Tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Nghiên cứu mới đây do các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine thực hiện trên các mảnh vỡ thu hồi được từ tên lửa Kh-101 của Nga đã xác định 4 giai đoạn hiện đại hóa chính được Nga triển khai kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đầu đạn kép

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc lắp đặt đầu đạn kép được thiết kế để tăng khả năng phá hủy.

Cấu hình này có thể khuếch đại đáng kể sức công phá của tên lửa đối với các công trình kiên cố và mục tiêu cơ sở hạ tầng, bằng cách kết hợp các hiệu ứng nổ nối tiếp.

Đầu đạn chùm

Các kỹ sư Nga cũng được cho là đã đưa vào sử dụng đầu đạn chùm được trang bị các yếu tố gây cháy.

Sự điều chỉnh này chủ yếu nhằm mục đích tăng cường thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự, có khả năng lan rộng đám cháy trên diện tích lớn hơn sau khi va chạm.

Hệ thống dẫn đường của tên lửa Kh-101

Một nâng cấp quan trọng khác liên quan đến việc cải tiến hệ thống dẫn đường của tên lửa.

Mặc dù chi tiết kỹ thuật cụ thể không được tiết lộ, nhưng các hệ thống dẫn đường và nhắm mục tiêu được nâng cao có thể giúp tên lửa duy trì độ chính xác trong môi trường tác chiến điện tử phức tạp, hoặc trong các cấu hình bay ở độ cao thấp.

Bộ bảo vệ điện tử

Tên lửa Kh-101 được cho là đã nhận được một bộ bảo vệ điện tử mới có khả năng phản ứng với tín hiệu radar.

Theo báo cáo, hệ thống này có thể tạo ra tín hiệu gây nhiễu giả, triển khai cả pháo sáng nhiệt và các biện pháp đối phó bằng mồi nhử, nhằm đánh lừa hệ thống phòng không.

Bất chấp những nỗ lực hiện đại hóa của Nga, mạng lưới phòng không Ukraine vẫn tiếp tục được tăng cường và hoạt động hiệu quả.

Kể từ đầu năm 2026, lực lượng Ukraine được cho là đã đánh chặn khoảng 88% số tên lửa hành trình Kh-101, Kh-55 và Kh-555 được phóng đi.

Điều này chứng tỏ khả năng liên tục của hệ thống phòng không Ukraine trong việc đối phó ngay cả với các loại vũ khí tầm xa được Nga nâng cấp.