2026 12:33:38
| 14S105101
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 60
| 26-01-2026 11:51:30
| 29BL08320
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 61
| 26-01-2026 11:51:22
| 29Y335076
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 62
| 26-01-2026 11:51:21
| 23Y32542
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 63
| 26-01-2026 10:52:29
| 29Y758839
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 64
| 26-01-2026 10:44:31
| 30M22337
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 65
| 26-01-2026 17:00:58
| 29Y551256
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 66
| 26-01-2026 16:42:17
| 17L42049
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 67
| 26-01-2026 16:22:55
| 29BM05219
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 68
| 26-01-2026 16:13:13
| 19K116813
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 69
| 26-01-2026 16:01:32
| 29E252261
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 70
| 26-01-2026 16:00:44
| 29P186411
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 71
| 26-01-2026 15:57:06
| 75AE04086
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 72
| 26-01-2026 14:43:33
| 90B258751
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 73
| 26-01-2026 14:37:22
| 14U154437
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 74
| 26-01-2026 13:31:51
| 28D129704
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 75
| 26-01-2026 11:56:49
| 29E276439
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 76
| 26-01-2026 11:55:16
| 88D119777
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 77
| 26-01-2026 11:48:35
| 29E297553
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 78
| 26-01-2026 11:38:26
| 29AD27207
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 79
| 26-01-2026 11:28:35
| 18E131637
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 80
| 26-01-2026 11:10:01
| 14D154437
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 81
| 26-01-2026 10:13:47
| 29147506
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 82
| 26-01-2026 09:33:02
| 29AA29500
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 83
| 26-01-2026 09:19:47
| 29C194686
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 84
| 26-01-2026 09:03:07
| 29U131731
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 85
| 26-01-2026 07:41:33
| 29G101233
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 1
| 28-01-2026 18:21:36
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29S679519
| 2
| 28-01-2026 17:53:15
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 17L42040
| 3
| 28-01-2026 17:41:51
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 90B258751
| 4
| 28-01-2026 17:40:26
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29BL07325
| 5
| 28-01-2026 17:34:21
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36F120197
| 6
| 28-01-2026 16:36:52
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29Y86966
| 7
| 28-01-2026 16:23:18
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29P200999
| 8
| 28-01-2026 16:08:07
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 30Y52833
| 9
| 28-01-2026 15:31:04
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 17AE09125
| 10
| 28-01-2026 15:24:20
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29D266629
| 11
| 28-01-2026 15:19:03
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29E252261
| 12
| 28-01-2026 15:07:50
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29B190927
| 13
| 28-01-2026 14:48:42
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29T197122
| 14
| 28-01-2026 14:24:37
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 37AS06161
| 15
| 28-01-2026 14:06:12
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29S135481
| 16
| 28-01-2026 13:42:14
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29X40709
| 17
| 28-01-2026 13:34:45
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29P190723
| 18
| 28-01-2026 13:03:38
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29P201935
| 19
| 28-01-2026 12:28:58
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29F163548
| 20
| 28-01-2026 12:17:53
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29B10868
| 21
| 28-01-2026 12:01:36
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 19E112520
| 22
| 28-01-2026 11:54:46
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29B139660
| 23
| 28-01-2026 11:35:18
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29D236184
| 24
| 28-01-2026 10:46:25
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 36K316332
| 25
| 28-01-2026 09:24:12
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 34M105836
| 26
| 28-01-2026 07:48:44
| Không đội mũ
| Xe mô tô
| 29F139965
| 27
| 29-01-2026 07:06:31
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90H15256
| 28
| 29-01-2026 06:52:21
| Vượt đèn đỏ
| Ô tô con
| 30F71600
| 29
| 29-01-2026 06:48:45
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P95550
| 30
| 29-01-2026 06:46:55
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29K48636
| 31
| 29-01-2026 06:37:50
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29K103532
| 32
| 29-01-2026 06:05:16
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30X33203
| 33
| 29-01-2026 01:23:06
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17B656715
| 34
| 29-01-2026 00:58:35
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 34B412693
| 35
| 29-01-2026 00:35:23
| Vượt đèn đỏ
| Ô tô con
| 30H44466
| 36
| 28-01-2026 20:18:12
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17AA44477
| 37
| 28-01-2026 20:10:32
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30H92433
| 38
| 28-01-2026 19:59:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 28S67639
| 39
| 28-01-2026 19:10:18
| Vượt đèn đỏ
| Ô tô con
| 30E06006
| 40
| 28-01-2026 19:09:04
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30F76040
| 41
| 28-01-2026 17:37:13
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AE57078
