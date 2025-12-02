Cây bút công nghệ: "Chuyển từ S25 Ultra xuống dùng điện thoại 5 triệu, tôi ngẩn người với sự thật cay đắng"

Samsung Galaxy S25 Ultra là điện thoại tốt nhất mà Samsung hiện đang cung cấp. Máy sở hữu tất cả các thông số kỹ thuật cao cấp của một flagship và là một chiếc smartphone tuyệt vời. Tuy nhiên, ngay cả khi giảm giá sâu, mức giá của nó vẫn ở mức 1.000 USD (giá ở Việt Nam khoảng hơn 26 triệu) - một khoản đầu tư đáng kể đối với hầu hết người mua.

So sánh với một số mẫu điện thoại có giá chỉ 180 USD (chưa đến 5 triệu) như Moto G Play 2026, có thể thấy sự khập khiễng vì máy giá rẻ bị cắt giảm tính năng đáng kể.

Tuy nhiên, cây bút Stephen Radochia của Android Police nhận ra một sự thật cay đắng khi chuyển từ điện thoại đắt đỏ xuống thiết bị giá rẻ. Hóa ra số tiền chúng ta bỏ ra không xứng đáng đến thế.

Dưới đây là chia sẻ của Radochia.

Chất lượng hiển thị là không thể phủ nhận

Để đạt được mức giá rẻ cho G Play 2026, Motorola buộc phải cắt giảm chi phí. Mặc dù có nhiều màn hình OLED khá tốt trên những chiếc điện thoại quanh khúc 5 triệu, G Play lại sử dụng màn hình LCD 720p 6,7 inch.

Nó không tệ như người ta tưởng. Chắc chắn đây là một bước lùi, và không phải là một màn hình mang đến sự hào hứng xem phim, nhưng nó vẫn đáp ứng được công việc cơ bản. Màu sắc hiển thị trung thực hơn mong đợi, và tôi không cảm thấy giảm trải nghiệm người dùng bị giảm.

Màn hình LCD từng là điểm yếu khủng khiếp trên các điện thoại giá rẻ, với những thiết bị như Nokia G10 sở hữu màn hình nhạt nhẽo. Tôi vẫn thích một màn hình OLED hơn, nhưng màn hình của G Play không đến mức "không thể chấp nhận được".

Ngược lại, Samsung Galaxy S25 Ultra có màn hình tốt nhất tôi từng sử dụng trên một chiếc smartphone trong năm nay. Tôi không thể ngừng ca ngợi nó, và Samsung đã lấy lại phong độ với tấm nền của mình. Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 6,9 inch cùng một lớp phủ chống phản chiếu giúp thiết bị hiển thị tốt ngoài trời, ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Có những khía cạnh khác khiến bạn cảm nhận được giá trị của việc chi tiêu nhiều hơn, nhưng màn hình là điều rõ ràng nhất và xứng đáng nhất với khoản đầu tư bổ sung.

Khoảng cách hiệu năng không như bạn nghĩ

Không thể dối lòng rằng sẽ không nhận thấy sự khác biệt về hiệu năng giữa một chiếc smartphone gần 30 triệu và một thiết bị 5 triệu.

Tuy nhiên, Moto G Play 2026 hoạt động ổn định hơn bạn mong đợi, nhờ vào chip Dimensity 6300. Tôi đã yêu thích Dimensity 6300 trên nhiều điện thoại, và nó mang lại hiệu năng vững vàng cho các thiết bị giá thấp. Các trò chơi nhẹ, như Pokémon GO , hoạt động tốt trên G Play 2026.

Thông số kỹ thuật giới hạn thực sự trên Moto G Play 2026 là RAM 4GB. Dù có tính năng RAM Boost, nhưng dường như nó không giúp ích nhiều cho hiệu năng. Sẽ không thể đa nhiệm thoải mái trên chiếc Moto này, và bạn sẽ nhận thấy điện thoại thường xuyên đóng ứng dụng để quản lý RAM.

Việc phải mở lại ứng dụng liên tục không phải là một trở ngại lớn, nhưng đó là điều bạn sẽ phải nhận thức trên một chipset giá rẻ, vì nó sẽ tốn của bạn thêm vài giây.

Tuy nhiên, sau khi một ứng dụng duy nhất như Instagram hoặc WhatsApp được khởi động và chạy, trải nghiệm sẽ mượt mà. Bạn vẫn sẽ nhận thấy một khoảng cách về hiệu năng so với một chiếc điện thoại như Galaxy S25 Ultra, nhưng nhìn chung, chiếc điện thoại này mang lại trải nghiệm dễ chịu. Thỉnh thoảng vẫn có độ trễ và giật nhẹ, nhưng không có gì khiến tôi nghĩ rằng thiết bị này không đáng sở hữu.

Galaxy S25 Ultra sở hữu tất cả hiệu năng bạn mong đợi từ một flagship. Tuy nhiên, tôi không chắc mình có cần tất cả những sức mạnh đó hay không.

Tất nhiên, việc có thêm sức mạnh thô đó là một điều an tâm, và tôi thích có được tốc độ khung hình mượt mà trong các trò chơi di động AAA. Nhưng đối với việc sử dụng hàng ngày, Snapdragon 8 Elite là quá mức cần thiết.

Nếu bạn là người dùng thích đa nhiệm, việc chi thêm tiền là xứng đáng. Nhưng đối với hầu hết mọi người, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể hoàn thành bao nhiêu công việc hàng ngày trên G Play 2026 mà không cần đòi hỏi thêm.

Thời lượng pin tương đương, nhưng camera thì không

Moto G Play sở hữu camera sau 32MP, đủ dùng để chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tuyệt vời. Màu sắc ổn và chi tiết chấp nhận được, miễn là bạn không cắt xén quá sâu vào ảnh.

Motorola thường trang bị cho các thiết bị tầm trung và giá rẻ của mình cảm biến 50MP, vốn tạo ra hình ảnh tốt hơn. Đây là một chiếc camera được thiết kế để ghi lại khoảnh khắc, và chỉ dừng lại ở đó. Đối với mục đích đó, nó hoàn thành công việc, nhưng đừng mong đợi quá nhiều, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra sở hữu một hệ thống camera xuất sắc, với nhiều ống kính và khả năng chụp thiếu sáng vượt trội.

Bên cạnh màn hình, camera là nơi bạn sẽ thấy rõ nhất số tiền bạn chi thêm cho một chiếc flagship.

Thời lượng pin thực sự tương đương giữa hai thiết bị. Pin 5.200mAh của G Play cung cấp hai ngày sử dụng chỉ với một lần sạc, nhờ vào chipset giá rẻ. Tôi nhận được thời lượng pin gần như chiếc Galaxy S25 Ultra của mình, mặc dù với hiệu năng tổng thể được cải thiện hơn nhiều.

Tôi nhận ra điều gì?

Sau màn hạ cấp từ điện thoại đắt tiền xuống rẻ tiền, tôi nhận ra mình thích sử dụng Moto G Play 2026, nhưng thực sự vẫn cần một chút hiệu năng tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chi số tiền lớn cho một flagship như Galaxy S25 Ultra. Kết luận của tôi cho rằng, một chiếc điện thoại tầm trung là hợp ví nhất. Đủ mạnh mẽ hơn Moto G Play 2026 nhưng không dư thừa như Galaxy S25 Ultra.

Rõ ràng, Galaxy S25 Ultra là một chiếc smartphone tốt hơn G Play 2026, nhưng tôi không nghĩ rằng nó xứng đáng với số tiền chênh đến “hai chục triệu”.