Kỳ lạ mẫu iPhone bị người Việt "bỏ rơi": Mới ra mắt vài tháng giá đã giảm 5 triệu, vậy mà vẫn không ai mua!

Giờ này liệu ai còn nhớ đến iPhone 16e?

Từng được quảng bá sẽ mang đến "trải nghiệm Apple Intelligence giá cả phải chăng ngay trong lòng bàn tay”, đây là chiếc iPhone mới chỉ ra mắt từ đầu năm nay, ngay sau dòng Galaxy S25.

Theo Phone Arena, iPhone 16e là mẫu máy kỳ lạ khi mới vài tháng tuổi đã mai một trong tâm trí người dùng. Nhắc đến iPhone 16e giờ nghe như thể một thiết bị có từ thời xa xưa,

Vậy điều gì đã khiến iPhone 16e trở nên lỗi thời?

Chiếc điện thoại bị bỏ rơi

Apple từng tuyên bố để chạy được AI của hãng, các thiết bị sẽ cần chip A17 trở lên cùng với Neural Engine tích hợp. Vì vậy, để đưa Apple Intelligence đến tay càng nhiều người càng tốt, "Táo khuyết" đã nhanh chóng nâng cấp dòng sản phẩm cấp thấp của mình.

Chính vì lý do đó, iPhone 16e đã được trang bị bộ xử lý A18 bóng bẩy với tiềm năng đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, dù liên tục cam kết về Apple Intelligence, các bản cập nhật được mong đợi đã bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, Apple buộc phải hoãn lại bản cập nhật lớn được gọi là "The One". Ban đầu, nó dự kiến ra mắt vào tháng 3/2025, ngay khi iPhone 16e đang yên vị trên các kệ hàng. Giờ đây, nó đã bị hoãn vô thời hạn—có lẽ là đến khoảng năm 2026.

Giờ đây, khi iPhone 16e không còn là cửa ngõ dẫn bạn vào thế giới AI mới tuyệt vời của Apple, nó chỉ là một chiếc iPhone giá rẻ được ra mắt vào một chu kỳ kỳ quặc, nằm giữa iPhone 16 và iPhone 17. Đây là một vị trí tồi tệ, đặc biệt khi sự kiện ra mắt iPhone 17 lại vô cùng bùng nổ.

Tất cả những nâng cấp trên iPhone 17, tất cả những cải tiến phần cứng của iPhone 17 Pro, sự đổi mới tuyệt vời của iPadOS 26, và tất nhiên là công nghệ Liquid Glass— đều là những thay đổi mới, được mong chờ, và có thể nói là thú vị hơn nhiều so với lời hứa mơ hồ về "AI tuyệt vời" trên iPhone 16e.

Vào cuối năm 2025, chúng ta có iPhone 17, Air, Pro, và Pro Max. Tiếp theo là iPhone 16 và iPhone 16 Plus. Và cuối cùng mới đến iPhone 16e.

Trong khi đó, các nhà bán lẻ bên thứ ba vẫn đang xả hàng tồn kho cũ của các mẫu 16 Pro, thậm chí còn có cả iPhone 14 Plus.

Trong toàn bộ dòng sản phẩm này, bao gồm cả các mẫu mới, mẫu cũ, hàng tồn kho - iPhone 16e đang bị thiếu sức hấp dẫn. Nó chỉ có hai màu, vẫn giữ thiết kế viền dày cũ và không có Camera Control, màn hình 60 Hz cũ kỹ với "tai thỏ" lớn. Không có tính năng nổi bật nào và chỉ có một camera đơn.

Tại sao phải mua chiếc điện thoại đó với giá 600 USD (giá ở Việt Nam khoảng 15 triệu) khi chiếc iPhone 16 tốt hơn lại có thể được tìm thấy ở mức giá tương đương hoặc thậm chí thấp hơn nếu chịu chờ các đợt giảm giá? Săn được một mẫu iPhone 16 hoặc iPhone 15 Pro (thậm chí là iPhone 15 Plus) với giá như vậy cảm thấy như một món hời. Mua một chiếc iPhone 16e màu đen hoặc trắng đơn thuần thì cảm giác như phải chấp nhận một lựa chọn bình dân.

iPhone 16e liệu có thể "hồi sinh"?

Chúng ta có lý do để tin rằng Apple sẽ không từ bỏ giấc mơ AI của mình. Các báo cáo cho biết họ đang đàm phán với Google để "thuê" AI Gemini cung cấp sức mạnh cho Siri với một khoản tiền nhỏ, khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.

Nhưng, cho đến khi bản cập nhật AI lớn đó đến, hào quang của iPhone 16e sẽ qua đi mất rồi. Liệu Apple có cố gắng thổi bùng ngọn lửa bằng cách ra mắt một chiếc iPhone 17e không?

Các báo cáo gần đây cho thấy Apple hiện đang xem xét lại toàn bộ lịch trình ra mắt iPhone của mình. Tháng 9/2026, hãng có thể chỉ mang đến các mẫu iPhone 18 Pro và chiếc iPhone màn hình gập được mong mỏi. Trong khi đó, iPhone 18 và iPhone 18e được đồn đại sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027.

Tại thị trường Việt Nam, giá iPhone 16e đã giảm so với thời điểm mở bán khoảng 2 triệu, nhưng các ghi nhận cho thấy mẫu máy này vẫn nằm trong diện khó tiêu thụ nhất trong số các sản phẩm của Apple.

Trong một động thái kích cầu, iPhone 16e đang có chương trình giảm giá chỉ còn 12,5 triệu khi mua kèm gói cước nhà mạng. Tuy nhiên, khi so sánh với các thiết bị khác cùng giá, iPhone 16e dường như vẫn chưa đủ sức hấp dẫn, xét đến cấu hình và ngoại hình có phần lỗi thời.