| 42
| 28-01-2026 17:37:10
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AA76447
| 43
| 28-01-2026 17:30:49
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E151704
| 44
| 28-01-2026 17:08:17
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P142820
| 45
| 28-01-2026 16:58:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L126602
| 46
| 28-01-2026 16:58:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V335838
| 47
| 28-01-2026 16:53:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L170850
| 48
| 28-01-2026 16:51:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 15AA82721
| 49
| 28-01-2026 16:45:27
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36R88304
| 50
| 28-01-2026 16:45:20
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 028B103917
| 51
| 28-01-2026 16:39:43
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 37AC04664
| 52
| 28-01-2026 16:37:33
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 27B128435
| 53
| 28-01-2026 16:35:03
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 99H70131
| 54
| 28-01-2026 16:25:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90AC07019
| 55
| 28-01-2026 16:07:07
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29C206315
| 56
| 28-01-2026 15:57:32
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18H150667
| 57
| 28-01-2026 15:56:42
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18L117106
| 58
| 28-01-2026 15:52:52
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30Y97923
| 59
| 28-01-2026 15:40:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29V774673
| 60
| 28-01-2026 15:33:44
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D100414
| 61
| 28-01-2026 15:24:22
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D266629
| 62
| 28-01-2026 15:23:02
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29P103197
| 63
| 28-01-2026 15:14:35
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 36AB19849
| 64
| 28-01-2026 15:05:00
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29E141802
| 65
| 28-01-2026 14:56:12
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 59230297
| 66
| 28-01-2026 14:48:32
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29D205957
| 67
| 28-01-2026 14:40:52
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BL02302
| 68
| 28-01-2026 14:40:13
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29T117403
| 69
| 28-01-2026 14:13:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 15B121079
| 70
| 28-01-2026 14:07:42
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30M28652
| 71
| 28-01-2026 13:56:08
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 19C108050
| 72
| 28-01-2026 13:55:58
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29K113984
| 73
| 28-01-2026 13:34:52
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 19H127649
| 74
| 28-01-2026 13:27:24
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30F88949
| 75
| 28-01-2026 13:15:44
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29F130872
| 76
| 28-01-2026 12:40:05
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17AA45155
| 77
| 28-01-2026 12:38:09
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AT10620
| 78
| 28-01-2026 12:22:20
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y84358
| 79
| 28-01-2026 12:11:12
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29AM06280
| 80
| 28-01-2026 11:53:19
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 20H45966
| 81
| 28-01-2026 11:51:23
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 30K36876
| 82
| 28-01-2026 11:01:37
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29L127149
| 83
| 28-01-2026 10:58:29
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29Y368420
| 84
| 28-01-2026 10:17:43
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 18H180657
| 85
| 28-01-2026 10:10:35
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 90H68025
| 86
| 28-01-2026 09:08:47
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29F101356
| 87
| 28-01-2026 09:04:37
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29BK13613
| 88
| 28-01-2026 08:51:54
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 51Y18205
| 89
| 28-01-2026 08:38:24
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 17N32668
| 90
| 28-01-2026 07:52:37
| Vượt đèn đỏ
| Xe mô tô
| 29B134027
| 91
| 28-01-2026 10:13:34
| Chạy ngược chiều
| Xe mô tô
| 36AB98965
| 92
| 29-01-2026 02:59
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 24C11663
| 93
| 29-01-2026 00:03
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 36G00035
| 94
| 28-01-2026 22:52
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 21C05226
| 95
| 28-01-2026 21:12
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 15C31113
| 96
| 28-01-2026 21:11
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 43H10494
| 97
| 28-01-2026 17:45
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô con
| 88A00552
| 98
| 28-01-2026 17:29
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 90C14268
| 99
| 28-01-2026 15:23
| Không thắt dây đai an toàn
| Ô tô tải
| 36H02430
| 100
| 28-01-2026 18:56:27
| Chạy sai làn đường
| Ô tô con
| 51K02159
| 1
| 30-01-2026 01:55:12
| 29C57149
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 2
| 29-01-2026 19:40:15
| 50H55110
| Vàng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 3
| 29-01-2026 22:24:13
| 77C07059
| Vàng
| Đầu kéo
| Không thắt dây đai an toàn
| 4
| 30-01-2026 05:33:52
| 88A37858
| Trắng
| Ô tô con
| Không thắt dây đai an toàn
| 5
| 29-01-2026 17:13:47
| 88M00026
| Xanh
| Ô tô tải dưới 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 6
| 29-01-2026 22:08:05
| 89C28423
| Trắng
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 7
| 30-01-2026 05:12:01
| TK7520
| Đỏ
| Ô tô tải từ 3,5 tấn
| Không thắt dây đai an toàn
| 8
| 29-01-2026 16:50:21
| 75D118723
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 9
| 29-01-2026 16:47:11
| 29E252261
