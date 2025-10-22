Ứng dụng gọi xe giá rẻ gây áp lực cho các ông lớn Grab, Be...

Hàng loạt ứng dụng gọi xe mới xuất hiện và đua nhau mở rộng thị phần, đặc biệt tại TP HCM, khiến lĩnh vực này trở nên sôi động sau thời gian yên ắng.

Tada là một ví dụ điển hình. Ứng dụng này thuộc sở hữu của MVL Foundation Pte. Ltd. (Singapore), có mặt tại Việt Nam từ năm 2019 nhưng phải tạm dừng do hoạt động không hiệu quả. Đầu năm 2024, Tada quay trở lại và tập trung phát triển ở TP HCM. Bước ngoặt đến vào tháng 9-2024, khi Gojek rút lui, Tada có cơ hội mở rộng thị phần.

Hãng xe công nghệ Tada không thu chiết khấu đối tác tài xế

Một ứng dụng khác là Moovtek, thuộc Công ty CP TM-DV Moov (100% vốn Việt Nam), chỉ vừa ra mắt đầu vào tháng10-2025, với màu tím đặc trưng. Moovtek chọn TP HCM làm nơi khởi động, cung cấp cả dịch vụ gọi xe hai bánh và bốn bánh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đại diện Moovtek, cho biết nền tảng đang áp dụng mức chiết khấu cạnh tranh, 14% đối với xe máy và 21% đối với ô tô, nhằm giữ chân tài xế và mở rộng thị phần,giúp đối tác có thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung. Tài xế khi đăng ký còn nhận được nhiều quyền lợi bổ sung như tặng bảo hiểm xe máy và hoàn tiền đồng phục nếu đạt đủ số chuyến trong tháng.

Ngoài ra, Moovtek còn có chương trình thưởng cố định hằng tuần lên đến 440.000 đồng cho tài xế xe máy và 600.000 đồng cho tài xế ô tô, cùng các phần thưởng linh hoạt dịp lễ…. Doanh thu giờ cao điểm cũng được tính thêm, giúp tăng thu nhập cho tài xế.

Về phía khách hàng, Moovtek chọn chiến lược cạnh tranh bằng giá cước rẻ hơn 10% - 20% so với mức trung bình của thị trường. Khách hàng mới còn được giảm giá 30% - 50%, trong khi khách hàng thân thiết có thể nhận mã giảm giá đồng giá hoặc ưu đãi theo tuần.

Điểm nhấn của Moovtek là dịch vụ xe ghép, giúp khách tiết kiệm đến 40% chi phí so với dịch vụ ô tô công nghệ thông thường. "Nếu sau 15 phút không có khách cùng tuyến, hành khách vẫn được đi chuyến riêng mà không phát sinh thêm chi phí" - bà Tuyền nói.

Màu tím của hãng xe công nghệ Moovtek

Trong khi đó, Bship, ứng dụng của Công ty CP Dịch vụ Vận tải Xanh Butl, lại chọn hướng đi khác biệt khi sử dụng 100% xe điện. Bên cạnh dịch vụ chở khách, Bship còn mở rộng sang giao hàng, giao đồ ăn và thậm chí cung cấp dịch vụ lái xe cho người đã uống rượu bia. Ban đầu, ứng dụng này chỉ hoạt động ở khu vực ĐBSCL nhưng hiện đã "tiến quân" ra miền Trung và miền Bắc.

Theo ghi nhận, mức giá cạnh tranh là vũ khí chính của các tân binh này. Với quãng đường 8 km, giá cước xe máy của Moovtek chỉ khoảng 45.000 đồng, tức chỉ hơn 5.600 đồng/km, thấp hơn đáng kể so với mức 51.000-60.000 đồng (6.300 – 7.500 đồng/km) của các hãng lớn. Tada cũng duy trì giá rẻ hơn từ 15%-20% so với các đối thủ lớn.

Chị Lê Kim Huệ, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM), cho biết: "Tôi thường xuyên đi xe công nghệ, nên app nào mới ra cũng tải về thử. Trước đây, các hãng quen hay tăng giá vô tội vạ vào giờ cao điểm, rất khó chịu. Khi thử Tada, tôi thấy giá rẻ hơn cả chục ngàn đồng, dù đôi khi phải chờ hơi lâu. Nhưng gần đây, tôi thấy họ cải thiện rõ rệt, thời gian đón xe nhanh hơn nhiều".

Ngay cả giới tài xế cũng thêm lựa chọn để kiếm thêm thu nhập. Ông Trương Văn Bình (ngụ phường Bình Tiên, TP HCM), chuyển sang chạy cho Tada vài tháng, nói:"Tada không thu chiết khấu nên nhiều tài xế hãng khác đã đầu quân sang đây. Với cuốc xe 50.000 hay 100.000 đồng, tôi gần như hưởng trọn, chỉ mất 5.000 – 8.000 đồng tiền thuế và phí nền tảng, thấp hơn một nửa so với các app khác".