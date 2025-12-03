Tổng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) hôm 2/12 đã công bố một đoạn video đồng thời cho biết, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công hỗn hợp nhắm vào một tổ hợp tên lửa chiến lược trong mạng lưới phòng không của Nga.





Theo HUR, lực lượng Ukraine đã phá hủy bệ phóng 9A83 thuộc hệ thống tên lửa đất đối không S-300V. Đây là tổ hợp tên lửa được thiết kế để bảo vệ lực lượng và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga trước tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và máy bay không người lái. Việc mất một bệ phóng như vậy được đánh giá là tổn thất đáng kể về mặt tác chiến của quân đội Nga ở khu vực.

Ngoài ra, các đơn vị máy bay không người lái Ukraine cũng tấn công hai trạm radar 1L125 Niobiy-SV, cảm biến di động gắn trên xe tải KamAZ. Được biết, radar này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 500 km và giám sát đồng thời tới 300 mục tiêu trên không.

Giới chức Ukraine nhận định việc vô hiệu hóa các khí tài này sẽ làm suy giảm khả năng kiểm soát không phận của Nga trong khu vực, tạo điều kiện cho Lực lượng Phòng vệ Ukraine triển khai các hoạt động tiếp theo.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

S-300V Antey là hệ thống phòng không và tên lửa di động đa năng, được phát triển vào những năm 1970 và được đưa vào biên chế năm 1988.

Hệ thống phòng không này được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự khỏi máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Mỗi bệ phóng được trang bị radar chiếu xạ mục tiêu riêng, cho phép hoạt động tự động. Hệ thống có thể tấn công đồng thời nhiều loại mục tiêu, di chuyển với tốc độ lên tới 3.000 m/s.

S-300V sử dụng tên lửa 9M83 và 9M82 với tầm bắn lần lượt là 75 km và 100 km, tất cả các thành phần đều được lắp trên xe bánh xích, đảm bảo tính cơ động cao. Chi phí cho một bệ phóng ước tính khoảng 40 triệu USD.



