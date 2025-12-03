Hệ thống IRIS-T SLM được Trung đoàn tên lửa phòng không 223 của Ukraine triển khai, đã đánh chặn 9 mục tiêu trên không, gồm 5 tên lửa hành trình Kh-101, 2 tên lửa Iskander-K và 2 máy bay không người lái trong các cuộc tấn công gần đây của Nga.

Binh sĩ thuộc Trung đoàn 223 đánh giá độ tin cậy và hiệu quả của hệ thống phòng không này trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng, gọi đây là sự tăng cường đáng kể cho hệ thống phòng không nhiều lớp của Ukraine.

Hệ thống IRIS-T SLM được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu trên không ở tầm bắn lên đến 40 km và độ cao lên đến 20 km. IRIS-T SLM được kết hợp với các bệ phóng tầm ngắn IRIS-T SLS, có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa bay thấp ở tầm bắn lên đến 12 km và độ cao 8 km.

Các tên lửa có thể đạt tốc độ khoảng Mach 3, được trang bị hệ thống vectơ lực đẩy giúp cải thiện khả năng cơ động và hệ thống dẫn đường hồng ngoại phản ứng với nhiệt phát ra từ mục tiêu.

"Mắt thần" của IRIS-T là hệ thống radar TRML-4D, được phát triển bởi HENSOLDT vào năm 2018. TRML-4D sử dụng công nghệ radar AESA mới nhất, cho phép phát hiện, theo dõi và nhận dạng nhiều loại mục tiêu trên không.

Hệ thống này có khả năng phát hiện nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm tên lửa hành trình, cũng như máy bay và trực thăng đang bay ở độ cao thấp. Radar có khả năng phát hiện và theo dõi nhanh khoảng 1.500 mục tiêu trong bán kính lên tới 250 km.

Đức hiện chưa công bố chi tiết số lượng hệ thống IRIS-T đã chuyển giao trong năm nay do chính sách giữ bí mật toàn bộ các gói viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, theo Defense Express , đây là hệ thống IRIS-T SLM thứ 9 được chuyển giao cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Lữ đoàn phòng không Lviv của Ukraine lần đầu sử dụng hệ thống IRIS-T do Đức sản xuất, bắn hạ 7 tên lửa hành trình của Nga chỉ trong một trận giao tranh, vượt thành tích trước đây của hệ thống S-300 thời Liên Xô.