2 năm khổ sở làm theo lời khuyên chỉ sạc iPhone đến 80% để không bị chai pin, tôi nhận về cái kết "phát điên"

Khi sở hữu chiếc iPhone 15 Pro Max vào tháng 9/2023, cây bút Adrian Kingsley-Hughes của ZDNET đã cố giữ cho pin bị chai ở mức ít nhất có thể. Anh đánh đổi mọi thứ, từ thời gian đến sự tiện lợi đạt được mục tiêu này.

Tuy nhiên, dù làm theo lời khuyên sạc pin của chính Apple, cái kết anh nhận về lại đắng ngắt. Hóa ra pin vẫn cứ chai, chẳng khác gì.

Dưới đây là câu chuyện của Hughes.

Nỗi ám ảnh mang tên "Tuổi thọ pin"

Không có chủ đề nào tạo ra nhiều bài báo hay video YouTube hơn là cách để đạt được thời lượng pin tốt nhất cho iPhone, xét cả về thời gian sử dụng hằng ngày lẫn tuổi thọ tổng thể của viên pin.

Người dùng đã bị ám ảnh bởi thời lượng pin iPhone ngay từ ngày đầu tiên. Thậm chí, Apple còn bổ sung đủ thứ chỉ số và tùy chỉnh vào iOS để người dùng xem xét chi tiết hoạt động của pin và bảo vệ pin tốt nhất có thể.

Apple đặc biệt khuyến cáo người dùng khi sạc chỉ nên sạc đến mốc 80% thay vì sạc đầy 100% để giúp pin có sức khỏe tốt nhất.

Với việc mọi phút sử dụng, mọi phần trăm dung lượng pin đều quý giá, thì việc hy sinh 20% — hay nói cách khác là một phần năm — dung lượng pin có phải là một lựa chọn hợp lý?

Để làm rõ điều này, tôi đã đặt giới hạn sạc pin ở mức 80%, chấp nhận một sự cắt giảm đáng kể thời gian sử dụng hằng ngày và tiếp tục với cuộc sống của mình.

Khởi đầu thuận lợi

Mọi thứ ban đầu diễn ra rất tốt, thậm chí là tuyệt vời. Sau vài ngày đầu tiên sống trong cảm giác lo lắng vì pin, tôi không còn bận tâm hay để ý đến mức pin bị giảm nữa. Hiếm khi nào tôi kết thúc ngày với mức sạc dưới 35%.

Sau hơn một năm và 355 chu kỳ sạc lại — khoảng một lần mỗi ngày — dung lượng pin tối đa đã giảm xuống còn 91%.

Đến thời điểm này, tôi bắt đầu cảm thấy khó khăn hơn do sự kết hợp của việc chỉ sạc đến 80% và việc pin đã chai sau một năm. Những ngày mà chiếc iPhone của tôi được phép sạc đầy lên 100% chẳng khác gì một luồng gió mát.

Nỗi lo lắng về pin lại trỗi dậy.

Tôi là một người dùng iPhone cường độ cao, chiếc điện thoại hầu như luôn nằm trong tầm tay. Tôi biết rằng việc sử dụng nhiều không chỉ đẩy nhanh quá trình xuống cấp của pin do tăng chu kỳ sạc lại, mà còn làm trầm trọng thêm sự suy giảm, giảm tuổi thọ tổng thể của các tế bào pin.

Tôi vẫn kiên trì

Nhanh chóng chuyển đến đầu tháng 9.

Chiếc iPhone đã được 17 tháng tuổi, với 501 chu kỳ sạc lại, gần như chính xác là một nửa của con số 1.000 chu kỳ đã đề cập, và dung lượng tối đa của pin chỉ còn 89%. Thời lượng pin lúc này thật kinh khủng. Tôi bắt đầu ngày mới với 80% pin, và đến giữa hoặc cuối buổi chiều, mức pin đã dao động gần — nếu không muốn nói là đã giảm xuống dưới — 20%. Đến thời điểm này, sạc dự phòng đã trở thành một vật dụng thiết yếu hàng ngày của tôi.

Tôi thậm chí đã phải từ bỏ thói quen chỉ sạc đến 80% để chuyển sang sạc lên 100%, và dù điều đó có chút cải thiện, thời lượng pin vẫn tệ hại.

Đáng nói hơn, ở mức dung lượng này, tôi thậm chí không thể trả tiền cho Apple để thay pin, bởi lẽ trừ những trường hợp đặc biệt, người dùng phải đợi dung lượng tối đa giảm xuống dưới 80%.

Vì vậy, trong thử nghiệm của tôi, có thể thấy tuổi thọ sử dụng hiệu quả của một chiếc iPhone Pro Max cao cấp là chưa đến hai năm.

Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc và mua một chiếc iPhone 17 Pro Max. Một lần nữa, tôi có thể sử dụng trọn vẹn một ngày mà không cần sạc. Sự khác biệt này là một trời một vực.

Chỉ là trường hợp riêng biệt?

Có lẽ viên pin của tôi đặc biệt kém, hoặc vấn đề nằm ở chính bản thân tôi. Nhưng tôi không phải là người duy nhất cảm thấy rằng việc hy sinh 20% dung lượng pin để đổi lấy lời hứa về tuổi thọ pin tốt hơn là không đáng.

Juli Clover, cây bút của trang MacRumors, cũng đã thực hiện một thử nghiệm tương tự và đi đến kết luận:

"Tôi đã có hai năm với chiếc iPhone bị giới hạn sạc ở mức 80%, và tôi không nghĩ điều đó là xứng đáng."

Tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là lý do tại sao tôi sẽ quay trở lại sạc đầy 100% và thay vào đó sử dụng tính năng Optimized Battery Charging (Sạc pin được tối ưu hóa). Tính năng này sẽ trì hoãn việc sạc từ 80% lên 100% để đảm bảo pin đầy đúng lúc bạn bắt đầu ngày mới.

Tính năng này dường như đã giúp giảm hao mòn pin tốt hơn, ít nhất là trên các đời iPhone trước mà tôi từng dùng. Vì vậy, có lẽ điều này, kết hợp với hệ thống làm mát buồng hơi trên iPhone mới, sẽ giữ cho viên pin của tôi hoạt động bền bỉ hơn.