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 10
| 29-01-2026 16:32:23
| 29Y137677
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 11
| 29-01-2026 16:28:35
| 35AA02940
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 12
| 29-01-2026 15:44:14
| 99V20376
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 13
| 29-01-2026 15:39:12
| 34AA28999
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 14
| 29-01-2026 15:26:05
| 29L196103
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 15
| 29-01-2026 15:16:32
| 81C114398
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 16
| 29-01-2026 15:07:30
| 30X36818
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 17
| 29-01-2026 14:32:29
| 17B708356
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 18
| 29-01-2026 14:24:55
| 29E252261
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 19
| 29-01-2026 12:33:22
| 19AE08074
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 20
| 29-01-2026 11:34:58
| 29AA24786
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 21
| 29-01-2026 11:28:59
| 29P108802
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 22
| 29-01-2026 11:06:29
| 20G146545
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 23
| 29-01-2026 11:06:18
| 29D100414
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 24
| 29-01-2026 11:04:12
| 29Y368420
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 25
| 29-01-2026 10:22:36
| 29B183090
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 26
| 29-01-2026 09:54:10
| 29MD180110
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 27
| 29-01-2026 09:54:01
| 29R62600
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 28
| 29-01-2026 09:14:36
| 29X104078
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 29
| 29-01-2026 09:09:29
| 29H0174435
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 30
| 29-01-2026 17:18:59
| 29H147810
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 31
| 29-01-2026 17:17:56
| 29AE01029
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 32
| 29-01-2026 17:07:12
| 29E252261
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 33
| 29-01-2026 17:04:02
| 29E139105
| Trắng
| Xe mô tô
| Không đội mũ
| 34
| 29-01-2026 18:05:03
| 30H55888
| Trắng
| Ô tô con
| Chạy sai làn đường
| 35
| 30-01-2026 07:29:37
| 29D243880
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 36
| 30-01-2026 07:06:37
| 98B144422
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 37
| 30-01-2026 07:02:39
| 29P120163
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 38
| 29-01-2026 17:41:03
| 29BE12196
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 39
| 29-01-2026 17:31:28
| 37AS81757
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 40
| 29-01-2026 17:12:18
| 29F121277
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 41
| 29-01-2026 17:08:06
| 29K151768
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 42
| 29-01-2026 17:07:58
| 38AA14018
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 43
| 29-01-2026 16:47:24
| 29E172028
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 44
| 29-01-2026 16:45:28
| 34AA15776
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 45
| 29-01-2026 16:35:53
| 29BC02768
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 46
| 29-01-2026 16:35:05
| 29BK14826
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 47
| 29-01-2026 16:17:58
| 23AE02632
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 48
| 29-01-2026 15:54:49
| 29B232738
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 49
| 29-01-2026 15:54:48
| 29X771827
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 50
| 29-01-2026 15:35:49
| 30M30322
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 51
| 29-01-2026 15:33:56
| 17B406778
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 52
| 29-01-2026 15:24:55
| 97B215464
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 53
| 29-01-2026 15:24:52
| 16L86857
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 54
| 29-01-2026 15:08:49
| 29D181566
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 55
| 29-01-2026 15:05:48
| 29Z126147
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 56
| 29-01-2026 15:00:03
| 29F19095
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 57
| 29-01-2026 14:33:12
| 35B164854
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 58
| 29-01-2026 14:31:16
| 29BL01194
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 59
| 29-01-2026 14:27:14
| 29S635384
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 60
| 29-01-2026 14:23:28
| 29AD38304
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 61
| 29-01-2026 13:02:54
| 30H66294
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 62
| 29-01-2026 12:10:49
| 29E263348
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 63
| 29-01-2026 11:25:18
| 36E119340
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 64
| 29-01-2026 10:59:53
| 29T138635
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 65
| 29-01-2026 10:41:17
| 17B449713
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 66
| 29-01-2026 10:37:07
| 18F120518
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 67
| 29-01-2026 10:27:52
| 29K212799
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 68
| 29-01-2026 10:25:56
| 29T149979
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 69
| 29-01-2026 10:17:52
| 36R86401
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 70
| 29-01-2026 10:06:07
| 29D208580
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 71
| 29-01-2026 09:26:03
| 18E26648
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 72
| 29-01-2026 09:20:49
| 88AB41388
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 73
| 29-01-2026 09:15:04
| 30L80472
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 74
| 29-01-2026 09:10:42
| 21B217683
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ
| 75
| 29-01-2026 08:59:43
| 29BC02985
| Trắng
| Xe mô tô
| Vượt đèn đỏ