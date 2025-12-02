Đoàn quân robot Trung Quốc hoàn hảo đến mức chứng minh mãi mà dân tình vẫn cố cãi: "Đây chắc chắn là giả"

Thứ này là giả!?

UBTECH Robotics, một công ty robot có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu sau khi tung ra đoạn phim ngoạn mục ghi lại cảnh hàng trăm robot hình người Walker S2 di chuyển theo đội hình đồng bộ bên trong một nhà kho rộng lớn.

Cảnh tượng về đoàn quân robot này gợi nhớ đến những phân cảnh kinh điển trong bộ phim khoa học viễn tưởng I, Robot , tạo nên một hiện tượng mạng xã hội nhưng đồng thời cũng gây ra một cuộc tranh cãi về tính xác thực và những hoài nghi về một tương lai đen tối.

“Đã đạt được cột mốc khổng lồ! Đợt giao hàng robot hình người đại trà đầu tiên trên thế giới đã hoàn tất! Hàng trăm UBTECH Walker S2 đã được giao cho các đối tác của chúng tôi. Tương lai của tự động hóa công nghiệp đã đến. Tiến bước tới sự chuyển đổi,” công ty đã đặt tiêu đề cho video đoàn quân robot được phát hành trên YouTube vào ngày 12/11.

Màn trình diễn quy mô lớn và độ chính xác rợn người của "đội quân robot" này đã khiến Brett Adcock, CEO của công ty robot Figure (Mỹ) và là một nhân vật hàng đầu trong ngành, phải công khai bày tỏ sự nghi ngờ.

Adcock đã lập tức lên mạng xã hội, tuyên bố cảnh tượng đoàn quân robot đều tăm tắp chỉ là giả, lập luận rằng cảnh quay dường như đã được tạo ra bằng máy tính (CGI).

Ông chỉ ra sự phản chiếu không nhất quán trên các robot, đặc biệt là bộ phận đầu, khẳng định: “Con robot ở phía trước là thật – mọi thứ phía sau nó là giả… Nếu bạn thấy bộ phận đầu phản chiếu một loạt đèn trần, đó là dấu hiệu cho thấy nó là CGI.”

Trước những tuyên bố này, UBTECH đã nhanh chóng phản bác và kiên quyết bảo vệ đoạn phim, khẳng định đó là “100% cảnh quay thật được quay tại chỗ” và được tạo ra để đánh dấu “một cột mốc quan trọng” của công ty.

Để dập tắt nghi ngờ, UBTECH thậm chí đã phát hành thêm một clip tiếp theo được quay bằng drone góc nhìn thứ nhất (FPV), với chất lượng chưa chỉnh sửa, quay một lần, thời gian thực và âm thanh gốc nhằm chứng minh tính xác thực của cảnh quay.

﻿ Video đoàn quân robot của Trung Quốc ﻿

Ông Tan Min, Giám đốc Thương hiệu tại UBTECH, đã lên tiếng lý giải rằng: “Phần lớn sự nghi ngờ xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về năng lực sản xuất của Trung Quốc và sức mạnh hợp tác, hệ thống của các chuỗi cung ứng của chúng tôi.” Ông thậm chí mời các nhà phê bình nên đến Trung Quốc để tận mắt chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực robot hình người.

Mặc dù có thêm đoạn phim này, Adcock vẫn giữ thái độ hoài nghi.

Đội quân gây choáng ngợp

UBTECH Robotics cho biết việc sản xuất hàng loạt đã được đẩy mạnh từ giữa tháng 11, với hàng trăm robot Walker S2 được chuyển đến các đối tác công nghiệp lớn như BYD, Geely và Foxconn để cung cấp thêm nhân lực cho các dây chuyền lắp ráp.

Đây được coi là cột mốc cụ thể chứng minh robot hình người đang vượt ra khỏi giai đoạn nguyên mẫu để đi vào triển khai thực tế. Walker S2 sở hữu các tính năng cách mạng, đặc biệt là khả năng tự động thay pin một cách tự chủ, cho phép chúng hoạt động liên tục suốt ngày đêm, không hề mệt mỏi như con người.

Các robot sẽ được triển khai trên nhiều lĩnh vực công nghiệp tiền tuyến, bao gồm lắp ráp ô tô, sản xuất thông minh, logistics và các trung tâm dữ liệu AI mới nổi.

Trong kế hoạch dài hạn, UBTECH đặt mục tiêu mở rộng đáng kể năng lực sản xuất, dự kiến đạt 5.000 robot hình người công nghiệp mỗi năm vào năm 2026 và tăng gấp đôi lên 10.000 đơn vị hàng năm vào năm 2027, nhằm đáp ứng cái mà họ gọi là nhu cầu thị trường đang gia tăng nhanh chóng.

Dân mạng run sợ

Dù được coi là tiến bộ đáng ngưỡng mộ, đoạn video lan truyền với hình ảnh robot di chuyển đồng bộ đã gây ra những làn sóng lo lắng trong công chúng. Nhiều người xem đã thấy màn trình diễn này vừa “đáng lo ngại vừa đáng sợ,” gợi lên hình ảnh “bước ra thẳng từ các bộ phim khoa học viễn tưởng tận thế”.

Trên các mạng xã hội, dù kinh ngạc trước quy mô thành tựu, nhiều người dùng bày tỏ sợ hãi trước viễn cảnh không còn việc làm. Tờ The Times of India đưa tin, clip đã gây ra những lo ngại về “sự dịch chuyển việc làm và tiềm năng về một tương lai phản địa đàng” cho người lao động.

“Họ nói nó trông quá hoàn hảo để là thật. Nhưng sự hoàn hảo không phải là bịa đặt—nó được thiết kế tinh xảo”, phía UBTECH khẳng định.

Ở khía cạnh khác, sự hoài nghi về việc liệu đoạn phim có phải là “trò lừa bịp do AI tạo ra” hay không đã nhấn mạnh sự mất lòng tin ngày càng tăng đối với nội dung kỹ thuật số siêu thực.

Ngoài nỗi sợ thất nghiệp, những lo ngại về an toàn cũng bắt đầu nổi lên. Các sự cố trước đây liên quan đến robot trục trặc, chẳng hạn như một robot hình người Unitree bất ngờ lao vào đám đông ở Trung Quốc, đã làm nổi bật những rủi ro của các công nghệ mới không thể đoán trước.

Việc Walker S2 được triển khai hàng loạt mang đến cả lời hứa và mối nguy hiểm. Dù đó là mở ra một kỷ nguyên hiệu suất táo bạo hay một kỷ nguyên lo lắng đầy khó khăn cho người lao động, đoạn video này đã buộc một cuộc đánh giá sâu rộng về mối quan hệ của nhân loại với tự động hóa.

Khi hàng trăm robot này tiến vào các nhà máy trên khắp Trung Quốc, thế giới đang theo dõi—với sự say mê và bất an—tự hỏi cuộc diễu hành của những cỗ máy này sẽ đi xa đến mức nào trong việc định hình tương lai của công việc.