Tờ The Kyiv Independent đưa tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt giữ hai điệp viên của Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) hôm 22-1, khi họ thu thập thông tin về hậu quả vụ tập kích tên lửa tại tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine.

Đối tượng tình báo Nga bị SBU bắt giữ khi đang thu thập dữ liệu hiện trường tại Lviv. Ảnh: SBU

Đáng chú ý, trong vụ tập kích hôm 9-1, Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik nhằm vào khu vực chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 60 km, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm một người đàn ông 64 tuổi và một thanh niên 22 tuổi, cùng trú tại tỉnh Zakarpattia.

Nhiệm vụ chính của nhóm này là đánh giá thiệt hại sau vụ tấn công bằng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik nói trên. Nghi phạm trẻ tuổi đã trực tiếp đến hiện trường để chụp ảnh và ghi lại tọa độ GPS. Các dữ liệu này được chuyển cho đồng phạm lớn tuổi để gửi trực tiếp cho đầu mối điều phối tại Nga.

SBU đã tiến hành bắt giữ đồng thời hai đối tượng tại Zakarpattia và Lviv. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử chứa lịch sử trò chuyện và bằng chứng cộng tác với tình báo đối phương.

Các nghi phạm hiện bị khởi tố tội phản quốc dưới luật thiết quân luật, đối mặt mức án cao nhất là tù chung thân và tịch thu tài sản.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận đã tiến hành loạt đòn tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu chiến lược của Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Mục tiêu trọng yếu là kho dầu Tamanneftegaz tại làng Volna, vùng Krasnodar. Đây là một trong những cảng trung chuyển dầu thô và khí hóa lỏng lớn nhất của Nga ở vùng biển Đen.

Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn tại 4 bể chứa nhiên liệu. Trước đó, kho dầu này cũng bị Ukraine tấn công vào tháng 12-2025, gây hư hỏng nặng hạ tầng cầu cảng.

Ngoài kho dầu, Ukraine cũng công bố đánh trúng nhiều mục tiêu chiến lược khác. Các mục tiêu bao gồm loạt trạm radar tại Crimea, kho lưu trữ UAV tại Kherson và sở chỉ huy quân sự Nga tại Donetsk. Chiến dịch này nhằm làm tê liệt hệ thống giám sát và hậu cần của Nga trên nhiều mặt trận.



