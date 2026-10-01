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Ukraine tung 'xe zombie' cải tạo từ xe bọc thép cũ, lao vào tuyến phòng thủ Nga

Phương Anh
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Ukraine cải biến các xe bọc thép từ thời Liên Xô thành những “xe zombie” không người lái, được sử dụng để phá hủy các tuyến phòng thủ của Nga, theo giới chức Kiev.

Hình ảnh được cho là ‘xe zombie’ Ukraine cải tạo từ xe bọc thép cũ. (Nguồn: Twitter)

Theo NY Post , trong khuôn khổ Chiến dịch Vivaldi, chiến dịch giúp Ukraine giành lại kiểm soát ba ngôi làng hôm 28/9, quân đội Kiev triển khai nhóm xe bọc thép BTR-60 tự hành, lao thẳng vào những vị trí được Nga củng cố phòng thủ tại thành phố Nove.

Hình ảnh được cho là từ tiền tuyến cho thấy các xe bọc thép chạy nhanh qua địa hình lầy lội rồi lao vào khu doanh trại, trung tâm hậu cần quan trọng của Nga.

- Ảnh 1.

Các loại phương tiện “kamikaze” là những ví dụ mới nhất cho thấy Ukraine buộc phải đổi mới và xây dựng lực lượng cơ giới hóa nhằm đối phó với làn sóng tấn công không dứt.

Video do Quân đoàn 3 Ukraine đăng trên mạng xã hội X ngày 29/9 cho thấy những phương tiện được cải biến tiến vào khu vực rồi phát nổ. Những phương tiện cảm tử này là ví dụ mới nhất cho thấy Ukraine buộc phải đổi mới và phát triển các lực lượng cơ giới nhằm đối phó với lực lượng Nga.

Chiến dịch do Quân đoàn 3 Ukraine thực hiện. Chuẩn tướng Andrii Biletskyi ca ngợi tốc độ triển khai của lực lượng Ukraine, cho rằng hoạt động này buộc toàn bộ các đơn vị Nga phải lùi bước. Theo Biletskyi, những cỗ máy này ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

Cũng theo quân đội Ukraine, tính đến nay, Chiến dịch Vivaldi giúp Kiev giành lại khoảng 176 km² lãnh thổ. Trước đó, Ukraine cũng được cho là giành lại khoảng 746 km² trong những tháng đầu năm 2026.

Tuy nhiên, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, quân đội Nga vẫn kiểm soát khoảng 116.550 km² lãnh thổ, tương đương khoảng 20% diện tích Ukraine.

- Ảnh 2.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy chiếc xe cải tạo, sau đó phát nổ trên sườn đồi.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ Quốc phòng Nga cũng tung video cho biết các đơn vị vận hành máy bay không người lái (drone) của nước này phá hủy nhiều phương tiện quân sự của Ukraine đang vận chuyển hàng tiếp tế đến các vị trí tiền tuyến ở Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, video được công bố cho thấy các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công những xe bán tải đang di chuyển và đỗ tại khu vực được xác định là nơi lực lượng Ukraine sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế.

Bộ Quốc phòng Nga đặt tên đoạn video là “The true pickup masters”, đồng thời cho rằng các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động tiếp tế cho các vị trí của Ukraine.

Theo phía Nga, các cuộc tấn công diễn ra tại khu vực Slavyansk - Kramatorsk, một khu vực được củng cố phòng thủ và nằm ở phía tây bắc Donetsk, được xem là một trong những trung tâm quan trọng của lực lượng Ukraine tại Donbass.

Tags

Ukraine

BTR-60

quân đội Ukraine

chiến dịch

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