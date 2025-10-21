Ở Việt Nam có xe to hơn Vios ăn xăng 5,4L/100km, bảo hành 5 năm, 'ngập' công nghệ mà giá ngang Morning

Skoda mới đây tiếp tục đưa ra chương trình khuyến mại cho mẫu sedan Slavia trong tháng 10/2025, bao gồm nhiều hạng mục hỗ trợ nhằm giảm chi phí sở hữu cho khách hàng.

Theo thông báo, chương trình sẽ giảm 100% lệ phí trước bạ cho cả ba phiên bản của xe, trừ trực tiếp vào giá bán; sau chương trình, giá bán của xe thấp hơn tới gần 60 triệu đồng, đưa xe vào khoảng giá rất hấp dẫn.

Không những vậy, một số đại lý Skoda còn cho biết người mua xe trong thời gian này còn được tặng gói phụ kiện chính hãng, gồm film cách nhiệt, camera hành trình, hay thảm sàn). Đại lý cũng cho biết ưu đãi có thể đi kèm số lượng và thời hạn giới hạn theo chương trình trong tháng.

Skoda Slavia đang được ưu đãi với giá từ 421 triệu đồng.

Hiện nay, Skoda phân phối Slavia với 3 phiên bản, lần lượt là Active, Ambition và Style. Sau khuyến mại, giá của cả 3 phiên bản này lần lượt còn 421 triệu đồng, 475 triệu đồng, và 511 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Giá sau ưu đãi Active 468 triệu đồng 421 triệu đồng Ambition 528 triệu đồng 475 triệu đồng Style 568 triệu đồng 511 triệu đồng

Giá bán sau khuyến mại này giúp Slavia có sức cạnh tranh rất tốt với các mẫu sedan hạng B cùng phân khúc, thậm chí cạnh tranh cả với một số mẫu xe hạng A.

Điều này xảy ra là bởi Skoda Slavia có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 mm. Kích thước này thậm chí nhỉnh hơn Toyota Vios và ngang với Hyundai Accent. Tuy nhiên, giá bán sau khuyến mãi ngang với mẫu KIA Morning mới vừa ra mắt - có giá niêm yết 439 triệu đồng cho phiên bản AT và 469 triệu đồng cho phiên bản GT-Line.

Skoda Slavia thuộc phân khúc xe sedan hạng B.

Không chỉ nổi trội ở kích thước, Skoda Slavia cũng có chiều cao gầm tốt - lên tới 178 mm. Con số này không chỉ tốt hơn hai đối thủ rất nổi bật trong phân khúc sedan hạng B nói trên, mà thậm chí còn tốt hơn cả nhiều mẫu được định vị ở phân khúc xe gầm cao.

Nhờ kích thước lớn, Skoda Slavia có dung tích cốp lên tới 521 lít, và có thể mở rộng bằng cách gập hàng ghế sau, nâng tổng dung tích khoang chứa đồ lên 1.050 lít.

Xe sử dụng động cơ 3 xy-lanh tăng áp 1.0L cho công suất khoảng 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp (bản Active bản số sàn 6 cấp, bản Ambition và Style dùng hộp số tự động 6 cấp). Theo thông tin do Skoda công bố, xe có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 5,4L/100km.

Trên phiên bản Style cao nhất, Skoda Slavia sử dụng LED Projector tự động.

Về tiện nghi, Skoda Slavia ở các bản cao cấp được trang bị những tính năng hiện đại với màn hình giải trí 10 inch có kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 8 loa có loa siêu trầm, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp lọc không khí (Air Care), đèn LED projector ở bản cao cấp, cửa sổ trời, ghế trước bản Style có chỉnh điện 6 hướng.

Skoda cũng rất đầu tư cho các trang bị an toàn khi ngay cả ở phiên bản tiêu chuẩn, xe cũng được trang bị khá đầy đủ. Cụ thể, các tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo, làm khô má phanh, hỗ trợ vào cua chủ động, vi sai điện tử.

Trên phiên bản Style cao cấp nhất, Skoda trang bị thêm tính năng cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Với việc ứng dụng nền tảng khung gầm MQB A0 IN do Volkswagen phát triển, Skoda Slavia đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao do Global NCAP cấp.

Nội thất Skoda Slavia bản giữa Ambition.

Có thể thấy khi so sánh với các đối thủ hiện có mặt trên thị trường, chương trình ưu đãi đã làm cho Skoda Slavia trở nên cạnh tranh về giá ở phân khúc hạng B, thậm chí khiến một số phiên bản có giá bán thực tế thấp hơn hoặc xấp xỉ những mẫu hạng A.

So với những mẫu sedan hạng B truyền thống như Vios hay Accent, Slavia có lợi thế về kích thước trục cơ sở và khoảng sáng gầm, đồng thời trang bị động cơ tăng áp và một số tiện nghi an toàn cao cấp hơn trên bản trang bị đầy đủ.

So với nhóm xe hạng A, mức giá sau khuyến mại khiến Slavia Active dễ tiếp cận hơn một số mẫu như Kia Morning ở cấu hình cơ bản, theo diễn biến thị trường được ghi nhận.

Nhà sản xuất có lẽ cũng lường được việc thị trường có phần dè dặt với một thương hiệu mới, nên đã áp dụng chính sách bảo hành rất tốt. Theo đó, Skoda Slavia được bảo hành tới 5 năm hoặc 150.000 km (tốt hơn chính sách 3 năm / 100.000 km thường thấy ở các xe khác).