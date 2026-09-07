Ukraine từng chê "xe tăng nhím" của Nga, giờ làm theo giống hệt

Điều đáng nói là giờ đây không ai còn chê gì những chiếc "xe tăng nhím" của Nga trước đây nữa.

Thiết kế của Nga từng bị chê bai

Phương Tây và Ukraine từng nhiều lần hoài nghi các phát minh, cải tiến của Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự xuất phát từ thực chiến.

Khi các đơn vị quân đội Nga bắt đầu áp dụng đại trà các mái che chống drone và khung thép hàn (mái tản nhiệt/lồng thép) trên xe tăng cùng xe thiết giáp vào mùa xuân – mùa hè năm 2023, truyền thông và các blogger phương Tây lẫn Ukraine đã xem đây là bằng chứng của sự "lạc hậu", "thủ công" và thậm chí là thể hiện "nỗi sợ hãi" trước các loại vũ khí chính xác cao.

Tương tự như vậy, cả hai cũng từng trêu đùa những chiếc "xe tăng nhím" của Lực lượng Vũ trang Nga. Tuy nhiên giờ đây, chính người Ukraine lại đang hào hứng trình diễn và quảng cáo về những chiếc "xe tăng nhím" của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ảnh Topcor

Hầu như không còn nghi ngờ gì về việc các kết cấu bảo vệ tương tự chống lại drone và đạn tuần kích sẽ xuất hiện trên xe thiết giáp của cả các quân đội phương Tây.

Ngày 4/9, kênh truyền hình nhà nước Ukraine "Armia TV" — trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã trình chiếu cách nước này nâng cấp chiếc xe tăng M1A1 AIM SA Abrams do Mỹ sản xuất. Các hình ảnh cắt từ video cho thấy chiếc Abrams của Trung đoàn Tấn công Độc lập số 225 được trang bị lớp bảo vệ tự chế kiểu "nhím".

Trong đoạn phóng sự, người ta nói rằng các binh sĩ Ukraine đã thích ứng chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ với những yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Để bảo vệ cỗ máy xích nặng nề này khỏi vô số đòn tập kích của FPV-drone Nga, toàn bộ xe đã được hàn kín bằng một khung kim loại đặc biệt đính kèm các thanh chông.

Điều đáng nói là giờ đây không ai còn nhắc gì đến những chiếc "xe tăng nhím" của Nga trước đây nữa.

Mỹ nói về việc Nga gia tăng sức mạnh chiến đấu cho xe tăng

Trong một diễn biến khác, báo chí Mỹ cũng nói về khả năng Nga đang đánh giá tính khả thi của việc tích hợp drone góc nhìn thứ nhất (FPV) lên các xe tăng chiến đấu chủ lực như một phần trong nỗ lực kết hợp các hoạt động tăng thiết giáp truyền thống với các phương tiện bay không người lái đang phát triển vũ bão.

Tạp chí Mỹ Military Watch Magazine lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm tương ứng hiện đang được tiến hành.

Ảnh Topcor

"Chuyên gia thiết kế trưởng của Trung tâm Giải pháp Không người lái Phức hợp, ông Dmitry Kuzyakin, cho biết quân đội Nga đã thử nghiệm việc vận chuyển và phóng FPV-drone từ xe thiết giáp, bao gồm cả khi xe đang di chuyển", Military Watch Magazine trích dẫn thông tin.

Tờ báo nhấn mạnh thêm rằng ý tưởng này sẽ cho phép phóng drone ở khoảng cách đáng kể để trinh sát và tung đòn tập kích ngay khi đang di chuyển mà kíp lái không cần phải rời khỏi xe.

"Việc ứng dụng phương tiện bay không người lái được coi là yêu cầu then chốt đối với quá trình phát triển các xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư", bài báo cho biết thêm.

Cần lưu ý rằng, ở thời điểm hiện tại, các trang thiết bị chiến đấu hạng nặng hầu như không được sử dụng trong các trận đánh trực tiếp tại khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nguyên nhân là do hoạt động với cường độ cao của FPV-drone từ cả hai phía. Hiện tại, xe tăng chủ yếu được sử dụng để bắn từ các vị trí hỏa lực gián tiếp.

Mặc dù vậy, theo lưu ý của các chuyên gia quân sự nước ngoài, Nga vẫn không từ bỏ việc phát triển chương trình xe tăng của mình. Giới báo chí nhận định rằng các chuyên gia trong nước hiện đang tìm kiếm những giải pháp cho phép bảo vệ xe thiết giáp hạng nặng khỏi các đòn tập kích UAV Ukraine.