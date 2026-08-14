Phía Nga rất quan tâm tới các tiêm kích F-16 và Mirage 2000 đang phục vụ Không quân Ukraine, vì vậy họ đã tìm mọi cách để khai thác thông tin.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã vạch trần một mạng lưới điệp viên tình báo quân sự Nga chuyên thu thập dữ liệu về cơ sở hạ tầng hàng không và các máy bay chiến đấu F-16 và Mirage 2000. Thông tin này được đăng tải trên trang web của SBU.

Mạng lưới này bao gồm 14 người đến từ các vùng khác nhau của Ukraine. Ban đầu, tình báo Nga đã tuyển dụng một cư dân Lviv, người quản lý kênh Telegram về hàng không và đăng tải ảnh máy bay chiến đấu của Ukraine trong các phòng chat ủng hộ Nga.

Để hoàn thành nhiệm vụ, điệp viên này đã tìm kiếm thêm 13 người nữa. Họ đều sở hữu thiết bị chụp ảnh chất lượng cao và sống gần cơ sở hạ tầng hàng không của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Họ đã tiến hành chụp ảnh các sân bay Ukraine, máy bay quân sự, phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật, đồng thời ghi lại thời gian cất cánh và hạ cánh.

Để làm điều này, họ đã sử dụng máy quay chuyên nghiệp, được ngụy trang trong những tòa nhà bỏ hoang hoặc ở các khu vực trống trải gần căn cứ không quân.

Các bức ảnh được để trong một kho lưu trữ trực tuyến, quyền truy cập được cung cấp bởi cư dân Lviv. Từ đó, điệp viên này gửi chúng cho người phụ trách của mình ở Nga, nhân vật mà SBU đã xác định danh tính.

Thiết bị chụp ảnh và dụng cụ phục vụ hoạt động gián điệp đã bị thu giữ.

Ngoài ra, điệp viên này còn "rò rỉ" cho phía Nga lịch trình cất cánh và hạ cánh của trực thăng chiến đấu. Thông tin này được cung cấp cho anh ta bởi chỉ huy phi đội không quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, người đã hành động theo sáng kiến riêng của mình.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ điện thoại thông minh và thiết bị chụp ảnh kỹ thuật số, cũng như ảnh chụp các cơ sở hàng không từ những nghi phạm.

Cơ quan An ninh Ukraine cũng đã chặn 4 kênh Telegram và 10 nhóm chuyên đề nơi phát tán ảnh và dữ liệu khác về các đơn vị không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Điệp viên Nga đang bị giam giữ cùng với đồng phạm đã được thông báo về nghi ngờ phạm tội chống lại nền tảng an ninh quốc gia.

Theo Militarnyi



